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12 сентября, источник: Спорт РИА Новости

«Локомотив» обыграл московское «Динамо» в матче КХЛ

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Ярославский «Локомотив» обыграл московское «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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Источник: Спорт РИА Новости

Встреча, прошедшая в Ярославле, завершилась со счетом 5:2 (1:1, 2:0, 2:1). У победителей отличились Даниил Мисюль (16-я минута), Денис Алексеев (29), Антон Ландер (29), Рушан Рафиков (43) и Павел Кудрявцев (55). У гостей шайбы забросили Вадим Шипачев (20) и Игорь Полыгалов (58).

Шипачев набрал в матче с «Локомотивом» 599-е очко в КХЛ.

«Локомотив» после двух поражений на старте сезона одержал вторую победу подряд. Динамовцы проиграли второй матч подряд после трех побед в первых трех встречах.

Локомотив
5:2
1:1, 2:0, 2:1
ХК Динамо
Хоккей, КХЛ, Неделя 312.09.2019, 19:30 (МСК UTC+3)"Арена-2000", 6706 зрителей
Главные тренеры
Крэйг МактавишВладимир Крикунов
Вратари
Александр ЛазушинАлександр Еременко
1-й период
08:27Георгий Иванов
15:33Даниил Мисюль(Павел Красковский)
19:23Вадим Шипачев(Кирилл Лямин, Андре Петерссон)
2-й период
28:21Денис Алексеев(Степан Санников, Рушан Рафиков)
28:51Антон Ландер(Тай Рэтти)
35:49Даниил Апальков
3-й период
40:25Юусо Хиетанен
42:02Рушан Рафиков(Егор Аверин, Даниил Апальков)
49:17Георгий Иванов
54:33Павел Кудрявцев(Павел Красковский)
57:01Игорь Полыгалов(Юусо Хиетанен, Дмитрий Моисеев)
Статистика
6Штрафное время2
1Игра в большинстве3
1Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяРоман Гофман(Россия, Москва)
Главный судьяЯн Хрибик(Чехия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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