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16:53 (мск), источник: Vesti.kz

«Барыс» взял реванш у «Куньлуня» в матче с дракой и впервые победил в гостях в новом сезоне КХЛ

Казахстанский «Барыс» победил китайский «Куньлунь Ред Стар» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ, передает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: РИА "Новости"

Игра проходила сегодня 9 сентября в Пекине и завершилась со счетом 3:2.

Самым результативным в матче получился второй период. Счет был открыт на 24-й минуте, когда отличился капитан «Барыса» Даррен Диц, а на 28-й канадский форвард Адам Хелука увеличил преимущество гостей. Обе шайбы казахстанский клуб провел в большинстве.

В промежутке между голами «Барыса» у «Куньлуня» до конца игры был удален форвард Жильбер Брюле, который на 26-й минуте атаковал в колено нападающего Кертиса Волка.

Отыграться «Куньлунь» смог в конце второго периода. На 35-й минуте забил капитан китайского клуба Брэндон Ип, а за 20 секунд до сирены отличился Итан Уэрек.

Во время загрузки произошла ошибка.

Вырвать победу «Барыс» смог в третьем периоде. Решающую третью шайбу провел нападающий Никита Михайлис. Еще одним запоминающимся эпизодом стала драка на 52-й минуте, в которой защитник «Барыса» Кирилл Полохов схлестнулся с Ипом.

Для «Барыса» эта победа стала первой гостевой в новом сезоне КХЛ. Днем ранее казахстанский клуб проиграл «Куньлуню» — 0:1.

В следующем матче «Барыс» 11 сентября встретится в Хабаровске с «Амуром», а через два дня завершит гостевую серию игрой с «Адмиралом» во Владивостоке. По времени Нур-Султана эти матчи начнутся в 15:00 и 15:30 соответственно.

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2:3
0:0, 2:2, 0:1
Барыс
Хоккей, КХЛ, Неделя 39.09.2019, 14:30 (МСК UTC+3)"Шоуган Арена", 4117 зрителей
Главные тренеры
Курт ФрэйзерАндрей Скабелка
Вратари
Шимон ГрубецХенрик Карлссон
2-й период
21:48Микаэль Там
23:24Даррен Дитц(Корбан Найт)
25:33Жильбер Брюле
25:33Жильбер Брюле
27:53Адам Хелевка(Роман Старченко)
34:47Брэндон Йип(Тайлер Вонг, Кори Кейн)
35:11Джейк Челиос
35:11Роман Старченко
39:38Итан Уэрек(Джейк Челиос, Лукас Локхарт)
3-й период
43:26Брэндон Дефацио
47:08Никита Михайлис(Алексей Маклюков)
51:02Брэндон Йип
51:02Брэндон Йип
51:02Кирилл Полохов
54:05Кори Кейн
Статистика
40Штрафное время7
0Игра в большинстве6
0Голы в большинстве2
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяАлексей Белов(Россия, Ярославль)
Главный судьяАлександр Сергеев(Россия, Жуковский)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Барыс
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