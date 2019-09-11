«Бескомпромиссно лупились». Скабелка — о тяжелом выезде и удаче в победном матче с «Амуром»

Напомним, сегодня, 11 сентября, «Барыс» в Хабаровке обыграл «Амур» со счетом 3:1 , забросив две шайбы на последних минутах матча. Ранее подопечные Андрея Скабелки в Китае провели две встречи с «Куньлунем» — один проиграли, второй выиграли.

«Хороший матч, мне понравился. Мы понимали мотивацию “Амура”. Мы понимали и свою мотивацию. Сегодня команды вышли и сражались. Достаточно равный хоккей. Нам, наверное, немножко больше повезло в завершении. Конечно, мы рады этой победе. Выезд у нас достаточно тяжелый. Спасибо ребятам за самоотдачу. И наша команда, и “Амур” бескомпромиссно лупились», — цитирует Скабелку «Шайба.kz».