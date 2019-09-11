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17:05 (мск), источник: ИА REGNUM

«Барыс» на выезде одержал волевую победу над «Амуром»

Казахстанский «Барыс» одержал победу над хабаровским «Амуром» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась со счётом 3:1.

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Источник: РИА "Новости"

Хоккеисты «Амура» открыли счёт во втором периоде, отличился нападающий Игорь Руденков. «Барыс» смог отыграться и победить благодаря голам Романа Старченко, Эрика Тангрэди и Никиты Михайлиса.

Отметим, что на Михайлиса был засчитан гол при том, что тот даже не бросил по воротам. Дело в том, что в конце третьего периода «Амур» снял вратаря, выпустив шестого полевого игрока. В этот момент Михайлис выходил с шайбой на пустые ворота, но был сбит защитником «Амура» и не успел нанести бросок. По правилам такое нарушение приводит к фиксации взятия ворот.

На сегодняшний день «Барыс» занимает пятое место в турнирной таблице КХЛ, имея в активе шесть очков. «Амур» идёт на 24-м месте с одним очком.

Амур
1:3
0:0, 1:1, 0:2
Барыс
Хоккей, КХЛ, Неделя 311.09.2019, 12:00 (МСК UTC+3)СЗК "Платинум-Арена", 5813 зрителей
Главные тренеры
Александр ГулявцевАндрей Скабелка
Вратари
Марек Лангхамер(Марек Лангхамер)Эдвард Паскуале
1-й период
02:20Ондржей Витасек
03:39Джесси Блэкер
08:14Леонид Метальников
19:32Александр Горшков
19:32Джесси Блэкер
19:32Джесси Блэкер
19:32Джесси Блэкер
2-й период
21:13Игорь Руденков
26:00Томаш Зогорна
27:09Роман Старченко(Егор Шалапов)
37:17Валерий Орехов
3-й период
52:11Гынек Зогорна
52:11Гынек Зогорна
53:33Роман Старченко
55:48Эрик Тангрэди(Роман Старченко, Алексей Маклюков)
59:13Никита Михайлис(Адам Хелевка)
Статистика
10Штрафное время22
4Игра в большинстве4
1Голы в большинстве2
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяРоман Щенев(Россия, Тольятти)
Главный судьяАнтон Лаврентьев(Россия, Казань)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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