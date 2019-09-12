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12 сентября, источник: ТАСС

«Спартак» одержал вторую победу в текущем сезоне КХЛ, обыграв рижское «Динамо»

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Московский «Спартак» дома обыграл рижское «Динамо» со счетом 5:1 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Москве на «ЦСКА-Арене» в присутствии 7363 зрителей.

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Источник: РИА "Новости"

В составе «Спартака» отличились Андрей Кутейкин (29-я минута), Илья Талалуев (30), Каспарс Даугавиньш (33), Мартиньш Карсумс (41) и Робин Ганзл (55). У рижского «Динамо» шайба на счету Нериюса Алишаускаса (25).

В этом сезоне команды уже встречались друг с другом, 2 сентября в стартовом матче для обоих коллективов «Динамо» дома в овертайме обыграло «Спартак» со счетом 2:1. В обеих встречах по шайбе забросил Карсумс.

В других матчах игрового дня новосибирская «Сибирь» на выезде оказалась сильнее минского «Динамо» (3:2), а подольский «Витязь» дома в серии буллитов обыграл «Сочи» (3:2).

«Спартак» занимает второе место в таблице Западной конференции, набрав семь очков в шести встречах. Москвичи одержали две победы в основное время, один раз уступили в основное время и трижды — в овертайме. Рижское «Динамо» набрало четыре очка после пяти проведенных встреч и занимает 10-е место в Западной конференции.

В субботу «Спартак» примет «Сочи», в понедельник рижское «Динамо» дома сыграет с хабаровским «Амуром».

Спартак
5:1
0:0, 3:1, 2:0
Динамо Р
Хоккей, КХЛ, Неделя 312.09.2019, 19:30 (МСК UTC+3)"ЦСКА Арена", 7363 зрителя
Главные тренеры
Олег ЗнарокГиртс Анкипанс
Вратари
Павел Хомченко(Павел Хомченко)Кристерс Гудлевскис(Кристерс Гудлевскис, Кристерс Гудлевскис)
1-й период
09:19Максим Гончаров
14:02Командный штраф
16:15Колтон Гиллис
2-й период
24:09Нериюс Алишаускас(Брэндон Макмиллан, Якоб Берглунд)
26:54Гинтс Мейя
28:48Андрей Кутейкин(Яков Рылов, Геннадий Столяров)
29:27Илья Талалуев(Евгений Кулик, Максим Гончаров)
32:40Каспарс Даугавиньш(Яков Рылов)
38:34Картер Эштон
3-й период
40:44Мартиньш Карсумс(Яков Рылов)
45:37Геннадий Столяров
52:05Артем Федоров
54:34Робин Ганзл(Анатолий Никонцев)
Статистика
8Штрафное время6
3Игра в большинстве4
1Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяАнтон Гофман(Россия, Москва)
Главный судьяСтанислав Раминг(Россия, Екатеринбург)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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