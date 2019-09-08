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19:37 (мск), источник: БЕЛТА

Хоккеисты минского «Динамо» одежали первую победу в чемпионате КХЛ

8 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского «Динамо» после трех поржений одержали первую победу в новом сезоне КХЛ. Сегодня в Москве минчане обыграли хоккеистов «Спартака» со счетом 5:4 (2:3, 2:1, 1:0), сообщает коррспондент БЕЛТА.

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Источник: РИА "Новости"

Динамовцы начали игру очень активно и на 8-й минуте Александр Павлович открыл счет, а потом Теему Пулккинен забросил вторую шайбу. Затем инициативу перехватили спартаковцы и к перерыву Яков Рылов, Патрик Херсли и Михаил Юньков вывели хозяев вперед — 3:2. На старте второго период Мартиньш Карсумс увеличил преимущество москвичей, а затем Андрей Костицын и Стефан Эллиот сделали счет равным — 4:4. Незадолго до окончания заключительной трети матча динамовцы получили численный перевес и Михаил Стефанович забросил победную шайбу. В этой встрече ворота «Динамо» впервые защищал 22-летний голкипер Александр Осипков, сменивший опытного шведа Юнаса Энрота.

Во время загрузки произошла ошибка.

В стартовом матче 12-го сезона КХЛ «зубры» проиграли в Минске нижнекамскому «Нефтехимику» (2:4), а затем в гостях уступили московскому «Динамо» (2:3) и «Сочи» (4:5).

Следующие 4 матча подопечные Крэйга Вудкрофта проведут на льду «Минск-Арены»: 12 сентября с новосибирской «Сибирью», 15 сентября с магнитогорским «Металлургом», 18 сентября с хабаровским «Амуром», 21 сентября с финским «Йокеритом» из Хельсинки.

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4:5
3:2, 1:2, 0:1
Динамо Мн
Хоккей, КХЛ, Неделя 28.09.2019, 17:00 (МСК UTC+3)"ЦСКА Арена", 10175 зрителей
Главные тренеры
Олег ЗнарокКрэйг Вудкрофт
Вратари
Никита Беспалов(Павел Хомченко, Павел Хомченко)Александр Осипков
1-й период
07:14Александр Павлович
08:03Теему Пулккинен(Игорь Мартынов, Кирилл Готовец)
09:06Яков Рылов(Мартиньш Карсумс)
11:08Андрей Павленко
12:07Патрик Херсли(Робин Ганзл, Илья Зубов)
17:23Михаил Юньков(Вячеслав Лещенко)
17:59Мартиньш Карсумс
2-й период
23:30Мартиньш Карсумс
24:31Андрей Костицын(Франсис Паре, Кирилл Готовец)
30:59Стефан Эллиотт(Артем Демков)
3-й период
56:04Александр Хохлачев
57:45Михаил Стефанович(Франсис Паре, Стефан Эллиотт)
59:03Анатолий Никонцев
Статистика
6Штрафное время2
1Игра в большинстве3
1Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяРоман Гофман(Россия, Москва)
Главный судьяВиктор Спирин(Россия, Тюмень)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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