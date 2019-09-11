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16:08 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Трактор» одержал победу над «Адмиралом» в матче КХЛ

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Челябинский «Трактор» обыграл владивостокский «Адмирал» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

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Встреча, прошедшая в среду во Владивостоке, завершилась победой гостей со счетом 3:1 (0:1, 2:0, 1:0). В составе «Трактора» голами отметились Лукаш Седлак (26-я минута), Ярослав Косов (39) и Алексей Кручинин (60, в пустые ворота). У «Адмирала» шайбу забросил Юрий Козловский (7).

В следующем матче «Трактор» 14 сентября сыграет на выезде с китайским «Куньлунем», а «Адмирал» днем ранее примет на своем льду казахстанский «Барыс».

Адмирал
1:3
1:0, 0:2, 0:1
Трактор
Хоккей, КХЛ, Неделя 311.09.2019, 12:30 (МСК UTC+3)КСК "Фетисов Арена", 2989 зрителей
Главные тренеры
Сергей СветловПетерис Скудра
Вратари
Юсси Олкинуора(Юсси Олкинуора, Юсси Олкинуора)Василий Демченко
1-й период
02:39Йессе Виртанен
06:46Юрий Козловский(Олег Ломако, Александр Стрельцов)
07:38Антон Глинкин
08:09Маркус Юнг
18:05Василий Стрельцов
2-й период
25:46Лукаш Седлак(Йессе Виртанен, Томаш Гика)
29:34Командный штраф
38:59Ярослав Косов
3-й период
43:34Василий Стрельцов
50:05Степан Островский
52:37Кирилл Дьяков
59:54Алексей Кручинин
Статистика
12Штрафное время4
2Игра в большинстве6
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяДенис Наумов(Россия, Тольятти)
Главный судьяПавел Овчинников(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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