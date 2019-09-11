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15:00 (мск), источник: Vesti.kz

«Барыс» вырвал победу у аутсайдера КХЛ на последних минутах матча

ХК «Барыс» одержал победу в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) над «Амуром», сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Встреча прошла в Хабаровске и завершилась со счетом 3:1 в пользу казахстанского клуба.

На 22-й минуте Игорь Руденков вывел «Амур» вперед, забросив первую шайбу команды в новом сезоне в большинстве.

На 28-й минуте Роман Старченко счет сравнял, также реализовав численное преимущество своей команды. На 56-й минуте Эрик Тангрэйди вывел «Барыс» вперед, а на 59-й в ворота «Амура» был назначен буллит, который реализовал Никита Михайлис.

Отметим, что ранее в домашней серии казахстанская команда также переиграла «Амур», который является аутсайдером Восточной конференции.

Следующий матч «Барыс» проведет во Владивостоке 13 сентября, после чего заврешит первую гостевую серию в нынешнем сезоне.

Амур
1:3
0:0, 1:1, 0:2
Барыс
Хоккей, КХЛ, Неделя 311.09.2019, 12:00 (МСК UTC+3)СЗК "Платинум-Арена", 5813 зрителей
Главные тренеры
Александр ГулявцевАндрей Скабелка
Вратари
Марек Лангхамер(Марек Лангхамер)Эдвард Паскуале
1-й период
02:20Ондржей Витасек
03:39Джесси Блэкер
08:14Леонид Метальников
19:32Александр Горшков
19:32Джесси Блэкер
19:32Джесси Блэкер
19:32Джесси Блэкер
2-й период
21:13Игорь Руденков
26:00Томаш Зогорна
27:09Роман Старченко(Егор Шалапов)
37:17Валерий Орехов
3-й период
52:11Гынек Зогорна
52:11Гынек Зогорна
53:33Роман Старченко
55:48Эрик Тангрэди(Роман Старченко, Алексей Маклюков)
59:13Никита Михайлис(Адам Хелевка)
Статистика
10Штрафное время22
4Игра в большинстве4
1Голы в большинстве2
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяРоман Щенев(Россия, Тольятти)
Главный судьяАнтон Лаврентьев(Россия, Казань)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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