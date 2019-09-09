«Барыс» взял реванш у «Куньлуня» в матче с дракой и впервые победил в гостях в новом сезоне КХЛ
Казахстанский «Барыс» победил китайский «Куньлунь Ред Стар» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ, передает корреспондент Vesti.kz.
Казахстанский «Барыс» победил китайский «Куньлунь Ред Стар» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ, передает корреспондент Vesti.kz.
Игра проходила сегодня 9 сентября в Пекине и завершилась со счетом 3:2.
Самым результативным в матче получился второй период. Счет был открыт на 24-й минуте, когда отличился капитан «Барыса» Даррен Диц, а на 28-й канадский форвард Адам Хелука увеличил преимущество гостей. Обе шайбы казахстанский клуб провел в большинстве.
В промежутке между голами «Барыса» у «Куньлуня» до конца игры был удален форвард Жильбер Брюле, который на 26-й минуте атаковал в колено нападающего Кертиса Волка.
Отыграться «Куньлунь» смог в конце второго периода. На 35-й минуте забил капитан китайского клуба Брэндон Ип, а за 20 секунд до сирены отличился Итан Уэрек.
Вырвать победу «Барыс» смог в третьем периоде. Решающую третью шайбу провел нападающий Никита Михайлис. Еще одним запоминающимся эпизодом стала драка на 52-й минуте, в которой защитник «Барыса» Кирилл Полохов схлестнулся с Ипом.
Для «Барыса» эта победа стала первой гостевой в новом сезоне КХЛ. Днем ранее казахстанский клуб проиграл «Куньлуню» — 0:1.
В следующем матче «Барыс» 11 сентября встретится в Хабаровске с «Амуром», а через два дня завершит гостевую серию игрой с «Адмиралом» во Владивостоке. По времени
|Курт Фрэйзер
|Андрей Скабелка
|Шимон Грубец
|Хенрик Карлссон
|21:48
|Микаэль Там
|23:24
|Даррен Дитц(Корбан Найт)
|25:33
|Жильбер Брюле
|25:33
|Жильбер Брюле
|27:53
|Адам Хелевка(Роман Старченко)
|34:47
|Брэндон Йип(Тайлер Вонг, Кори Кейн)
|35:11
|Джейк Челиос
|35:11
|Роман Старченко
|39:38
|Итан Уэрек(Джейк Челиос, Лукас Локхарт)
|43:26
|Брэндон Дефацио
|47:08
|Никита Михайлис(Алексей Маклюков)
|51:02
|Брэндон Йип
|51:02
|Брэндон Йип
|51:02
|Кирилл Полохов
|54:05
|Кори Кейн
|40
|Штрафное время
|7
|0
|Игра в большинстве
|6
|0
|Голы в большинстве
|2
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Алексей Белов(Россия, Ярославль)
|Главный судья
|Александр Сергеев(Россия, Жуковский)