Русский форвард готов ехать в Балашиху вместо Америки. «Авангард» начал забивать и без Бурдасова

Источник: РИА "Новости"

До сегодняшнего дня «Авангард» в нынешнем регулярном чемпионате забросил 7 шайб. Только три из них на счету форвардов, а если вспомнить, что гол Павла Дедунова в ворота «Йокерита» был засчитан после забега нападающего к пустым воротам финнов и нарушения, то станет понятно, что с результативностью у омского клуба пока большие проблемы. В такой ситуации совсем неудивительно выглядела появившаяся в воскресенье информация о том, что в ближайшее время «Авангард» подпишет Антона Бурдасова — в прошлой регулярке он забросил за «Салават» 19 шайб, а в межсезонье так и не смог трудоустроиться в НХЛ. Президент «Авангарда» Максим Сушинский интерес к Бурдасову не опроверг, а агент игрока Шуми Бабаев подтвердил возможность переезда своего клиента в Балашиху, где продолжают квартировать «ястребы»:

«Если мы сегодня до конца дня не получаем контракт в НХЛ, то Бурдасов останется в России. Мы уже неделю ждем, но понимаем, что не успеем получить визу и попасть в лагерь. Пропускать лагерь не стоит, это уже проверено. Вероятность, что он останется в России, — 90%. Есть несколько клубов, там не только “Авангард”, есть еще и Уфа. Все переговоры начнутся завтра».

Проблема с производительностью нападающих — не единственная для «Авангарда». В конце августа — начале сентября на команду обрушилась волна травм. Надолго выбыл из строя Денис Зернов, не играет Артем Манукян, теперь к ним добавился капитан Алексей Емелин, который по сообщению «Спорт-Экспресса» пропустит три месяца. Старт сезона для отпраздновавшего накануне день рождения Боба Хартли превратился в сплошную головную боль. К которой пару дней назад добавилось разгромное поражение от середняка КХЛ — «Северстали».

Неожиданная и болезненная неудача не заставила «ястребов» полететь вперед с первых минут игры с «Торпедо», первый по-настоящему качественный отрезок они выдали уже после середины первого периода. Команда Хартли на полторы минуты закрыла нижегородцев в их зоне, Максим Чудинов и Евгений Мартынов забомбардировали Андерса Линдбека бросками, но до гола дело так и не дошло. Он случился чуть позже — Тэйлор Бек и Сергей Шумаков убежали к воротам шведа в формате «2 в 1» и канадец все решил сам.

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«Авангард» провел очень неплохой период и, пожалуй, должен был его выигрывать, но все испортило удаление Никиты Пивцакина. Защитник неаккуратно сыграл высоко поднятой клюшкой и из штрафного бокса наблюдал, как Джордан Шредер нашел свободное пространство между щитками Игоря Бобкова — 1:1.

<iframe frameborder='0' width='100%' height='322' scrolling='no' src='//video.khl.ru/iframe/feed/start/free_0ff84b79fc9116d8ba7171e1ed3ab7ef_hd/q615437/e0551883717d4755473e47fb5d2b4f20/4723634929?sr=45&type_id=18&width=100%25&height=100%25&lang=ru' allowfullscreen allow='encrypted-media'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Во второй двадцатиминутке история повторилась — «Авангард» посоздавал моменты у ворот Линдбека, а «Торпедо» заработало удаление и забило. Шайба сошла с крюка клюшки Артема Аляева, но отскочила к его партнеру Станиславу Бочарову — его бросок в ближнюю девятку получился безупречным.

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Гол случился на 7-й минуте периода, а следующие 13 прошли при очень серьезном преимуществе «ястребов». Команда Хартли привычно много бросала, подолгу задерживалась за синей линией зоны соперника, и в итоге ее прорвало. Кирилл Семенов забрал подбор после броска Вилле Покки и добивания нового капитана Сергея Широкова. А Сергей Шумаков превратил в свою 100-ю шайбу в КХЛ проход на пятак в исполнении Свена Андригетто. Три гола «Авангарда» — три гола нападающих. Поперло!

<iframe frameborder='0' width='100%' height='322' scrolling='no' src='//video.khl.ru/iframe/feed/start/free_a111aa700e01910d97111bfa628e88ac_hd/q615493/8baa86f9bd006ce59e217ce424637f45/4723634957?sr=45&type_id=18&width=100%25&height=100%25&lang=ru' allowfullscreen allow='encrypted-media'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В третьем игровом отрезке «Авангард» продолжил забивать — Широков доказал, что это можно делать не только клюшкой. Шайба влетела в ворота от конька нового капитана «ястребов», по новым правилам ее абсолютно справедливо засчитали. В итоге за один вечер атака омского клуба забросила больше, чем за три предыдущих игры. «Авангард» побеждает 4:2, доказывает, что с результативностью у команды никаких проблем нет, и ждет Антона Бурдасова — с ним атака финалиста последнего плей-офф станет еще более грозной.

<iframe frameborder='0' width='100%' height='322' scrolling='no' src='//video.khl.ru/iframe/feed/start/free_c39b6ed550e50968dc6389bd486d8712_hd/q615517/9448f8195712edd7faf928c477f1ae02/4723634970?sr=45&type_id=18&width=100%25&height=100%25&lang=ru' allowfullscreen allow='encrypted-media'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.