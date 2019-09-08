«Кушали с сыном шницель, а тут звонок!». Как Воробьев вернулся в «Магнитку»
Бывший рулевой сборной России и СКА Илья Воробьёв рассказал нам о всех нюансах возвращения в Магнитогорск.
Бывший рулевой сборной России и СКА Илья Воробьёв рассказал нам о всех нюансах возвращения в Магнитогорск.
Илья Воробьёв после отставки Йозефа Яндача снова стал главным тренером магнитогорского «Металлурга». В эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» 44-летний специалист рассказал, как получил новый вызов от уральского гранда, об отношениях с Сергеем Мозякиным и нюансах в подписании контракта.
— Уже успели посетить «Арену-Металлург»?
— Да, сразу по прилёте! Стоит ещё, родная (смеётся). Всё такая же красивая и современная. Ждём болельщиков на наших играх!
— Соскучились по работе или ещё не успели?
— Если честно, то уже соскучился. Отдыхал порядка трёх месяцев. Это, наверное, не слишком много, но и явно не слишком мало. Поэтому готов приступать к труду и обороне. И, конечно, атаковать.
— Как проводили свободное время?
— Мы с семьёй отдыхали на Майорке и в Греции. Всё было отлично, восстановился, провёл время вместе с близкими для себя людьми.
— В одном из интервью «Чемпионату» вы рассказывали, что ваш сын — большой поклонник футбола, он болеет за «Айнтрахт» из Франкфурта. На футбол вместе во время отпуска успели сходить?
— Слушайте, ну ведь сезон в Бундеслиге только начался! У нас был в планах совместный поход на футбол. Кстати, хотели слетать в Англию, посмотреть на игры АПЛ. Но тут раздался звонок. Так что сыну придётся ходить на футбол одному (смеётся). А я отправляюсь заниматься хоккейными делами.
— Он у вас ярый фанат или обычный болельщик?
— Просто парень, который любит футбол.
— Как на вас вышел «Металлург»?
— Позвонил
— Сразу после домашнего поражения «Магнитки» от «Витязя»?
— Именно.
— Вы смотрели этот матч?
— Да, смотрел.
— Чувствовали, что поступит звонок?
— Нет, не чувствовал. Мы с сыном кушали шницель, а тут звонок! Кстати, смотрели параллельно два матча: «Металлург» — «Витязь» и «Автомобилист» — СКА.
— В каких вы отношениях с Геннадием Величкиным?
— В нормальных рабочих отношениях.
— О чём вас спрашивал Виктор Рашников?
— Он спросил, готов ли я приступить к работе? Я ответил, что готов. В итоге я взял билет и полетел в Магнитогорск. Пришлось сперва лететь в Польшу, а потом — в Москву, с двумя пересадками. Дело в том, что в конечный пункт назначения я хотел прилететь вечером, а не рано утром. Чтобы голова была свежей и отдохнувшей.
— С командой вы уже поговорили?
— В раздевалке побывал, но с командой ещё не пообщался. Разговаривал с персоналом, с тренерами.
— После вашего ухода из «Металлурга» наверняка немногое поменялось?
— Да, знаю практически всех. Поговорили на позитиве, обсудили
— На какой срок планируете подписать контракт?
— По срокам пока говорить рано. Нужно обговорить все детали, после чего станет ясно. Официально подписи под соглашением пока не стоят. В ближайшее время всё решим. Впереди у «Металлурга» важная выездная серия, хочется максимально к ней подготовиться.
— Вас впечатляет нынешний состав «Металлурга»?
— Знаете, сейчас у ребят есть небольшие травмы. Хочется верить, что все игроки максимально быстро поправятся.
— Обживаться в Магнитогорске вам наверняка не нужно?
— Когда я работал здесь раньше, то снимал жильё. В данный момент живу в отеле.
— Семья с вами?
— Наездами.
— С бывшим главным тренером Йозефом Яндачем после его отставки общались? Обычно тренеры передают друг другу дела…
— Ранее не общались и не контактировали. Но, вроде, в воскресенье он хочет зайти в раздевалку, пожать руку ребятам, попрощаться. Спросил у меня — можно? Я ответил, что да, можно.
— Понимаете, что выход в
— Кажется, у нас задачи на сезон одинаковые примерно у половины лиги. Посчитайте, сколько у нас
— По моей информации, Яндач не нашёл общего языка с лидерами команды, в том числе с капитаном Мозякиным. Вы с Сергеем в хороших отношениях?
— Разумеется. Мы с Серёгой вместе играли, прекрасно знаем друг друга ещё как хоккеисты. Правда, играл он получше меня (смеётся). Забросил шайб на 700 побольше.
— Мозякину нужны партнёры, с которыми бы у него пошло, как
— Естественно, мы будем искать «химию». Думаю, что справимся, всё будет хорошо.
— Вас устраивают нынешние легионеры «Металлурга»?
— Пока я не слишком сильно с ними знаком. Одно дело следить за командой по телевизору и совсем другое дело — всё держать в своих руках. Нужно прочувствовать ситуацию, подержать её в своих руках.
— Кстати, Виктор Рашников сказал, что каждый клуб КХЛ хотел бы иметь в составе таких же защитников, как в «Металлурге». Согласны?
— Действительно, у нас мощная линия защиты, но в большей степени она атакующая. Не так много обороняющихся ребят. Надо смотреть, как правильно распределить силы и наладить баланс.