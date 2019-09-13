СКА не выигрывал у ЦСКА в регулярном чемпионате с 2017 года. Прервется ли эта серия после ухода Воробьева?
СКА и ЦСКА встретятся в этом сезоне как минимум шесть раз. Сегодня — первая игра.
СКА и ЦСКА встретятся в этом сезоне как минимум шесть раз. Сегодня — первая игра.
ЦСКА и СКА выдали одну из самых драматичных серий прошлого
Вместе с тем в чемпионате-2018/19 каждое из четырех армейских дерби оставалось за москвичами. Свести все поражения СКА к одной причине нельзя. Например, успех гостей на «Газпром Арене» при 67 770 зрителях был полностью закономерен. А вот в первом матче сезона клубу с берегов Невы не повезло. СКА проиграл в серии буллитов. При этом судьи не засчитали попытку Ярно Коскиранты. Уже после игры департамент судейства КХЛ признал ошибку арбитров.
Так или иначе, ЦСКА четырежды оказывался сильнее. С тех пор в
Сейчас у Кудашова есть шанс не только выиграть первую битву, но и прервать неудачную серию, которая растянулась на год. А последняя победа СКА в чемпионате и вовсе случилась 23 октября 2017-го — еще при Олеге Знарке. Да и из того состава петербуржцев остались немногие: Артем Зуб, Давид Рундблад, Андрей Зубарев, Динар Хафизуллин, Виктор Тихонов, Максим Карпов, Сергей Плотников, Илья Каблуков и Евгений Кетов.
Зато закрепился в обойме СКА талантливый вратарь Петр Кочетков, которому Алексей Кудашов регулярно доверяет место в основе. Голкипер пока справляется, но молодым игрокам свойственна нестабильность. Например, Илья Коновалов, здорово смотревшийся в прошлом сезоне, в начале сентября выглядел менее убедительно. Так и от 20-летнего Кочеткова, на которого рухнуло игровое время после травмы Хелльберга, рано ожидать
Нагрузка на вратаря выпадет колоссальная, тем более у СКА есть проблемы в обороне, как показал матч против «Автомобилиста». И вряд ли перед дерби
С другой стороны, расцветает в СКА Владимир Ткачев. Он готов стать новым лидером клуба после ухода Никиты Гусева. Во всех победных играх 23-летний форвард забрасывал, а встречу в Екатеринбурге многие провели блекло и неудачно. Постепенно обретает себя и Йори Лехтеря, который поможет команде как минимум в бригаде большинства.
Важно то, что и сам ЦСКА буксует в сентябре. Лишь одна безоговорочная победа — над «Северсталью». Трудности против «Авангарда», перепады с «Ак Барсом», поражение в Нижнем Новгороде, непростой матч с «Нефтехимиком», после которого Игорь Никитин отметил, что такой игры будет недостаточно в дальнейшем.
Безусловно, многое предопределят спецбригады. В большинстве команды забросили по четыре шайбы. И те, и другие часто удаляются. К примеру, ЦСКА получил 16 минут штрафа с «Торпедо», против «Северстали» — 49. Это прилично, даже если не учитывать драку Провольнева и Чмыхова.
Кроме того, это третья выездная игра для ЦСКА за пять дней. Понятно, что с мотивацией точно все в порядке, но под конец гостевой серии иногда свежести не хватает. Так что букмекеры считают, что шансы хозяев на успех чуть предпочтительнее. Впрочем, армейское дерби — отдельная история, результат которой тяжело спрогнозировать. Напомним, убедительную победу на «Газпром Арене» ЦСКА одержал после осечек в Подольске и Хельсинки.
Кстати, это редкий случай, когда в армейском дерби бьются не лидеры конференции. Первое место на Западе занимает «Витязь». Его настигнет сегодняшний победитель.
Для кого мистическая пятница станет счастливой — узнаем совсем скоро.