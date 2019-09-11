Стал ли сильнее «Барыс», или вторая попытка Скабелки с казахстанской командой в КХЛ

Источник: РИА "Новости"

Регулярный чемпионат сезона-2018/2019 «Барыс» завершил с 86 очками — команду сразу причислили к претендентам на Кубок Гагарина, но реализовать свой потенциал хоккеисты не сумели. Старт нового сезона складывается не так ярко: практически полностью обновилась скамейка лидеров-легионеров. Новички пока обживаются в коллективе, а результат страдает. Но так ли все плохо?

Сезон-2018/2019

Первые пять матчей



«Нефтехимик» — «Барыс» — 1:6

«Ак Барс» — «Барыс» — 4:3

«Торпедо» — «Барыс» — 6:5 ОТ

«Барыс» — «Нефтехимик» — 4:5 ОТ

«Барыс» — «Торпедо» — 4:1



Вторые пять матчей



«Барыс» — «Ак Барс» — 4:3 Б

«Барыс» — «Авангард» — 3:4 Б

«Салават Юлаев» — «Барыс» — 7:3

«Динамо» Москва — «Барыс» — 2:3 ОТ

«Витязь» — «Барыс» — 3:4 Б.

Сезона-2019/2020



Первые пять матчей



«Барыс» — «Адмирал» — 1:3

«Барыс» — «Амур» — 3:2

«Куньлунь» — «Барыс» — 1:0

«Куньлунь» — «Барыс» — 2:3

«Амур» — «Барыс» — 1:3.

В прошлом сезоне после пяти проведенных встреч «Барыс» имел те же шесть очков, но качество его оппозиции было на порядок выше. Вторую пятерку встреч столичная команда провела почти с такой же продуктивностью — набрала еще семь очков.

В этом сезоне можно в стартовых десяти матчах набрать как минимум не меньше: «Адмирал» с «Металлургом» не так впечатляют своей игрой, чтобы их опасаться, а уверенное нахождение «Спартака» с «Трактором» в зоне плей-офф — явление временное.

Если столичная команда наберет ход, то итоговый прошлогодний результат не устоит. Стал ли сильнее «Барыс»? Наверное, нет. Пока новым исполнителям не удалось поднять команду на другой игровой уровень. Нет стабильности в результатах, но очки добываются.

«Барыс» еще ни разу не выходил за пределы 60 минут основного времени, а в прошлом сезоне такое было зафиксировано дважды на старте. После десяти игр — шесть раз. Может спутать карты «выезд» в Алматы, но столичные хоккеисты привыкли целыми неделями играть на чужом льду.

Прогноз: 14 очков после десяти игр