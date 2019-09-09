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9 сентября, источник: Спорт РИА Новости

ЦСКА победил «Северсталь» в матче КХЛ

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Московский ЦСКА нанес поражение череповецкой «Северстали» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

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Источник: Спорт РИА Новости

Встреча, прошедшая в понедельник в Череповце, завершилась со счетом 4:0 (1:0, 1:0, 2:0) в пользу ЦСКА. В составе победителей шайбы забросили Кирилл Капризов (19-я минута), Михаил Григоренко (32), Константин Окулов (46) и Никита Нестеров (59).

Голкипер ЦСКА Ларс Юханссон отразил 19 бросков и сыграл первый матч на ноль в нынешнем сезоне.

Северсталь
0:4
0:1, 0:1, 0:2
ЦСКА
Хоккей, КХЛ, Неделя 39.09.2019, 19:30 (МСК UTC+3)МАУ "Ледовый дворец", 5583 зрителя
Главные тренеры
Андрей РазинИгорь Никитин
Вратари
Владислав Подъяпольский(Владислав Подъяпольский)Ларс Юханссон
1-й период
00:25Ансель Галимов
06:46Егор Морозов
18:46Кирилл Капризов(Линден Вей, Мэт Робинсон)
2-й период
23:56Алексей Марченко
24:20Клас Дальбек
31:01Михаил Григоренко(Алексей Марченко, Кирилл Капризов)
32:23Максим Мамин
33:32Сергей Толчинский
3-й период
45:36Константин Окулов(Антон Слепышев, Максим Шалунов)
45:42Никита Хлыстов
54:22Либор Шулак
54:22Либор Шулак
54:22Максим Шалунов
55:50Владислав Провольнев
55:50Константин Окулов
56:19Никита Нестеров
58:44Никита Нестеров
59:14Владислав Провольнев
59:14Артем Чмыхов
59:14Максим Мамин
Статистика
17Штрафное время29
5Игра в большинстве4
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяЕвгений Ромасько(Россия, Тверь)
Главный судьяЮрий Оскирко(Россия, Ярославль)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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