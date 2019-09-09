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21:07 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Воробьев освобожденный. Теперь у «Магнитки» есть надежда на будущее

«Металлург» проиграл в первом матче после возвращения Ильи Воробьева, но не выглядел так же безнадежно, как раньше.

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Источник: Спорт-Экспресс

Посвежевший, отдохнувший, с прической человека, только что выпущенного на волю, Илья Петрович на скамейке «Магнитки» смотрелся грозно. О таком Воробьеве, признаться, мы и уже подзабыли. Из его глаз разве что молнии не вылетали. По сравнению с вечно мятущимся, суетным и не до конца уверенным в себе Йозефом Яндачем разница на глаз колоссальная. Воробьев вернулся на свое место. О какой-либо растерянности, как совсем недавно бывало с ним в сборной России, и говорить не приходилось. Человек находится на своем месте и не стесняется открыто покрикивать на окружающих. Ни дать, ни взять, Воробьев Освобожденный.

Избавиться от чешского наследия, к слову, не самого плохого, но явно бесперспективного по отношению к нынешнему составу «Металлурга», в кратчайшие сроки нереально. Однако матч в гостях с лидером Восточной конференции — очевидная возможность оценить, как команда отреагировала на тренерскую перестановку. Чуть больше порядка, чуть больше ответственности, чуть больше желания. Для начала сойдет. Тот факт, что именно «Магнитка» забивала на старте первого и второго периодов можно отнести как и благоприятному стечению обстоятельств, так и высокому уровню концентрации, в чем заслуга тренера все-таки есть.

«Автомобилист» дома по традиции старается действовать первым номером. Игра ему давалась. И если в конце февраля команда второй год подряд станет лучшей командой на «Востоке», то это уже никого не должно удивлять. Екатеринбуржцы здесь и сейчас в полном порядке. Счастье гостей, что они дотянули до овертайма на зубах. Где-то Кошечкин, где-то штанги его ворот, которые трижды приходили ему на помощь, сыграли за «Магнитку».

Подметить что-то более серьезное в игре приезжей команды по определению было нельзя. Перевод Сергея Мозякина к лучшему на бумаге центру «Металлурга» Эрику О’Деллу произошел еще до возвращения Воробьева. Положения дел в атаке он изменил не сильно. Российский ветеран по-прежнему смотрится тяжеловато, чтобы вносить, как и раньше, львиную долю в командный успех. Остальные игроки, обязанные делать разницу в атаке, вспыхивают лишь эпизодически.

Выстроить четкую игровую структуру команды при оборонительных действиях можно достаточно быстро. Благо наличие Кошечкина и едва ли не лучшего по именам подбора защитников в лиге служат для Воробьева отличным подспорьем. Быстрый переход в атаку и позиционное нападение — совсем другое дело. Тут придется начинать чуть не с нуля. Впереди у «Магнитки» пока каждый сам за себя, что снижает голевой потенциал команды чуть ли не в разы. Обе шайбы выглядели немного случайными. С Воробьевым у команды хотя бы есть надежда на будущее. Еще неделю назад даже об этом мечтать не приходилось.

Автомобилист
3:2Б
1:1, 1:1, 0:0, 0:0
Металлург Мг
Хоккей, КХЛ, Неделя 39.09.2019, 17:00 (МСК UTC+3)КРК "Уралец", 5545 зрителей
Главные тренеры
Андрей МартемьяновИлья Воробьев
Вратари
Якуб КоваржВасилий Кошечкин
1-й период
00:36Деннис Расмуссен(Пол Постма, Сергей Мозякин)
04:18Артем Гареев(Андрей Обидин, Никита Трямкин)
16:43Денис Паршин
2-й период
21:15Денис Паршин(Николай Кулемин, Егор Яковлев)
34:35Андрей Локтионов
34:46Алексей Василевский(Найджел Доус, Брукс Мэйсек)
3-й период
41:34Григорий Дронов
47:07Брукс Мэйсек
54:24Деннис Расмуссен
57:56Андрей Локтионов
Овертайм
63:04Егор Яковлев
Серия послематчевых буллитов
победный бросок: Найджел Доус(Автомобилист)
Статистика
2Штрафное время12
6Игра в большинстве1
1Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяСергей Беляев(Россия, Воскресенск)
Главный судьяИван Фатеев(Россия, Московская область)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Автомобилист
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