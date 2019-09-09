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19:52 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Автомобилист» выиграл четвертый матч в КХЛ подряд, победив «Металлург»

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Екатеринбургский «Автомобилист» по буллитам обыграл магнитогорский «Металлург» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча, прошедшая в Екатеринбурге, завершилась со счетом 3:2 (1:1, 1:1, 0:0, 0:0, 1:0). У хозяев шайбы забросили Артём Гареев (5-я минута) и Алексей Василевский (35), Найджел Доус реализовал решающий буллит. У «Металлурга» отличились Деннис Расмуссен (1) и Денис Паршин (22).

Матч стал первым для Ильи Воробьева после возвращения на пост главного тренера «Металлурга», на котором он сменил чеха Йозефа Яндача.

«Металлург» 11 сентября в гостях сыграет с нижнекамским «Нефтехимиком», а «Автомобилист», который одержал четвертую победу в четырех матчах, 12 сентября на выезде встретится с уфимским «Салаватом Юлаевым».

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3:2Б
1:1, 1:1, 0:0, 0:0
Металлург Мг
Хоккей, КХЛ, Неделя 39.09.2019, 17:00 (МСК UTC+3)КРК "Уралец", 5545 зрителей
Главные тренеры
Андрей МартемьяновИлья Воробьев
Вратари
Якуб КоваржВасилий Кошечкин
1-й период
00:36Деннис Расмуссен(Пол Постма, Сергей Мозякин)
04:18Артем Гареев(Андрей Обидин, Никита Трямкин)
16:43Денис Паршин
2-й период
21:15Денис Паршин(Николай Кулемин, Егор Яковлев)
34:35Андрей Локтионов
34:46Алексей Василевский(Найджел Доус, Брукс Мэйсек)
3-й период
41:34Григорий Дронов
47:07Брукс Мэйсек
54:24Деннис Расмуссен
57:56Андрей Локтионов
Овертайм
63:04Егор Яковлев
Серия послематчевых буллитов
победный бросок: Найджел Доус(Автомобилист)
Статистика
2Штрафное время12
6Игра в большинстве1
1Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяСергей Беляев(Россия, Воскресенск)
Главный судьяИван Фатеев(Россия, Московская область)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Автомобилист
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