«Локомотив» одержал первую победу в сезоне КХЛ, обыграв «Сочи»

Встреча, состоявшаяся в Ярославле, завершилась со счетом 2:1 (0:0, 2:0, 0:1). В составе хозяев льда шайбы забросили Григорий Денисенко (33-я минута) и Роман Савченко (36), у проигравших отличился Степан Старков (57). Для форварда железнодорожников Степана Санникова этот матч стал 500-м в регулярных чемпионатах КХЛ.