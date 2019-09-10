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17:08 (мск), источник: Vesti.kz

КХЛ наказала канадского хоккеиста из китайского клуба за грубый фол против форварда «Барыса»

Канадский нападающий «Куньлуня» Жильбер Брюле наказан за грубую игру в домашнем матче с «Барысом», передает корреспондент Vesi.kz.

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Во втором периоде легионер китайского клуба ударил коленом канадского форварда Кертиса Волка. За этот эпизод Брюле дисквалифицирован на два матча и заплатит штраф — согласно регламенту КХЛ, он составляет от 100 до 300 тысяч рублей (от 590 тысяч до 1,7 миллиона тенге).

Во время загрузки произошла ошибка.

Сам же матч в итоге завершился победой «Барыса» — 3:2, который впервые выиграл в гостях в новом сезоне КХЛ.

Отметим, что Волк пропустил предсезонку из-за травмы, которую получил в конце прошлого сезона.

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Куньлунь
2:3
0:0, 2:2, 0:1
Барыс
Хоккей, КХЛ, Неделя 39.09.2019, 14:30 (МСК UTC+3)"Шоуган Арена", 4117 зрителей
Главные тренеры
Курт ФрэйзерАндрей Скабелка
Вратари
Шимон ГрубецХенрик Карлссон
2-й период
21:48Микаэль Там
23:24Даррен Дитц(Корбан Найт)
25:33Жильбер Брюле
25:33Жильбер Брюле
27:53Адам Хелевка(Роман Старченко)
34:47Брэндон Йип(Тайлер Вонг, Кори Кейн)
35:11Джейк Челиос
35:11Роман Старченко
39:38Итан Уэрек(Джейк Челиос, Лукас Локхарт)
3-й период
43:26Брэндон Дефацио
47:08Никита Михайлис(Алексей Маклюков)
51:02Брэндон Йип
51:02Брэндон Йип
51:02Кирилл Полохов
54:05Кори Кейн
Статистика
40Штрафное время7
0Игра в большинстве6
0Голы в большинстве2
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяАлексей Белов(Россия, Ярославль)
Главный судьяАлександр Сергеев(Россия, Жуковский)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Куньлунь
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