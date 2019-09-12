Матч КХЛ чуть не сорвало 70-летие КНР. Самолет с «Трактором» развернули прямо в воздухе

«Трактор» прервал свою двухнедельную гостевую серию (в которой сыграл в Хабаровске и Владивостоке) и возвращается домой из-за проблем с въездом в Китай", — это сообщение днем в четверг появилось в телеграм-канале Игоря Жукова, бывшего пресс-атташе «Трактора». Исходя из его слов, матч регулярного чемпионата оказался под угрозой срыва. В лучшем случае уральский клуб ждал огромный крюк, который не мог не сказаться на физическом состоянии подопечных Петериса Скудры. Логистика в хоккее дело тонкое. Шаг влево, шаг вправо — и вот он сбой всего плана подготовки.

Как выяснилось позднее, ни в какой Челябинск «Трактор» на самом деле не возвращается. Ничего не угрожает и отмене матчей с «Куньлунем». Однако проблемы у черно-белых все-таки возникли. «Как всегда, в телеграм-канале, который ведет наш бывший пресс-атташе, появилась ошибочная информация. С въездом в Китай все в порядке, матчи не отменяются! Есть кое-какая задержка, вылет был перенесен с сегодняшнего дня на завтрашний, но все нормально», — рассказал нам генеральный директор «Трактора» Борис Видгоф.

Менее запутанной ситуация после этого заявления не стала. Началось все с поломки самолета авиакомпании «Газпром-Авиа», на котором «Трактор» собирался вылететь в Китай. В пожарном порядке челябинцы арендовали самолет авиакомпании «ИрАэро». Для посещения Поднебесной необходимо специальное разрешение, которого у нового самолета не оказалось. Появилось же оно только на пути в родной Челябинск. Сигнал, пришедший на борт, развернул самолет прямо в воздухе, после чего «Трактор» вернулся во Владивосток. Именно из этого города уральцы планируют все-таки вылететь в Китай.

По информации наших источников, причиной столь резкого маневра самолета с «Трактором» стало то, что авиакомпания «ИрАэро» неоднократно нарушала китайское законодательство и попала в черный список. Учитывая, что сегодня же появилась новость о том, что этой авиакомпании государственная транспортная лизинговая компания предъявила иск 710 миллионов рублей, в ее нечистоплотность охотно верится. Можно понять и «Трактор», который прибегнул к услугам ненадежного перевозчика в результате форс-мажора. Открытым остается лишь один вопрос: почему о невозможности приземлиться в Китае стало известно не на земле, а в воздухе?

Уже примерно понятно, как ситуация будет развиваться в ближайшем будущем. 13 сентября, за день до первого матча, «Трактор» вылетит из Владивостока в Гуанчжоу. На перелеты в этот город у «ИрАэро» есть разрешение. А уже оттуда челябинской команде предстоит добираться в Шэньчжэнь на автобусе. Расстояние между двумя китайскими городами составляет 180 километров. «Трактор» пытался договориться с «Куньлунем» о переносе матчей в Челябинск, но получил отказ. Теперь уральцам предстоит долгая дорога в Поднебесную. Но кто же в этом виноват?

С начала сезона в Китае гостили две команды — «Салават Юлаев» и «Барыс». Уфимцы прилетели на игру с шестичасовым опозданием. Долгое время им не удавалось получить разрешение на посадку в Шэньчжэне из-за празднования 70-летия КНР. На время народных гуляний в стране запрещен прилет любых зарубежных чартеров. «Салавату» благодаря помощи российской авиакомпании в итоге удалось получить разрешение. «Барыс» же все эти перипетии обошли стороной, потому что клуб из Казахстана сразу вылетел в Гонконг — так, как «Куньлунь» заблаговременно рекомендовал своим соперникам.

Формально что «Салават Юлаев», что «Трактор» сами виноваты в своих китайских приключениях. Разумеется, если верить тому, что китайская сторона предупреждала об этом еще в июне. Добираться из Гонконга в Шэньчжэнь на автобусе — то еще удовольствие, но это точно лучше, чем та череда форс-мажоров, которая сейчас накрыла челябинский клуб. Однако если подходить к проблеме глобально, претензии стоит предъявлять китайской стороне. А также тем, кто закрывает глаза на регулярные организационные ляпы и преграды, которые встают на пути соперников «Куньлуня».

Наложение матчей регулярного чемпионата КХЛ на празднование 70-летия Китая можно было посчитать исключением из правил, чем-то экстраординарным и разовым. Увы, это не так. Проблемы с вылетом в Поднебесную были у российских клубов и раньше. Во многом виной тому китайское законодательство, согласно которому разрешение на прилет зарубежного чартера нужно получить в срок от 30 до 120 дней. С этой проблемой три года назад, когда «Куньлунь» только-только вступил в КХЛ, столкнулись «Ак Барс», «Нефтехимик» и «Лада». Разрешение в особом порядке они получили только при содействии МИДа и посольства РФ в Китае.

Проблемы были у «Куньлуня» и во втором сезоне, когда из-за мероприятий компартии клуб просил КХЛ перенести игры с «Магниткой», «Трактором» и «Ладой» из Шанхая в Харбин. Потом возник вариант, при котором домашние матчи китайский клуб проведет на выезде, но в итоге все ограничилось изменением даты матча «Куньлунь» — «Трактор». Таким образом, челябинцы уже не первый раз становятся жертвами легендарной китайской логистики. Ко всему прочему можно вспомнить, как матч «Сибирь» — «Витязь» переносили из-за того, что подмосковная команда не успевала в Шанхай, а ХК «Рязань» в аэропорту этого славного города застревала на сутки. А буквально месяц назад «Куньлунь» не приехал на предсезонный турнир в Челябинск из-за проблем с визами.

Де-юре, вины «Куньлуня» в большинстве этих случаев нет. В отличие, например, от безобразного качества льда на арене в Шэньчжэне. «Салават» сполна испытал на себе, что такое кататься коньками доставать до бетона. Что касается мучений российских клубов с перелетами в Китай, то это зона ответственности тех, кто три года назад принимал команду из Поднебесной в КХЛ. И речь даже не о руководителях лиги. Все мы, болельщики, журналисты, игроки и тренеры вынуждены страдать во имя мифических государственных интересов. Вот только потрогать руками пользу от тесной дружбы с Китаем нам вряд ли дадут.