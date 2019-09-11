«Барыс» вырвал победу у аутсайдера КХЛ на последних минутах матча
ХК «Барыс» одержал победу в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) над «Амуром», сообщает корреспондент Vesti.kz.
ХК «Барыс» одержал победу в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) над «Амуром», сообщает корреспондент Vesti.kz.
Встреча прошла в Хабаровске и завершилась со счетом 3:1 в пользу казахстанского клуба.
На 22-й минуте Игорь Руденков вывел «Амур» вперед, забросив первую шайбу команды в новом сезоне в большинстве.
На 28-й минуте Роман Старченко счет сравнял, также реализовав численное преимущество своей команды. На 56-й минуте Эрик Тангрэйди вывел «Барыс» вперед, а на 59-й в ворота «Амура» был назначен буллит, который реализовал Никита Михайлис.
Отметим, что ранее в домашней серии казахстанская команда также переиграла «Амур», который является аутсайдером Восточной конференции.
Следующий матч «Барыс» проведет во Владивостоке 13 сентября, после чего заврешит первую гостевую серию в нынешнем сезоне.
|Александр Гулявцев
|Андрей Скабелка
|Марек Лангхамер(Марек Лангхамер)
|Эдвард Паскуале
|02:20
|Ондржей Витасек
|03:39
|Джесси Блэкер
|08:14
|Леонид Метальников
|19:32
|Александр Горшков
|19:32
|Джесси Блэкер
|19:32
|Джесси Блэкер
|19:32
|Джесси Блэкер
|21:13
|Игорь Руденков
|26:00
|Томаш Зогорна
|27:09
|Роман Старченко(Егор Шалапов)
|37:17
|Валерий Орехов
|52:11
|Гынек Зогорна
|52:11
|Гынек Зогорна
|53:33
|Роман Старченко
|55:48
|Эрик Тангрэди(Роман Старченко, Алексей Маклюков)
|59:13
|Никита Михайлис(Адам Хелевка)
|10
|Штрафное время
|22
|4
|Игра в большинстве
|4
|1
|Голы в большинстве
|2
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Роман Щенев(Россия, Тольятти)
|Главный судья
|Антон Лаврентьев(Россия, Казань)