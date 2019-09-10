Усманов назначен исполнительным директором «Ак Барса»

Как отмечается, должность исполнительного директора была специально введена в клубе, в зоне ответственности Мансурова будут вопросы оперативного управления и маркетинга. Новый сотрудник был представлен команде и персоналу «Ак Барса» во вторник, 10 сентября.

«Главное — это работа в коллективе, работа в команде. Именно команда, не только в хоккее, но и в клубе, и на производстве формирует победу и результат. Не столько условия или инвестиции, а именно слаженная работа, гармония и отношения в коллективе помогают добиваться результата. Все, что было создано, надо сохранить, приумножить и дальше развивать в нужном для нашей хоккейной системы направлении», — заявил после назначения 45-летний функционер.

«Мансур Мидехатович — состоявшийся специалист, соответствующий философии и “Татнефти”, и “Ак Барса”, уже имеющий опыт работы в хоккейном клубе. Это современный и открытый для нововведений руководитель, обладающий лидерскими качествами. Мы уверены, что с его помощью “Ак Барс” сможет добиться новых результатов и укрепить свои лидирующие позиции в КХЛ», — прокомментировал назначение президент «Ак Барса» Наиль Маганов.