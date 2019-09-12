«Спартак» одержал вторую победу в текущем сезоне КХЛ, обыграв рижское «Динамо»

Источник: РИА "Новости"

В составе «Спартака» отличились Андрей Кутейкин (29-я минута), Илья Талалуев (30), Каспарс Даугавиньш (33), Мартиньш Карсумс (41) и Робин Ганзл (55). У рижского «Динамо» шайба на счету Нериюса Алишаускаса (25).

В этом сезоне команды уже встречались друг с другом, 2 сентября в стартовом матче для обоих коллективов «Динамо» дома в овертайме обыграло «Спартак» со счетом 2:1. В обеих встречах по шайбе забросил Карсумс.

В других матчах игрового дня новосибирская «Сибирь» на выезде оказалась сильнее минского «Динамо» (3:2), а подольский «Витязь» дома в серии буллитов обыграл «Сочи» (3:2).

«Спартак» занимает второе место в таблице Западной конференции, набрав семь очков в шести встречах. Москвичи одержали две победы в основное время, один раз уступили в основное время и трижды — в овертайме. Рижское «Динамо» набрало четыре очка после пяти проведенных встреч и занимает 10-е место в Западной конференции.