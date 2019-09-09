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15:48 (мск), источник: ТАСС

Сын хоккеиста Ларионова будет выступать в системе СКА

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Сын двукратного олимпийского чемпиона по хоккею Игоря Ларионова Игорь Ларионов — младший продолжит карьеру в одной из команд системы петербургского СКА. Об этом ТАСС сообщил Ларионов-старший.

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Летом 21-летний Ларионов-младший подписал пробный контракт со СКА. Ранее он играл в юниорской лиге Онтарио и Главной юниорской лиге США.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Сын получил травму, еще пару недель он будет восстанавливаться. Думаю, что он будет играть в системе СКА. Сейчас занимаемся переходом, чтобы перевести его через Международную федерацию хоккея (IIHF) в Федерацию хоккея России», — рассказал Ларионов.

Помимо команды Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в системе петербургского клуба находится команда Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) «СКА-Нева».

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