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10 сентября, источник: Спорт РИА Новости

«Локомотив» одержал первую победу в сезоне КХЛ, обыграв «Сочи»

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Хоккеисты ярославского «Локомотива» переиграли «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча, состоявшаяся в Ярославле, завершилась со счетом 2:1 (0:0, 2:0, 0:1). В составе хозяев льда шайбы забросили Григорий Денисенко (33-я минута) и Роман Савченко (36), у проигравших отличился Степан Старков (57). Для форварда железнодорожников Степана Санникова этот матч стал 500-м в регулярных чемпионатах КХЛ.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Локомотив», одержавший первую победу в сезоне, 12 сентября примет московское «Динамо», «Сочи» в этот же день сыграет в Подольске с «Витязем».

Локомотив
2:1
0:0, 0:0, 0:0
Сочи
Хоккей, КХЛ, Неделя 310.09.2019, 19:00 (МСК UTC+3)"Арена-2000"
Главные тренеры
Крэйг МактавишСергей Зубов
Вратари
Александр ЛазушинДмитрий Шикин
Статистика
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяАртур Кулев(Россия, Санкт-Петербург)
Главный судьяВиктор Спирин(Россия, Тюмень)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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