«Витязь» прервал трехматчевую победную серию московского «Динамо» в КХЛ
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Подмосковный «Витязь» прервал трехматчевую победную серию московского «Динамо» в регулярном чемпионате КХЛ.
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Подмосковный «Витязь» прервал трехматчевую победную серию московского «Динамо» в регулярном чемпионате КХЛ.
Встреча, прошедшая в Подольске, завершилась со счетом 4:1 (2:0, 1:1, 1:0). У «Витязя» шайбы забросили Евгений Монс (3-я минута), Алексей Макеев (11, 45), Святослав Гребенщиков (33). У гостей отличился Юусо Хиетанен (24).
«Витязь» 12 сентября примет «Сочи», «Динамо» в тот же день в Ярославле сыграет с «Локомотивом».
|Михаил Кравец
|Владимир Крикунов
|Александр Самонов
|Иван Бочаров(А. Еременко)
|02:59
|Евгений Монс(Иван Петраков)
|10:01
|Алексей Макеев(Александр Семин, Павел Чернов)
|11:39
|Даниил Тарасов
|15:26
|Максим Афиногенов
|21:49
|Илья Шинкевич
|22:26
|Алексей Макеев
|23:02
|Юусо Хиетанен(Андре Петерссон, Вадим Шипачев)
|25:00
|Никита Выглазов
|32:49
|Святослав Гребенщиков(Йоонас Няттинен)
|35:26
|Юусо Хиетанен
|39:44
|Сергей Бойков
|39:44
|Сергей Бойков
|44:26
|Алексей Макеев(Александр Семин, Павел Чернов)
|44:38
|Йоонас Няттинен
|8
|Штрафное время
|18
|4
|Игра в большинстве
|4
|0
|Голы в большинстве
|1
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Константин Оленин(Россия, Московская область)
|Главный судья
|Максим Сидоренко(Беларусь, Минск)