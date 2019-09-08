Хоккеисты минского «Динамо» одежали первую победу в чемпионате КХЛ

Динамовцы начали игру очень активно и на 8-й минуте Александр Павлович открыл счет, а потом Теему Пулккинен забросил вторую шайбу. Затем инициативу перехватили спартаковцы и к перерыву Яков Рылов, Патрик Херсли и Михаил Юньков вывели хозяев вперед — 3:2. На старте второго период Мартиньш Карсумс увеличил преимущество москвичей, а затем Андрей Костицын и Стефан Эллиот сделали счет равным — 4:4. Незадолго до окончания заключительной трети матча динамовцы получили численный перевес и Михаил Стефанович забросил победную шайбу. В этой встрече ворота «Динамо» впервые защищал 22-летний голкипер Александр Осипков, сменивший опытного шведа Юнаса Энрота.