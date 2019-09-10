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15:34 (мск), источник: Чемпионат.com

«Трактор» потерпел первое поражение в выездной серии, проиграв «Адмиралу»

«Адмирал» встречался с «Трактором» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

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Приморский клуб одержал домашнюю победу со счётом 2:1. Челябинцы потерпели первое поражение в выездной серии. Ранее дважды был обыгран «Амур».

Счёт в матче был открыт на старте второго периода, отличился Кирилл Воронин. В середине отрезка команды обменялись заброшенными шайбами. В составе «Адмирала» забил Мартин Бакош, в «Тракторе» точным броском отметился Лукаш Седлак. В оставшееся время заброшенных шайб зрители не увидели.

Во время загрузки произошла ошибка.

Регулярный чемпионат завершится 27 февраля 2020 года, плей-офф продлится с 1 марта по 30 апреля. В календаре запланированы три международные паузы (с 5 по 11 ноября, с 10 по 16 декабря и с 4 по 10 февраля), новогодний перерыв (с 31 декабря по 2 января) и пауза на Матч звёзд, который пройдёт в январе в Москве.

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Адмирал
2:1
0:0, 2:1, 0:0
Трактор
Хоккей, КХЛ, Неделя 310.09.2019, 12:30 (МСК UTC+3)КСК "Фетисов Арена"
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18:11Богдан Жиляков
2-й период
22:50Денис Вихарев(Константин Глазачев, Кирилл Воронин)
27:10Богдан Жиляков
27:43Владимир Бутузов
27:47Илья Карпухин
31:29Мартин Бакош(Степан Островский)
33:35Лукаш Седлак(Йессе Виртанен)
3-й период
42:18Юрий Петров
46:51Мартин Бакош
47:01Томаш Гика
Статистика
6Штрафное время10
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяДенис Наумов(Россия, Тольятти)
Главный судьяПавел Овчинников(Россия, Москва)
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