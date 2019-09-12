«Ему лишь бы выцепить фигню. Как он вообще попал сюда?» Знарок уничтожил журналиста

Источник: Спорт-Экспресс

— Отвратительный первый период, просто кошмарный, — сказал Знарок. — Пообщались после него с командой. Два периода сыграли вроде неплохо, в третьем уже засушили.

— Лучший снайпер в «Спартаке» молодой Илья Талалуев. О чем это говорит?

— Молодец, еще бы кто-нибудь забивал. У нас сегодня Даугавиньш и Карсумс забили, и Ганзл первый гол забил, хоть и в пустые ворота, но психологически раскрепостился. Хочется, чтобы еще пара человек забили, кто — не скажу.

— В прошлый раз четверых лидеров оставили в запасе. Сегодня выиграли — значит помогло?

— Ты же наперед не знаешь, поможет это или нет. Ты не просто так снимаешь их, ты разговариваешь с хоккеистами, если человек понимает — то нормально. Я обычно по взгляду чувствуешь, что что-то не то. Какой смысл с ними разговаривать? Их надо менять.

— Почему переводили из звена в звено Александра Хохлачева?

— Потому что игра у него не шла и пытался внести коррективы. В какой-то момент подумал: «Может, ему игрового времени не хватает?» и начал выпускать в двух звеньях. Что-то надо делать, когда не идет. Только не все выстреливает в десяточку.

— Вы говорили, что Гудачек восстановится 13 сентября. Какая сейчас ситуация с вратарями?

— У Беспалова тоже микротравма, поэтому два молодых вратаря. Когда будут готовы? Врачи колдуют, но выпускать раньше смысла нет, чтобы не вылетели на более длительный срок. Пока молодежь неплохо выглядит.

— Как вы отреагировали на публикацию в СМИ о том, что вы передразнивали главного тренера «Авангарда» Боба Хартли во время пресс-конференции?