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12 сентября, источник: БЕЛТА

Хоккеисты минского «Динамо» начали серию домашних матчей с поражения от «Сибири»

12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского «Динамо» проиграли в стартовом матче домашней серии новосибирской «Сибири» со счетом 2:3 (1:1, 0:1, 1:1), сообщает корреспондент БЕЛТА.

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В первом периоде «Динамо» действовало с позиции силы. Соперники предсказуемо сделали ставку на вязкую оборону и надежную игру вратаря Харри Сятери, но и он был бессилен после броска новичка минчан Шейна Принса. Как это не раз бывало в сезоне, удержать преимущество «зубры» не смогли. Гости сравняли счет после удаления Александра Китарова. Дальним броском заставил капитулировать закрытого своими игроками Александра Осипкова финский легионер «Сибири» Микаэль Руохомаа.

За две минуты до конца стартового отрезка игры минчане оказались в сложном положении. За агрессию в драке до конца игры с правом замены через пять минут был отправлен в раздевалку Олег Евенко. Отбившись, минчане повели осаду ворот сибиряков, однако все они разбились об оборону и вратаря гостей. «Сибирь» дождалась своего шанса и повела в счете. Вновь был безжалостен Микаэль Руохомаа.

В середине заключительной трети поединка гости увеличили разрыв в счете. После удаления Андрея Костицына Александр Осипков не смог зафиксировать шайбу. Ошибкой белорусского голкипера воспользовался нападающий новосибирцев Егор Миловзоров. Игра «Динамо» несколько померкла, хотя моменты у белорусских хоккеистов были. Заключительные минуты матча минчане провели в большинстве, выпустив шестого полевого игрока. За 44 секунды до конца им удалось сократить отставание в счете силами Марка-Андре Граньяни, но увы, на большее у «зубров» не хватило времени.

После проигранной встречи с «Сибирью» минчане проведут на льду «Минск-Арены» еще три поединка: 15 сентября с магнитогорским «Металлургом», 18 сентября — с хабаровским «Амуром», 21 сентября — с финским «Йокеритом» из Хельсинки.

Свой 12-й сезон в Континентальной хоккейной лиге «зубры» начали с трех поражений подряд, уступив дома нижнекамскому «Нефтехимику» (2:4), а в гостях московскому «Динамо» (2:3) и «Сочи» (4:5). Первую победу «зубры» отпраздновали, обыграв в Москве хоккеистов «Спартака» со счетом 5:4.

Динамо Мн
2:3
1:1, 0:1, 1:1
Сибирь
Хоккей, КХЛ, Неделя 312.09.2019, 19:10 (МСК UTC+3)"Минск-Арена", 12356 зрителей
Главные тренеры
Крэйг ВудкрофтНиколай Заварухин
Вратари
Александр Осипков(Александр Осипков)Харри Сятери
1-й период
04:349495(Андрей Костицын, Франсис Паре)
05:50Константин Алексеев
12:25Александр Торченюк
15:44Александр Китаров
16:31Микаэль Руохомаа(Юрки Йокипакка)
17:57Олег Евенко
17:57Олег Евенко
2-й период
30:56Микаэль Руохомаа(Юусо Пуустинен, Илья Морозов)
38:30Константин Алексеев
3-й период
40:47Командный штраф
48:33Андрей Костицын
48:48Егор Миловзоров(Максим Казаков, Александр Логинов)
49:48Андрей Костицын
49:48Ярослав Хабаров
56:23Александр Логинов
59:16Марк-Андре Граньяни(Дрю Шор)
Статистика
33Штрафное время10
4Игра в большинстве4
0Голы в большинстве2
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяАлександр Сергеев(Россия, Жуковский)
Главный судьяСергей Беляев(Россия, Воскресенск)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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