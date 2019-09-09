«Барыс» взял реванш у «Куньлуня» в матче с дракой и впервые победил в гостях в новом сезоне КХЛ

Источник: РИА "Новости"

Игра проходила сегодня 9 сентября в Пекине и завершилась со счетом 3:2.

Самым результативным в матче получился второй период. Счет был открыт на 24-й минуте, когда отличился капитан «Барыса» Даррен Диц, а на 28-й канадский форвард Адам Хелука увеличил преимущество гостей. Обе шайбы казахстанский клуб провел в большинстве.

В промежутке между голами «Барыса» у «Куньлуня» до конца игры был удален форвард Жильбер Брюле, который на 26-й минуте атаковал в колено нападающего Кертиса Волка.

Отыграться «Куньлунь» смог в конце второго периода. На 35-й минуте забил капитан китайского клуба Брэндон Ип, а за 20 секунд до сирены отличился Итан Уэрек.

<iframe frameborder='0' width='100%' height='322' scrolling='no' src='//video.khl.ru/iframe/feed/start/free_a8f2ba30c164f95db73adf14d7340aee_hd/q615589/c7ea3c1daae3b6a0ae3cf7beba792dd5/4723710789?sr=45&type_id=24&width=100%25&height=100%25&lang=ru' allowfullscreen allow='encrypted-media'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Вырвать победу «Барыс» смог в третьем периоде. Решающую третью шайбу провел нападающий Никита Михайлис. Еще одним запоминающимся эпизодом стала драка на 52-й минуте, в которой защитник «Барыса» Кирилл Полохов схлестнулся с Ипом.

Для «Барыса» эта победа стала первой гостевой в новом сезоне КХЛ. Днем ранее казахстанский клуб проиграл «Куньлуню» — 0:1.