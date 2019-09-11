ЦСКА потерпел второе поражение в КХЛ, уступив «Торпедо» в овертайме

Источник: РИА "Новости"

В составе «Торпедо» шайбы забросили Дамир Жафяров (28) и Станислав Бочаров (65), у проигравших отличился Михаил Григоренко (15-я минута). Григоренко четвертый матч подряд набирает очки, всего в его активе 5 очков (2 шайбы + 3 передачи). Также четвертый матч подряд очки набирает армеец Кирилл Капризов, который отдал результативную передачу, в его активе теперь шесть очков (1+5). Защитник «Торпедо» Георгий Мишарин провел 500-й матч в регулярном чемпионате КХЛ.

ЦСКА потерпел второе поражение в КХЛ, ранее столичный клуб проиграл омскому «Авангарду» (1:3) в матче Кубка Открытия, а затем обыграл казанский «Ак Барс» (3:2), нижнекамский «Нефтехимик» (3:2 ОТ) и череповецкую «Северсталь» (4:0). «Торпедо» прервало серию из семи поражений в домашних матчах против ЦСКА.

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ЦСКА возглавляет таблицу в Западной конференции, имея в активе семь очков после пяти матчей. «Торпедо» поднялось на восьмое место, набрав четыре очка. В следующем матче ЦСКА на выезде сыграет с санкт-петербургским СКА, а «Торпедо» на домашней площадке встретится с хельсинкским «Йокеритом». Обе встречи пройдут 13 сентября.

Результаты других матчей игрового дня: «Амур» (Хабаровск) — «Барыс» (Нур-Султан) — 1:3;.

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«Адмирал» (Владивосток) — «Трактор» (Челябинск) — 1:3;.

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«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Металлург» (Магнитогорск) — 3:0;.

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«Северсталь» (Череповец) — «Йокерит» (Хельсинки, Финляндия) — 1:4.