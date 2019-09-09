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13:23 (мск), источник: Vesti.kz

Где голы, «Барыс»? Почему команда Андрея Скабелки среди аутсайдеров в КХЛ

Казахстанский клуб «Барыс» проиграл два из трех проведенных матчей и оказался в группе аутсайдеров Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). О некоторых причинах неудачного старта — в материале корреспондента Vesti.kz.

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Источник: РИА "Новости"

В трех матчах «Барыс» набрал два очка и делит с девятого по 11-е место с «Адмиралом» и «Металлургом». Если присутствие в этой группе клуба из Владивостока не удивляет, то для команды из Магнитогорска это провал. В руководстве уже отреагировали увольнением главного тренера.

Подопечные Андрея Скабелки тоже не впечатляют, и тому есть несколько показателей, которые мешают «Барысу» прогрессировать в таблице турнира.

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Большинство

В прошлом сезоне столичный клуб завершил регулярный чемпионат с пятым результатом по реализации численного неравенства (23,1 процента), а сейчас делит с 20-го по 22-е место с «Ак Барсом» и «Нефтехимиком» (у всех по десять процентов). Хуже только «Локомотив» с «Амуром», которые ни разу не забили в большинстве.

Что такое десять процентов? Это один гол в десяти ситуациях, когда команда имела на одного игрока больше. Гол Корбэна Найта остается единственным не только во встрече с «Адмиралом» — кроме шайбы канадца, в большинстве «Барыс» еще не забивал.

Броски и голы

Две тысячи бросков в «регулярке» сделали «Барыс» одной из самых бросающих команд в сезоне-2018/19. Это третий результат турнира. Такая активность привела к 190 голам (пятое место) при проценте реализации девять с половиной пунктов (пятое-шестое места).

В стартовавшем чемпионате «Барыс» совершил 99 бросков (десятое место) и забил четыре гола (делит 23−24 места). По проценту реализации бросков казахстанская команда тоже аутсайдер — 4,04 процента (23-е место). Хуже дела только у «Амура» (3,97 процента), который идет последним по этому показателю в КХЛ.

Немного в плюс

В трех встречах «Барыс» пропустил всего шесть шайб, как «Автомобилист» и «Динамо» Москва. Правда и оппозиция у казахстанского клуба была не самая сильная («Адмирал», «Амур» и «Куньлунь»). Настоящую проверку подопечные Скабелки пройдут во время алматинских матчей, когда встретятся со «Спартаком» и «Трактором».

При игре в меньшинстве отечественная команда стабильна — поменяли 79,7 процента на 80: в десяти розыгрышах пропустили всего два гола. На прошлогоднем уровне и удаления (около десяти минут за игру).

Добавим, что возможность улучшить показатели столичная команда получит сегодня, 9 сентября. В четвертом матче сезона «Барыс» сыграет с «Куньлунем» в Китае. Встреча начнется в 17:30 по столичному времени.

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