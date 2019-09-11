«Барыс» объявил о травме канадского форварда

«В ходе матча регулярного чемпионата КХЛ с китайским “Куньлунем” 9 сентября нападающий Кертис Волк получил повреждение. В связи с этим хоккеист помещен в список травмированных игроков. Форвард пропустит ближайшие матчи команды», — говорится в сообщении.

В нынешнем сезоне Волк сыграл два матча за «Барыс» в регулярном чемпионате КХЛ, в которых не смог набрать результативных очков.

Напомним, во втором матче между «Барысом» и «Куньлунем» Волк пострадал в эпизоде с канадским нападающим «Куньлуня» Жильбером Брюле. За этот эпизод Брюле был дисквалифицирован на два матча и заплатит штраф.