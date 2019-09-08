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12:28 (мск), источник: Vesti.kz

«Куньлунь Ред Стар» нанес «Барысу» первое гостевое поражение в новом сезоне КХЛ

ХК «Барыс» потерпел поражение от «Куньлунь Ред Стар», сообщает корреспондент Vesti.kz. Встреча прошла в Китае и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.

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Автором единственной заброшенной шайбы стал Итан Уэрек, отличившийся на 29-й минуте при игре в равных составах. Причем, гол был засчитан после видеопросмотра.

Это поражение стало для казахстанского клуба первым гостевым в новом сезоне Континентальной хоккейной лиги.

Ранее подопечные Андрея Скабелки проиграли дома в стартовом матче «Адмиралу», а затем одержали победу над «Амуром».

Завтра, 9 сентября, «Барыс» снова сыграет с китайским клубом. Начало матча в 17:30 по времени Нур-Султана.

Куньлунь
1:0
0:0, 1:0, 0:0
Барыс
Хоккей, КХЛ, Неделя 28.09.2019, 10:00 (МСК UTC+3)Спортивный центр Универсиады, 6253 зрителя
Главные тренеры
Курт ФрэйзерАндрей Скабелка
Вратари
Джереми СмитХенрик Карлссон
1-й период
17:41Виктор Бартли
17:41Павел Акользин
2-й период
23:21Лукас Локхарт
28:01Итан Уэрек(Эндрю Миллер)
3-й период
42:27Виктор Бартли
50:25Микаэль Там
55:06Егор Шалапов
55:22Кори Кейн
Статистика
10Штрафное время4
1Игра в большинстве4
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяАлексей Белов(Россия, Ярославль)
Главный судьяАлександр Сергеев(Россия, Жуковский)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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