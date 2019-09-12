«Локомотив» обыграл московское «Динамо» в матче КХЛ

Источник: Спорт РИА Новости

Встреча, прошедшая в Ярославле, завершилась со счетом 5:2 (1:1, 2:0, 2:1). У победителей отличились Даниил Мисюль (16-я минута), Денис Алексеев (29), Антон Ландер (29), Рушан Рафиков (43) и Павел Кудрявцев (55). У гостей шайбы забросили Вадим Шипачев (20) и Игорь Полыгалов (58).

Шипачев набрал в матче с «Локомотивом» 599-е очко в КХЛ.