Пять голов в большинстве, или как «Барыс» вошел в группу лидеров КХЛ

Источник: РИА "Новости"

В противостоянии с «Амуром» из Хабаровска отечественный клуб выиграл третий матч в пяти встречах «регулярки». Шесть набранных очков вывели подопечных Скабелки на четвертое место в Восточной конференции — впереди только «Авангард», «Автомобилист» (по восемь очков) и «Трактор» (семь очков).

Добавим, что старт для «Барыса» сложился не так удачно — два поражения в трех матчах. Команде не удавалось успешно играть при реализации лишнего игрока (один гол в трех первых играх). Во вторых играх сезона с «Куньлунем» и «Амуром» ситуация изменилась: в каждой игре забито по два гола в большинстве.

Читайте также «Барыс» вырвал победу у аутсайдера КХЛ на последних минутах матча

Лучшие команды по голам в КХЛ-2019/2020



1−2. «Сочи» и «Динамо» Минск — по шесть голов;

3−7. «Динамо» Москва, «Нефтехимик», «Автомобилист» и «Барыс» — по пять голов.



Лучшие команды по реализации большинства в КХЛ-2019/2020



1. «Куньлунь» — 33,3 процента (два гола в шести попытках);

2. «Автомобилист» — 31,2 процента (пять и 16);

3. ЦСКА — 30,8 процента (четыре и 13);

4−5. «Сочи» и «Динамо» Минск — по 30 процентов (шесть и 20);

6. «Нефтехимик» — 29,4 процента (пять и 17);

7. «Йокерит» — 26,7 процента (четыре и 15);

8−9. «Барыс» и «Торпедо» — по 25 процентов (пять из 20 и четыре из 16);

10. Динамо" Москва — 23,8 процента (пять и 21).

Четыре выездных гола существенно подняли процент столичной команды, что позволило ей войти в ТОП-10 по этому показателю. Заметим, что прошлую «регулярку» «Барыс» заканчивал с 23,1 процента (48 голов в 208 попытках).

Еще несколько дней назад подопечные Скабелки были в аутсайдерах не только в Лиге, но и по розыгрышу лишнего, а сейчас — в лидерах.