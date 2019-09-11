«Барыс» на выезде одержал волевую победу над «Амуром»

Отметим, что на Михайлиса был засчитан гол при том, что тот даже не бросил по воротам. Дело в том, что в конце третьего периода «Амур» снял вратаря, выпустив шестого полевого игрока. В этот момент Михайлис выходил с шайбой на пустые ворота, но был сбит защитником «Амура» и не успел нанести бросок. По правилам такое нарушение приводит к фиксации взятия ворот.