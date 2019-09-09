Босс ЦСКА хочет остановить побег русской молодежи в Америку. Его идея — обычный популизм

18 фотографий 18 фотографий 18 фотографий

— ЦСКА предложил побороться с ситуацией, которая связана с оттоком наших хоккеистов в Северную Америку. ЦСКА предложил увеличить лимит на легионеров до семи человек: пять взрослых полевых игроков, один вратарь и один лимитчик. Хотели бы, чтобы лимитчиком (седьмым) по возрасту мог быть не только русский игрок, но и иностранец. Чтобы наша лига тоже могла привлекать к себе талантливую молодежь. У меня каждый год из клуба до 8 человек улетает в Северную Америку. Как с этим бороться? Только их методами, — сказал президент московских армейцев Игорь Есмантович после завершения Совета директоров КХЛ.

Заявление руководства ЦСКА, если честно, ошарашило. Есмантович не просто предлагает увеличить квоту на иностранцев, что, в принципе, не так плохо, в идеале нужно вообще отменить лимит, но и хочет, чтобы в качестве молодого игрока (лимитчика) можно было заявить иностранного хоккеиста. Согласно спортивному регламенту КХЛ этого сезона, в заявке основной команды на отдельно взятый матч чемпионата может быть не более 20 хоккеистов, включая двух вратарей. Дополнительно клуб может заявить двух полевых игроков — граждан Российской Федерации, имеющих право выступать за национальные сборные России по хоккею, один из которых имеет возраст до 19 лет (включительно), а второй — до 20 лет (включительно). Возраст определяется по году рождения. Плюс в заявке команды на отдельно взятый матч чемпионата не может быть более пяти хоккеистов в статусе «иностранный игрок».

Введение лимита на молодых игроков в 2012 году инициировала Федерация хоккея России. Мотив простой — дать шанс играть на взрослом уровне юным талантам, которые в будущем должны защищать цвета сборной. Клубы не по своей воле были вынуждены искусственно поднимать новичков в основную команду. Правда, заявка молодого на матч вовсе не означало, что ему давали играть. Многие лимитчики, особенно раньше, все три периода просто скучали на скамейке. Яркий пример Павел Шэн из «Салавата», который мог играть по 1−2 минуте в КХЛ. Также намечалась тенденция, что игрок, переросший возраст лимитчика, оказался не нужен основной команде и спускался в ВХЛ. Но были и положительные примеры: если бы не лимит, вряд ли бы Игорь Никитин в прошлом году дал шанс Александру Романову. Молодой защитник ЦСКА здорово им воспользовался и теперь играет в основе. Интересно, что в пятницу на Совете директоров КХЛ было озвучено предложение ввести трех лимитчиков. Вариант спорный, но точно лучше, чем идея Есмантовича. Президент ЦСКА не стал подробно рассказывать, каких именно иностранных молодых игроков он хотел бы привлечь в Россию. Поэтому мы рассмотрим все варианты.

Интересно, что в пятницу на Совете директоров КХЛ было озвучено предложение ввести трех лимитчиков. Вариант спорный, но точно лучше, чем идея Есмантовича. Президент ЦСКА не стал подробно рассказывать, каких именно иностранных молодых игроков он хотел бы привлечь в Россию.

Поэтому мы рассмотрим все варианты.

Читайте также Олимпийского чемпиона Капризова задвигают в ЦСКА перед отъездом в США. Вместо него играет чех

Логичнее всего было бы начать с прошедшего драфта новичков НХЛ. В июне в Ванкувере были выбраны самые талантливые и крутые игроки от 18 до 20 лет. Открываем топ-10 драфта и обнаруживаем, что только трое хоккеистов не имеют действующего контракта с клубом НХЛ. Это проспект «Лос-Анджелеса» Алекс Тюркотт (5-й номер), 18-летний американец решил получить образование в университете Висконсина и заодно играть в NCAA (сильнейшая студенческая лига). Аналогичная ситуация у Тревоа Зеграса (9-й номер, «Анахайм») — он будет учиться в Бостонском университете. Третий человек — это Василий Подколзин из СКА, который играет в среднем по четыре минуты за матч в этом сезоне в КХЛ. Вряд ли все остальные хоккеисты, выбранные в топ-10, начнут сезон в лучшей лиге мира — кто-то может отправиться в юниорские лиги Канады или в аренду в европейские чемпионаты. Но с КХЛ вариант аренды невозможен из-за отсутствия трансферного соглашения между лигами. Лучше бы на Совете директоров лиги этот вопрос рассмотрели. Итог таков: топовые иностранные игроки с нынешнего драфта не смогут поехать в Россию.

Если мы посмотрим на самых заметных игроков юниорских лиг Канады, то увидим, что большинство связаны контрактами с клубами НХЛ. Лучший бомбардир WHL прошлого сезона Яхим Бличфельд на контракте с «Сан-Хосе». Лучший бомбардир OHL Джейсон Робертс — с «Далласом». Больше всего очков в QMJHL набрал Петер Аббанданато и подписал контракт с клубом АХЛ. В Квебеке в этом сезоне будет жечь Алексис Лафренье, который на драфт выйдет через год (родился в октябре 2001 года), мог бы теоретически оказаться в России. Но зачем канадцу уезжать на год из родной страны, чтобы играть по пять минут со взрослыми? И зачем российским клубам на один сезон брать форварда? Он в любом случае будет высоко выбран на драфте и поедет играть в НХЛ. Лучшие американцы проходят USNTDP (Национальную программу США по подготовке хоккеистов) и отказываться от нее не собираются.

В европейских лигах, SHL, NLA, финской Liiga тоже нет молодежи, которая бы уже была готова играть на уровне КХЛ и не имела бы контрактов с североамериканскими клубами. Два года назад Элиас Петтерссон в 18 лет рвал шведский чемпионат, но уже тогда имел соглашение с «Ванкувером».

Предложение президента ЦСКА — идеальный пример борьбы с последствиями вместо решения причин проблемы. Вместо того, чтобы пытаться перехитрить заокеанских коллег, стоило бы просто работать над подготовкой кадров, создавать конкурентную среду и строить сильные чемпионаты. Любые ограничения, будь то лимит на легионеров или молодых, вредят развитию в той или иной степени. Удивительно, как в российском хоккее этого еще не поняли.