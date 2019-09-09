Молодого казахстанца из «Барыса» уложили в драке в матче КХЛ

Инцидент случился в третьем периоде , когда Полохов вступился за форварда Корбэна Найта. В драке победил 34-летний Ип, который является капитаном китайской команды.

Для 21-летнего Полохова эта драка стала первой в КХЛ, где он играет с сезона-2017/18.