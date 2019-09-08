«Куньлунь Ред Стар» нанес «Барысу» первое гостевое поражение в новом сезоне КХЛ
ХК «Барыс» потерпел поражение от «Куньлунь Ред Стар», сообщает корреспондент Vesti.kz. Встреча прошла в Китае и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.
ХК «Барыс» потерпел поражение от «Куньлунь Ред Стар», сообщает корреспондент Vesti.kz. Встреча прошла в Китае и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.
Автором единственной заброшенной шайбы стал Итан Уэрек, отличившийся на 29-й минуте при игре в равных составах. Причем, гол был засчитан после видеопросмотра.
Это поражение стало для казахстанского клуба первым гостевым в новом сезоне Континентальной хоккейной лиги.
Ранее подопечные Андрея Скабелки проиграли дома в стартовом матче «Адмиралу», а затем одержали победу над «Амуром».
Завтра, 9 сентября, «Барыс» снова сыграет с китайским клубом. Начало матча в 17:30 по времени
|Курт Фрэйзер
|Андрей Скабелка
|Джереми Смит
|Хенрик Карлссон
|17:41
|Виктор Бартли
|17:41
|Павел Акользин
|23:21
|Лукас Локхарт
|28:01
|Итан Уэрек(Эндрю Миллер)
|42:27
|Виктор Бартли
|50:25
|Микаэль Там
|55:06
|Егор Шалапов
|55:22
|Кори Кейн
|10
|Штрафное время
|4
|1
|Игра в большинстве
|4
|0
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Алексей Белов(Россия, Ярославль)
|Главный судья
|Александр Сергеев(Россия, Жуковский)