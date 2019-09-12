Заявление «Куньлуня»: «Трактор» хотел перенести наши домашние матчи в Челябинск или Владивосток"

Из-за отсутствия разрешения на пересечение китайской границы челябинский клуб вынужден был прервать выезд и отправиться в Челябинск. Уже в процессе полета воздушное судно с командой на борту получило разрешение, и самолет вернулся обратно во Владивосток, откуда завтра вылетит в Китай. Вот так выглядит заявление «Куньлуня» по поводу случившегося:

— Челябинский «Трактор» в ходе своей поездки на Дальний Восток столкнулся с неисправностью самолета своего основного перевозчика, что послужило причиной к замене борта. «Трактор» привлек чартер компании «ИрАэро» — данная авиакомпания имеет ранее выданные разрешения на осуществление перевозок в КНР. Вместе с тем, компанией «ИрАэро» были неоднократно допущены нарушения при осуществлении авиаперевозок, в результате чего государственный регулирующий орган КНР в сфере воздушного сообщения запретил выдавать компании «ИрАэро» новые разрешения на перевозки на территории КНР.

В портфолио авиакомпании не было ранее выданных разрешений на полеты в Шэньчжэнь, зато у них действовало ранее полученное разрешение на полеты в город Гуанчжоу, расположенный в 140 км к северо-западу от Шэньчжэня. Это два крупных города на южном побережье материковой части Китая, их связывает разветвленная современная система путей сообщения. Не существует проблемы добраться из одного города в другой — достаточно сказать, что на матч КХЛ между командами «Куньлунь Ред Стар» и «Барыс» в воскресенье, 8 сентября, прибыло около 2000 болельщиков из Гуанчжоу, где у «Куньлунь Ред Стар» есть локальная ячейка болельщиков.

Тем не менее, мотивы выбора компании «ИрАэро» в качестве перевозчика известны только стороне ХК «Трактор». Челябинский клуб выходил на «Куньлунь Ред Стар» со встречными предложениями: назывался вариант переноса матчей в Челябинск, кроме того, поступало предложение провести матчи чемпионата КХЛ 14 и 15 сентября во Владивостоке. Однако названные предложения не могли быть приняты ХК «Куньлунь Ред Стар» по причине того, что техническая возможность прибыть на территорию КНР чартером у ХК «Трактор» имелась, что подтверждает официальная позиция КХЛ по данному вопросу.