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16:45 (мск), источник: Vesti.kz

Молодого казахстанца из «Барыса» уложили в драке в матче КХЛ

Защитник «Барыса» Кирилл Полохов и нападающий «Куньлуня» Брэндон Ип устроили драку в матче регулярного чемпионата КХЛ, передает корреспондент Vesti.kz.

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Инцидент случился в третьем периоде, когда Полохов вступился за форварда Корбэна Найта. В драке победил 34-летний Ип, который является капитаном китайской команды.

Для 21-летнего Полохова эта драка стала первой в КХЛ, где он играет с сезона-2017/18.

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