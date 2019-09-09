ЦСКА победил «Северсталь» в матче КХЛ
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Московский ЦСКА нанес поражение череповецкой «Северстали» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Московский ЦСКА нанес поражение череповецкой «Северстали» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Встреча, прошедшая в понедельник в Череповце, завершилась со счетом 4:0 (1:0, 1:0, 2:0) в пользу ЦСКА. В составе победителей шайбы забросили Кирилл Капризов (19-я минута), Михаил Григоренко (32), Константин Окулов (46) и Никита Нестеров (59).
Голкипер ЦСКА Ларс Юханссон отразил 19 бросков и сыграл первый матч на ноль в нынешнем сезоне.
|Андрей Разин
|Игорь Никитин
|Владислав Подъяпольский(Владислав Подъяпольский)
|Ларс Юханссон
|00:25
|Ансель Галимов
|06:46
|Егор Морозов
|18:46
|Кирилл Капризов(Линден Вей, Мэт Робинсон)
|23:56
|Алексей Марченко
|24:20
|Клас Дальбек
|31:01
|Михаил Григоренко(Алексей Марченко, Кирилл Капризов)
|32:23
|Максим Мамин
|33:32
|Сергей Толчинский
|45:36
|Константин Окулов(Антон Слепышев, Максим Шалунов)
|45:42
|Никита Хлыстов
|54:22
|Либор Шулак
|54:22
|Либор Шулак
|54:22
|Максим Шалунов
|55:50
|Владислав Провольнев
|55:50
|Константин Окулов
|56:19
|Никита Нестеров
|58:44
|Никита Нестеров
|59:14
|Владислав Провольнев
|59:14
|Артем Чмыхов
|59:14
|Максим Мамин
|17
|Штрафное время
|29
|5
|Игра в большинстве
|4
|0
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Евгений Ромасько(Россия, Тверь)
|Главный судья
|Юрий Оскирко(Россия, Ярославль)