Молодого казахстанца из «Барыса» уложили в драке в матче КХЛ
Защитник «Барыса» Кирилл Полохов и нападающий «Куньлуня» Брэндон Ип устроили драку в матче регулярного чемпионата КХЛ, передает корреспондент Vesti.kz.
Защитник «Барыса» Кирилл Полохов и нападающий «Куньлуня» Брэндон Ип устроили драку в матче регулярного чемпионата КХЛ, передает корреспондент Vesti.kz.
Инцидент случился в третьем периоде, когда Полохов вступился за форварда Корбэна Найта. В драке победил 34-летний Ип, который является капитаном китайской команды.
Для 21-летнего Полохова эта драка стала первой в КХЛ, где он играет с сезона-2017/18.