«Локомотив» одержал первую победу в сезоне КХЛ, обыграв «Сочи»
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Хоккеисты ярославского «Локомотива» переиграли «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Хоккеисты ярославского «Локомотива» переиграли «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Встреча, состоявшаяся в Ярославле, завершилась со счетом 2:1 (0:0, 2:0, 0:1). В составе хозяев льда шайбы забросили Григорий Денисенко (33-я минута) и Роман Савченко (36), у проигравших отличился Степан Старков (57). Для форварда железнодорожников Степана Санникова этот матч стал 500-м в регулярных чемпионатах КХЛ.
«Локомотив», одержавший первую победу в сезоне, 12 сентября примет московское «Динамо», «Сочи» в этот же день сыграет в Подольске с «Витязем».
|Крэйг Мактавиш
|Сергей Зубов
|Александр Лазушин
|Дмитрий Шикин
|0
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Артур Кулев(Россия, Санкт-Петербург)
|Главный судья
|Виктор Спирин(Россия, Тюмень)