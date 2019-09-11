«Трактор» одержал победу над «Адмиралом» в матче КХЛ
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Челябинский «Трактор» обыграл владивостокский «Адмирал» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Челябинский «Трактор» обыграл владивостокский «Адмирал» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Встреча, прошедшая в среду во Владивостоке, завершилась победой гостей со счетом 3:1 (0:1, 2:0, 1:0). В составе «Трактора» голами отметились Лукаш Седлак (26-я минута), Ярослав Косов (39) и Алексей Кручинин (60, в пустые ворота). У «Адмирала» шайбу забросил Юрий Козловский (7).
В следующем матче «Трактор» 14 сентября сыграет на выезде с китайским «Куньлунем», а «Адмирал» днем ранее примет на своем льду казахстанский «Барыс».
|Сергей Светлов
|Петерис Скудра
|Юсси Олкинуора(Юсси Олкинуора, Юсси Олкинуора)
|Василий Демченко
|02:39
|Йессе Виртанен
|06:46
|Юрий Козловский(Олег Ломако, Александр Стрельцов)
|07:38
|Антон Глинкин
|08:09
|Маркус Юнг
|18:05
|Василий Стрельцов
|25:46
|Лукаш Седлак(Йессе Виртанен, Томаш Гика)
|29:34
|Командный штраф
|38:59
|Ярослав Косов
|43:34
|Василий Стрельцов
|50:05
|Степан Островский
|52:37
|Кирилл Дьяков
|59:54
|Алексей Кручинин
|12
|Штрафное время
|4
|2
|Игра в большинстве
|6
|0
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Денис Наумов(Россия, Тольятти)
|Главный судья
|Павел Овчинников(Россия, Москва)