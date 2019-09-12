«Локомотив» обыграл московское «Динамо» в матче КХЛ
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Ярославский «Локомотив» обыграл московское «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Ярославский «Локомотив» обыграл московское «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча, прошедшая в Ярославле, завершилась со счетом 5:2 (1:1, 2:0, 2:1). У победителей отличились Даниил Мисюль (16-я минута), Денис Алексеев (29), Антон Ландер (29), Рушан Рафиков (43) и Павел Кудрявцев (55). У гостей шайбы забросили Вадим Шипачев (20) и Игорь Полыгалов (58).
Шипачев набрал в матче с «Локомотивом» 599-е очко в КХЛ.
«Локомотив» после двух поражений на старте сезона одержал вторую победу подряд. Динамовцы проиграли второй матч подряд после трех побед в первых трех встречах.
|Крэйг Мактавиш
|Владимир Крикунов
|Александр Лазушин
|Александр Еременко
|08:27
|Георгий Иванов
|15:33
|Даниил Мисюль(Павел Красковский)
|19:23
|Вадим Шипачев(Кирилл Лямин, Андре Петерссон)
|28:21
|Денис Алексеев(Степан Санников, Рушан Рафиков)
|28:51
|Антон Ландер(Тай Рэтти)
|35:49
|Даниил Апальков
|40:25
|Юусо Хиетанен
|42:02
|Рушан Рафиков(Егор Аверин, Даниил Апальков)
|49:17
|Георгий Иванов
|54:33
|Павел Кудрявцев(Павел Красковский)
|57:01
|Игорь Полыгалов(Юусо Хиетанен, Дмитрий Моисеев)
|6
|Штрафное время
|2
|1
|Игра в большинстве
|3
|1
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Роман Гофман(Россия, Москва)
|Главный судья
|Ян Хрибик(Чехия)