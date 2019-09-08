«Куньлунь Ред Стар» нанес «Барысу» первое гостевое поражение в новом сезоне КХЛ

Автором единственной заброшенной шайбы стал Итан Уэрек, отличившийся на 29-й минуте при игре в равных составах. Причем, гол был засчитан после видеопросмотра.

Это поражение стало для казахстанского клуба первым гостевым в новом сезоне Континентальной хоккейной лиги.

Ранее подопечные Андрея Скабелки проиграли дома в стартовом матче «Адмиралу», а затем одержали победу над «Амуром».