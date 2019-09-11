«Барыс» вырвал победу у аутсайдера КХЛ на последних минутах матча

Встреча прошла в Хабаровске и завершилась со счетом 3:1 в пользу казахстанского клуба.

На 22-й минуте Игорь Руденков вывел «Амур» вперед, забросив первую шайбу команды в новом сезоне в большинстве.

На 28-й минуте Роман Старченко счет сравнял, также реализовав численное преимущество своей команды. На 56-й минуте Эрик Тангрэйди вывел «Барыс» вперед, а на 59-й в ворота «Амура» был назначен буллит, который реализовал Никита Михайлис.

Отметим, что ранее в домашней серии казахстанская команда также переиграла «Амур», который является аутсайдером Восточной конференции.