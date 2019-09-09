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14:11 (мск), источник: ТАСС

Метсола, Рылов и Пулккинен признаны лучшими игроками недели в КХЛ

ТАСС, 9 сентября. Вратарь уфимского «Салавата Юлаева» Юха Метсола признан лучшим голкипером прошедшей недели чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Список лучших игроков опубликован на официальном сайте КХЛ.

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Источник: РИА "Новости"

Метсола в составе клуба одержал две победы в трех матчах, отразив 95,83% бросков и пропуская в среднем 1,3 шайбы за игру.

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Лучшим защитником признан Яков Рылов из московского «Спартака», в четырех матчах набравший 3 очка (2 шайбы + 1 передача).

Лучшим нападающим стал финн Теему Пулккинен из минского «Динамо». Форвард, выступавший в Национальной хоккейной лиге с 2013 по 2017 год, с четырьмя заброшенными шайбами в четырех матчах является лучшим снайпером лиги на данный момент, также в его активе одна результативная передача. Пулккинен забрасывал шайбы во всех четырех матчах команды.

Лучшим новичком признан нападающий минского «Динамо» Игорь Мартынов, в четырех матчах форвард отметился четырьмя результативными передачами.

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