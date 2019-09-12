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12 сентября, источник: Спорт-Экспресс

«Ему лишь бы выцепить фигню. Как он вообще попал сюда?» Знарок уничтожил журналиста

Главный тренер «Спартака» Олег Знарок подвел итоги победного матча против рижского «Динамо» и прокомментировал эпизод, который случился на пресс-конференции во время матча с «Авангардом».

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Источник: Спорт-Экспресс

— Отвратительный первый период, просто кошмарный, — сказал Знарок. — Пообщались после него с командой. Два периода сыграли вроде неплохо, в третьем уже засушили.

— Лучший снайпер в «Спартаке» молодой Илья Талалуев. О чем это говорит?

— Молодец, еще бы кто-нибудь забивал. У нас сегодня Даугавиньш и Карсумс забили, и Ганзл первый гол забил, хоть и в пустые ворота, но психологически раскрепостился. Хочется, чтобы еще пара человек забили, кто — не скажу.

— В прошлый раз четверых лидеров оставили в запасе. Сегодня выиграли — значит помогло?

— Ты же наперед не знаешь, поможет это или нет. Ты не просто так снимаешь их, ты разговариваешь с хоккеистами, если человек понимает — то нормально. Я обычно по взгляду чувствуешь, что что-то не то. Какой смысл с ними разговаривать? Их надо менять.

— Почему переводили из звена в звено Александра Хохлачева?

— Потому что игра у него не шла и пытался внести коррективы. В какой-то момент подумал: «Может, ему игрового времени не хватает?» и начал выпускать в двух звеньях. Что-то надо делать, когда не идет. Только не все выстреливает в десяточку.

— Вы говорили, что Гудачек восстановится 13 сентября. Какая сейчас ситуация с вратарями?

— У Беспалова тоже микротравма, поэтому два молодых вратаря. Когда будут готовы? Врачи колдуют, но выпускать раньше смысла нет, чтобы не вылетели на более длительный срок. Пока молодежь неплохо выглядит.

— Как вы отреагировали на публикацию в СМИ о том, что вы передразнивали главного тренера «Авангарда» Боба Хартли во время пресс-конференции?

— А что я могу сделать? Этот человек мне сказал «ты побольше говори», я ему ответил — «сам говори побольше» (показывает жест, который был интерпретирован как передразнивание Хартли. — Прим. «СЭ»). Это профессионализм журналиста — ему лишь бы выцепить какую-то фигню. Он же нормально не напишет. Я не знаю, что он в своей жизни делал, кроме ручки тяжелее вообще ничего не держал? И вообще как он попал сюда? Постоянно это меня и бесило, что есть профессионалы, с которыми можно разговаривать хоть час насчет хоккея, а есть эти вбросы. Я уже не в том возрасте, было бы мне лет двадцать, я бы сделал по-другому. Может, даже если бы и больше было. Ну чего мне с ним говорить? Анализы сдаст, не в ту банку пописает!

Спартак
5:1
0:0, 3:1, 2:0
Динамо Р
Хоккей, КХЛ, Неделя 312.09.2019, 19:30 (МСК UTC+3)"ЦСКА Арена", 7363 зрителя
Главные тренеры
Олег ЗнарокГиртс Анкипанс
Вратари
Павел Хомченко(Павел Хомченко)Кристерс Гудлевскис(Кристерс Гудлевскис, Кристерс Гудлевскис)
1-й период
09:19Максим Гончаров
14:02Командный штраф
16:15Колтон Гиллис
2-й период
24:09Нериюс Алишаускас(Брэндон Макмиллан, Якоб Берглунд)
26:54Гинтс Мейя
28:48Андрей Кутейкин(Яков Рылов, Геннадий Столяров)
29:27Илья Талалуев(Евгений Кулик, Максим Гончаров)
32:40Каспарс Даугавиньш(Яков Рылов)
38:34Картер Эштон
3-й период
40:44Мартиньш Карсумс(Яков Рылов)
45:37Геннадий Столяров
52:05Артем Федоров
54:34Робин Ганзл(Анатолий Никонцев)
Статистика
8Штрафное время6
3Игра в большинстве4
1Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяАнтон Гофман(Россия, Москва)
Главный судьяСтанислав Раминг(Россия, Екатеринбург)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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