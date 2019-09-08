«Кушали с сыном шницель, а тут звонок!». Как Воробьев вернулся в «Магнитку»

Источник: РИА "Новости"

Илья Воробьёв после отставки Йозефа Яндача снова стал главным тренером магнитогорского «Металлурга». В эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» 44-летний специалист рассказал, как получил новый вызов от уральского гранда, об отношениях с Сергеем Мозякиным и нюансах в подписании контракта.

«Если честно, то по работе уже соскучился»

— Уже успели посетить «Арену-Металлург»?

— Да, сразу по прилёте! Стоит ещё, родная (смеётся). Всё такая же красивая и современная. Ждём болельщиков на наших играх!

— Соскучились по работе или ещё не успели?

— Если честно, то уже соскучился. Отдыхал порядка трёх месяцев. Это, наверное, не слишком много, но и явно не слишком мало. Поэтому готов приступать к труду и обороне. И, конечно, атаковать.

— Как проводили свободное время?

— Мы с семьёй отдыхали на Майорке и в Греции. Всё было отлично, восстановился, провёл время вместе с близкими для себя людьми.

— В одном из интервью «Чемпионату» вы рассказывали, что ваш сын — большой поклонник футбола, он болеет за «Айнтрахт» из Франкфурта. На футбол вместе во время отпуска успели сходить?

— Слушайте, ну ведь сезон в Бундеслиге только начался! У нас был в планах совместный поход на футбол. Кстати, хотели слетать в Англию, посмотреть на игры АПЛ. Но тут раздался звонок. Так что сыну придётся ходить на футбол одному (смеётся). А я отправляюсь заниматься хоккейными делами.

— Он у вас ярый фанат или обычный болельщик?

— Просто парень, который любит футбол. Как-то раз он сходил с фанатской группировкой и понял, что больше с ней никуда не пойдёт. Это его знакомый пригласил, помог с билетом. Все бегают, все пьяные… Сыну это не понравилось.

«Рашников спросил, готов ли я приступить к работе?»

— Как на вас вышел «Металлург»?

— Позвонил вице-президент клуба Геннадий Иванович Величкин, передал трубку президенту «Металлурга» Виктору Филипповичу Рашникову…

— Сразу после домашнего поражения «Магнитки» от «Витязя»?

— Именно.

— Вы смотрели этот матч?

— Да, смотрел.

— Чувствовали, что поступит звонок?

— Нет, не чувствовал. Мы с сыном кушали шницель, а тут звонок! Кстати, смотрели параллельно два матча: «Металлург» — «Витязь» и «Автомобилист» — СКА.

— В каких вы отношениях с Геннадием Величкиным?

— В нормальных рабочих отношениях.

— О чём вас спрашивал Виктор Рашников?

— Он спросил, готов ли я приступить к работе? Я ответил, что готов. В итоге я взял билет и полетел в Магнитогорск. Пришлось сперва лететь в Польшу, а потом — в Москву, с двумя пересадками. Дело в том, что в конечный пункт назначения я хотел прилететь вечером, а не рано утром. Чтобы голова была свежей и отдохнувшей.

«Официально подписи под соглашением пока не стоят. В ближайшее время всё решим»

— С командой вы уже поговорили?

— В раздевалке побывал, но с командой ещё не пообщался. Разговаривал с персоналом, с тренерами.

— После вашего ухода из «Металлурга» наверняка немногое поменялось?

— Да, знаю практически всех. Поговорили на позитиве, обсудили кое-какие детали, всё отлично.

— На какой срок планируете подписать контракт?

— По срокам пока говорить рано. Нужно обговорить все детали, после чего станет ясно. Официально подписи под соглашением пока не стоят. В ближайшее время всё решим. Впереди у «Металлурга» важная выездная серия, хочется максимально к ней подготовиться.

— Вас впечатляет нынешний состав «Металлурга»?

— Знаете, сейчас у ребят есть небольшие травмы. Хочется верить, что все игроки максимально быстро поправятся.

— Обживаться в Магнитогорске вам наверняка не нужно?

— Когда я работал здесь раньше, то снимал жильё. В данный момент живу в отеле.

— Семья с вами?

— Наездами.

«Яндач спросил у меня: можно попрощаться с ребятами? Я ответил, что да, можно»

— С бывшим главным тренером Йозефом Яндачем после его отставки общались? Обычно тренеры передают друг другу дела…

— Ранее не общались и не контактировали. Но, вроде, в воскресенье он хочет зайти в раздевалку, пожать руку ребятам, попрощаться. Спросил у меня — можно? Я ответил, что да, можно.

— Понимаете, что выход в плей-офф и даже проход первого раунда — это не задача для «Металлурга»?

— Кажется, у нас задачи на сезон одинаковые примерно у половины лиги. Посчитайте, сколько у нас топ-клубов.

— По моей информации, Яндач не нашёл общего языка с лидерами команды, в том числе с капитаном Мозякиным. Вы с Сергеем в хороших отношениях?

— Разумеется. Мы с Серёгой вместе играли, прекрасно знаем друг друга ещё как хоккеисты. Правда, играл он получше меня (смеётся). Забросил шайб на 700 побольше.

— Мозякину нужны партнёры, с которыми бы у него пошло, как когда-то с Зариповым и Коваржем…

— Естественно, мы будем искать «химию». Думаю, что справимся, всё будет хорошо.

— Вас устраивают нынешние легионеры «Металлурга»?

— Пока я не слишком сильно с ними знаком. Одно дело следить за командой по телевизору и совсем другое дело — всё держать в своих руках. Нужно прочувствовать ситуацию, подержать её в своих руках.