«Автомобилист» выиграл четвертый матч в КХЛ подряд, победив «Металлург»
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Екатеринбургский «Автомобилист» по буллитам обыграл магнитогорский «Металлург» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Екатеринбургский «Автомобилист» по буллитам обыграл магнитогорский «Металлург» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Встреча, прошедшая в Екатеринбурге, завершилась со счетом 3:2 (1:1, 1:1, 0:0, 0:0, 1:0). У хозяев шайбы забросили Артём Гареев (5-я минута) и Алексей Василевский (35), Найджел Доус реализовал решающий буллит. У «Металлурга» отличились Деннис Расмуссен (1) и Денис Паршин (22).
Матч стал первым для Ильи Воробьева после возвращения на пост главного тренера «Металлурга», на котором он сменил чеха Йозефа Яндача.
«Металлург» 11 сентября в гостях сыграет с нижнекамским «Нефтехимиком», а «Автомобилист», который одержал четвертую победу в четырех матчах, 12 сентября на выезде встретится с уфимским «Салаватом Юлаевым».
|Андрей Мартемьянов
|Илья Воробьев
|Якуб Коварж
|Василий Кошечкин
|00:36
|Деннис Расмуссен(Пол Постма, Сергей Мозякин)
|04:18
|Артем Гареев(Андрей Обидин, Никита Трямкин)
|16:43
|Денис Паршин
|21:15
|Денис Паршин(Николай Кулемин, Егор Яковлев)
|34:35
|Андрей Локтионов
|34:46
|Алексей Василевский(Найджел Доус, Брукс Мэйсек)
|41:34
|Григорий Дронов
|47:07
|Брукс Мэйсек
|54:24
|Деннис Расмуссен
|57:56
|Андрей Локтионов
|63:04
|Егор Яковлев
|победный бросок: Найджел Доус(Автомобилист)
|2
|Штрафное время
|12
|6
|Игра в большинстве
|1
|1
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Сергей Беляев(Россия, Воскресенск)
|Главный судья
|Иван Фатеев(Россия, Московская область)