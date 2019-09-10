КХЛ наказала канадского хоккеиста из китайского клуба за грубый фол против форварда «Барыса»

Во втором периоде легионер китайского клуба ударил коленом канадского форварда Кертиса Волка. За этот эпизод Брюле дисквалифицирован на два матча и заплатит штраф — согласно регламенту КХЛ, он составляет от 100 до 300 тысяч рублей (от 590 тысяч до 1,7 миллиона тенге).