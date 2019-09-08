Русский форвард готов ехать в Балашиху вместо Америки. «Авангард» начал забивать и без Бурдасова
За один матч нападающие «ястребов» забили больше, чем за три предыдущих.
За один матч нападающие «ястребов» забили больше, чем за три предыдущих.
До сегодняшнего дня «Авангард» в нынешнем регулярном чемпионате забросил 7 шайб. Только три из них на счету форвардов, а если вспомнить, что гол Павла Дедунова в ворота «Йокерита» был засчитан после забега нападающего к пустым воротам финнов и нарушения, то станет понятно, что с результативностью у омского клуба пока большие проблемы. В такой ситуации совсем неудивительно выглядела появившаяся в воскресенье информация о том, что в ближайшее время «Авангард» подпишет Антона Бурдасова — в прошлой регулярке он забросил за «Салават» 19 шайб, а в межсезонье так и не смог трудоустроиться в НХЛ. Президент «Авангарда» Максим Сушинский интерес к Бурдасову не опроверг, а агент игрока Шуми Бабаев подтвердил возможность переезда своего клиента в Балашиху, где продолжают квартировать «ястребы»:
«Если мы сегодня до конца дня не получаем контракт в НХЛ, то Бурдасов останется в России. Мы уже неделю ждем, но понимаем, что не успеем получить визу и попасть в лагерь. Пропускать лагерь не стоит, это уже проверено. Вероятность, что он останется в России, — 90%. Есть несколько клубов, там не только “Авангард”, есть еще и Уфа. Все переговоры начнутся завтра».
Проблема с производительностью нападающих — не единственная для «Авангарда». В конце августа — начале сентября на команду обрушилась волна травм. Надолго выбыл из строя Денис Зернов, не играет Артем Манукян, теперь к ним добавился капитан Алексей Емелин, который по сообщению «Спорт-Экспресса» пропустит три месяца. Старт сезона для отпраздновавшего накануне день рождения Боба Хартли превратился в сплошную головную боль. К которой пару дней назад добавилось разгромное поражение от середняка КХЛ — «Северстали».
Неожиданная и болезненная неудача не заставила «ястребов» полететь вперед с первых минут игры с «Торпедо», первый
«Авангард» провел очень неплохой период и, пожалуй, должен был его выигрывать, но все испортило удаление Никиты Пивцакина. Защитник неаккуратно сыграл высоко поднятой клюшкой и из штрафного бокса наблюдал, как Джордан Шредер нашел свободное пространство между щитками Игоря Бобкова — 1:1.
Во второй двадцатиминутке история повторилась — «Авангард» посоздавал моменты у ворот Линдбека, а «Торпедо» заработало удаление и забило. Шайба сошла с крюка клюшки Артема Аляева, но отскочила к его партнеру Станиславу Бочарову — его бросок в ближнюю девятку получился безупречным.
Гол случился на 7-й минуте периода, а следующие 13 прошли при очень серьезном преимуществе «ястребов». Команда Хартли привычно много бросала, подолгу задерживалась за синей линией зоны соперника, и в итоге ее прорвало. Кирилл Семенов забрал подбор после броска Вилле Покки и добивания нового капитана Сергея Широкова. А Сергей Шумаков превратил в свою 100-ю шайбу в КХЛ проход на пятак в исполнении Свена Андригетто. Три гола «Авангарда» — три гола нападающих. Поперло!
В третьем игровом отрезке «Авангард» продолжил забивать — Широков доказал, что это можно делать не только клюшкой. Шайба влетела в ворота от конька нового капитана «ястребов», по новым правилам ее абсолютно справедливо засчитали. В итоге за один вечер атака омского клуба забросила больше, чем за три предыдущих игры. «Авангард» побеждает 4:2, доказывает, что с результативностью у команды никаких проблем нет, и ждет Антона Бурдасова — с ним атака финалиста последнего
Артем Гаев
|Боб Хартли
|Дэвид Немировски
|Игорь Бобков
|Андерс Линдбек(Андерс Линдбек)
|02:56
|Кирилл Семенов
|06:30
|Георгий Мишарин
|14:42
|Тэйлор Бек(Максим Чудинов)
|16:48
|Куинтон Хауден
|18:58
|Никита Пивцакин
|19:52
|Джордан Шредер(Пол Щехура)
|25:01
|Андрей Стась
|26:52
|Станислав Бочаров(Михаил Варнаков, Артем Аляев)
|27:11
|Кирилл Ураков
|33:15
|Кирилл Семенов(Сергей Широков, Вилле Покка)
|33:50
|Михаил Варнаков
|36:32
|Даниил Ильин
|37:38
|Сергей Шумаков(Тэйлор Бек, Свен Андригетто)
|39:46
|Алексей Бондарев
|43:54
|Сергей Широков(Кирилл Семенов, Алексей Бондарев)
|52:26
|Егор Мартынов
|59:32
|Артем Аляев
|10
|Штрафное время
|12
|6
|Игра в большинстве
|5
|1
|Голы в большинстве
|2
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Антон Гофман(Россия, Москва)
|Главный судья
|Артур Кулев(Россия, Санкт-Петербург)