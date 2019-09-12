«Ему лишь бы выцепить фигню. Как он вообще попал сюда?» Знарок уничтожил журналиста
Главный тренер «Спартака» Олег Знарок подвел итоги победного матча против рижского «Динамо» и прокомментировал эпизод, который случился на
Главный тренер «Спартака» Олег Знарок подвел итоги победного матча против рижского «Динамо» и прокомментировал эпизод, который случился на
— Отвратительный первый период, просто кошмарный, — сказал Знарок. — Пообщались после него с командой. Два периода сыграли вроде неплохо, в третьем уже засушили.
— Лучший снайпер в «Спартаке» молодой Илья Талалуев. О чем это говорит?
— Молодец, еще бы
— В прошлый раз четверых лидеров оставили в запасе. Сегодня выиграли — значит помогло?
— Ты же наперед не знаешь, поможет это или нет. Ты не просто так снимаешь их, ты разговариваешь с хоккеистами, если человек понимает — то нормально. Я обычно по взгляду чувствуешь, что
— Почему переводили из звена в звено Александра Хохлачева?
— Потому что игра у него не шла и пытался внести коррективы. В
— Вы говорили, что Гудачек восстановится 13 сентября. Какая сейчас ситуация с вратарями?
— У Беспалова тоже микротравма, поэтому два молодых вратаря. Когда будут готовы? Врачи колдуют, но выпускать раньше смысла нет, чтобы не вылетели на более длительный срок. Пока молодежь неплохо выглядит.
— Как вы отреагировали на публикацию в СМИ о том, что вы передразнивали главного тренера «Авангарда» Боба Хартли во время
— А что я могу сделать? Этот человек мне сказал «ты побольше говори», я ему ответил — «сам говори побольше» (показывает жест, который был интерпретирован как передразнивание Хартли. — Прим. «СЭ»). Это профессионализм журналиста — ему лишь бы выцепить
|Олег Знарок
|Гиртс Анкипанс
|Павел Хомченко(Павел Хомченко)
|Кристерс Гудлевскис(Кристерс Гудлевскис, Кристерс Гудлевскис)
|09:19
|Максим Гончаров
|14:02
|Командный штраф
|16:15
|Колтон Гиллис
|24:09
|Нериюс Алишаускас(Брэндон Макмиллан, Якоб Берглунд)
|26:54
|Гинтс Мейя
|28:48
|Андрей Кутейкин(Яков Рылов, Геннадий Столяров)
|29:27
|Илья Талалуев(Евгений Кулик, Максим Гончаров)
|32:40
|Каспарс Даугавиньш(Яков Рылов)
|38:34
|Картер Эштон
|40:44
|Мартиньш Карсумс(Яков Рылов)
|45:37
|Геннадий Столяров
|52:05
|Артем Федоров
|54:34
|Робин Ганзл(Анатолий Никонцев)
|8
|Штрафное время
|6
|3
|Игра в большинстве
|4
|1
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Антон Гофман(Россия, Москва)
|Главный судья
|Станислав Раминг(Россия, Екатеринбург)