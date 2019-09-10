КХЛ наказала канадского хоккеиста из китайского клуба за грубый фол против форварда «Барыса»
Канадский нападающий «Куньлуня» Жильбер Брюле наказан за грубую игру в домашнем матче с «Барысом», передает корреспондент Vesi.kz.
Канадский нападающий «Куньлуня» Жильбер Брюле наказан за грубую игру в домашнем матче с «Барысом», передает корреспондент Vesi.kz.
Во втором периоде легионер китайского клуба ударил коленом канадского форварда Кертиса Волка. За этот эпизод Брюле дисквалифицирован на два матча и заплатит штраф — согласно регламенту КХЛ, он составляет от 100 до 300 тысяч рублей (от 590 тысяч до 1,7 миллиона тенге).
Сам же матч в итоге завершился победой «Барыса» — 3:2, который впервые выиграл в гостях в новом сезоне КХЛ.
Отметим, что Волк пропустил предсезонку
|Курт Фрэйзер
|Андрей Скабелка
|Шимон Грубец
|Хенрик Карлссон
|21:48
|Микаэль Там
|23:24
|Даррен Дитц(Корбан Найт)
|25:33
|Жильбер Брюле
|25:33
|Жильбер Брюле
|27:53
|Адам Хелевка(Роман Старченко)
|34:47
|Брэндон Йип(Тайлер Вонг, Кори Кейн)
|35:11
|Джейк Челиос
|35:11
|Роман Старченко
|39:38
|Итан Уэрек(Джейк Челиос, Лукас Локхарт)
|43:26
|Брэндон Дефацио
|47:08
|Никита Михайлис(Алексей Маклюков)
|51:02
|Брэндон Йип
|51:02
|Брэндон Йип
|51:02
|Кирилл Полохов
|54:05
|Кори Кейн
|40
|Штрафное время
|7
|0
|Игра в большинстве
|6
|0
|Голы в большинстве
|2
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Алексей Белов(Россия, Ярославль)
|Главный судья
|Александр Сергеев(Россия, Жуковский)