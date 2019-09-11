«Барыс» на выезде одержал волевую победу над «Амуром»
Казахстанский «Барыс» одержал победу над хабаровским «Амуром» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась со счётом 3:1.
Казахстанский «Барыс» одержал победу над хабаровским «Амуром» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась со счётом 3:1.
Хоккеисты «Амура» открыли счёт во втором периоде, отличился нападающий Игорь Руденков. «Барыс» смог отыграться и победить благодаря голам Романа Старченко, Эрика Тангрэди и Никиты Михайлиса.
Отметим, что на Михайлиса был засчитан гол при том, что тот даже не бросил по воротам. Дело в том, что в конце третьего периода «Амур» снял вратаря, выпустив шестого полевого игрока. В этот момент Михайлис выходил с шайбой на пустые ворота, но был сбит защитником «Амура» и не успел нанести бросок. По правилам такое нарушение приводит к фиксации взятия ворот.
На сегодняшний день «Барыс» занимает пятое место в турнирной таблице КХЛ, имея в активе шесть очков. «Амур» идёт на 24-м месте с одним очком.
|Александр Гулявцев
|Андрей Скабелка
|Марек Лангхамер(Марек Лангхамер)
|Эдвард Паскуале
|02:20
|Ондржей Витасек
|03:39
|Джесси Блэкер
|08:14
|Леонид Метальников
|19:32
|Александр Горшков
|19:32
|Джесси Блэкер
|19:32
|Джесси Блэкер
|19:32
|Джесси Блэкер
|21:13
|Игорь Руденков
|26:00
|Томаш Зогорна
|27:09
|Роман Старченко(Егор Шалапов)
|37:17
|Валерий Орехов
|52:11
|Гынек Зогорна
|52:11
|Гынек Зогорна
|53:33
|Роман Старченко
|55:48
|Эрик Тангрэди(Роман Старченко, Алексей Маклюков)
|59:13
|Никита Михайлис(Адам Хелевка)
|10
|Штрафное время
|22
|4
|Игра в большинстве
|4
|1
|Голы в большинстве
|2
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Роман Щенев(Россия, Тольятти)
|Главный судья
|Антон Лаврентьев(Россия, Казань)