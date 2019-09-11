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09:41 (мск), источник: Vesti.kz

«Барыс» объявил о травме канадского форварда

Столичный «Барыс» на своем официальном сайте объявил о травме канадского форварда Кертиса Волка, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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«В ходе матча регулярного чемпионата КХЛ с китайским “Куньлунем” 9 сентября нападающий Кертис Волк получил повреждение. В связи с этим хоккеист помещен в список травмированных игроков. Форвард пропустит ближайшие матчи команды», — говорится в сообщении.

В нынешнем сезоне Волк сыграл два матча за «Барыс» в регулярном чемпионате КХЛ, в которых не смог набрать результативных очков.

Напомним, во втором матче между «Барысом» и «Куньлунем» Волк пострадал в эпизоде с канадским нападающим «Куньлуня» Жильбером Брюле. За этот эпизод Брюле был дисквалифицирован на два матча и заплатит штраф.

Сам же матч в итоге завершился победой «Барыса» — 3:2, который впервые выиграл в гостях в новом сезоне КХЛ. Стоит отметить, что Волк пропустил предсезонку из-за травмы, которую получил в конце прошлого сезона.

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