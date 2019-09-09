Воробьев освобожденный. Теперь у «Магнитки» есть надежда на будущее

Источник: Спорт-Экспресс

Посвежевший, отдохнувший, с прической человека, только что выпущенного на волю, Илья Петрович на скамейке «Магнитки» смотрелся грозно. О таком Воробьеве, признаться, мы и уже подзабыли. Из его глаз разве что молнии не вылетали. По сравнению с вечно мятущимся, суетным и не до конца уверенным в себе Йозефом Яндачем разница на глаз колоссальная. Воробьев вернулся на свое место. О какой-либо растерянности, как совсем недавно бывало с ним в сборной России, и говорить не приходилось. Человек находится на своем месте и не стесняется открыто покрикивать на окружающих. Ни дать, ни взять, Воробьев Освобожденный.

Избавиться от чешского наследия, к слову, не самого плохого, но явно бесперспективного по отношению к нынешнему составу «Металлурга», в кратчайшие сроки нереально. Однако матч в гостях с лидером Восточной конференции — очевидная возможность оценить, как команда отреагировала на тренерскую перестановку. Чуть больше порядка, чуть больше ответственности, чуть больше желания. Для начала сойдет. Тот факт, что именно «Магнитка» забивала на старте первого и второго периодов можно отнести как и благоприятному стечению обстоятельств, так и высокому уровню концентрации, в чем заслуга тренера все-таки есть.

«Автомобилист» дома по традиции старается действовать первым номером. Игра ему давалась. И если в конце февраля команда второй год подряд станет лучшей командой на «Востоке», то это уже никого не должно удивлять. Екатеринбуржцы здесь и сейчас в полном порядке. Счастье гостей, что они дотянули до овертайма на зубах. Где-то Кошечкин, где-то штанги его ворот, которые трижды приходили ему на помощь, сыграли за «Магнитку».

Подметить что-то более серьезное в игре приезжей команды по определению было нельзя. Перевод Сергея Мозякина к лучшему на бумаге центру «Металлурга» Эрику О’Деллу произошел еще до возвращения Воробьева. Положения дел в атаке он изменил не сильно. Российский ветеран по-прежнему смотрится тяжеловато, чтобы вносить, как и раньше, львиную долю в командный успех. Остальные игроки, обязанные делать разницу в атаке, вспыхивают лишь эпизодически.