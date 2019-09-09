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9 сентября, источник: Спорт РИА Новости

«Витязь» прервал трехматчевую победную серию московского «Динамо» в КХЛ

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Подмосковный «Витязь» прервал трехматчевую победную серию московского «Динамо» в регулярном чемпионате КХЛ.

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Источник: Спорт РИА Новости

Встреча, прошедшая в Подольске, завершилась со счетом 4:1 (2:0, 1:1, 1:0). У «Витязя» шайбы забросили Евгений Монс (3-я минута), Алексей Макеев (11, 45), Святослав Гребенщиков (33). У гостей отличился Юусо Хиетанен (24).

«Витязь» 12 сентября примет «Сочи», «Динамо» в тот же день в Ярославле сыграет с «Локомотивом».

Витязь
4:1
2:0, 1:1, 1:0
ХК Динамо
Хоккей, КХЛ, Неделя 39.09.2019, 19:30 (МСК UTC+3)ЛД "Витязь", 4956 зрителей
Главные тренеры
Михаил КравецВладимир Крикунов
Вратари
Александр СамоновИван Бочаров(А. Еременко)
1-й период
02:59Евгений Монс(Иван Петраков)
10:01Алексей Макеев(Александр Семин, Павел Чернов)
11:39Даниил Тарасов
15:26Максим Афиногенов
2-й период
21:49Илья Шинкевич
22:26Алексей Макеев
23:02Юусо Хиетанен(Андре Петерссон, Вадим Шипачев)
25:00Никита Выглазов
32:49Святослав Гребенщиков(Йоонас Няттинен)
35:26Юусо Хиетанен
39:44Сергей Бойков
39:44Сергей Бойков
3-й период
44:26Алексей Макеев(Александр Семин, Павел Чернов)
44:38Йоонас Няттинен
Статистика
8Штрафное время18
4Игра в большинстве4
0Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяКонстантин Оленин(Россия, Московская область)
Главный судьяМаксим Сидоренко(Беларусь, Минск)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Витязь
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