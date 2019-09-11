«Трактор» одержал победу над «Адмиралом» в матче КХЛ

Встреча, прошедшая в среду во Владивостоке, завершилась победой гостей со счетом 3:1 (0:1, 2:0, 1:0). В составе «Трактора» голами отметились Лукаш Седлак (26-я минута), Ярослав Косов (39) и Алексей Кручинин (60, в пустые ворота). У «Адмирала» шайбу забросил Юрий Козловский (7).