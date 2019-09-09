Метсола, Рылов и Пулккинен признаны лучшими игроками недели в КХЛ

Метсола в составе клуба одержал две победы в трех матчах, отразив 95,83% бросков и пропуская в среднем 1,3 шайбы за игру.

Лучшим нападающим стал финн Теему Пулккинен из минского «Динамо». Форвард, выступавший в Национальной хоккейной лиге с 2013 по 2017 год, с четырьмя заброшенными шайбами в четырех матчах является лучшим снайпером лиги на данный момент, также в его активе одна результативная передача. Пулккинен забрасывал шайбы во всех четырех матчах команды.