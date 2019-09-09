«Автомобилист» выиграл четвертый матч в КХЛ подряд, победив «Металлург»

Источник: РИА "Новости"

Встреча, прошедшая в Екатеринбурге, завершилась со счетом 3:2 (1:1, 1:1, 0:0, 0:0, 1:0). У хозяев шайбы забросили Артём Гареев (5-я минута) и Алексей Василевский (35), Найджел Доус реализовал решающий буллит. У «Металлурга» отличились Деннис Расмуссен (1) и Денис Паршин (22).

Матч стал первым для Ильи Воробьева после возвращения на пост главного тренера «Металлурга», на котором он сменил чеха Йозефа Яндача.

«Металлург» 11 сентября в гостях сыграет с нижнекамским «Нефтехимиком», а «Автомобилист», который одержал четвертую победу в четырех матчах, 12 сентября на выезде встретится с уфимским «Салаватом Юлаевым».