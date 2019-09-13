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16:13 (мск), источник: Матч ТВ

СКА не выигрывал у ЦСКА в регулярном чемпионате с 2017 года. Прервется ли эта серия после ухода Воробьева?

СКА и ЦСКА встретятся в этом сезоне как минимум шесть раз. Сегодня — первая игра.

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Источник: РИА "Новости"

ЦСКА и СКА выдали одну из самых драматичных серий прошлого плей-офф, в которой были и эмоции, и незасчитанные шайбы, и, разумеется, интрига вплоть до последней минуты седьмой встречи. Даже в финале парням Игоря Никитина пришлось проще, нежели против принципиального соперника.

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Вместе с тем в чемпионате-2018/19 каждое из четырех армейских дерби оставалось за москвичами. Свести все поражения СКА к одной причине нельзя. Например, успех гостей на «Газпром Арене» при 67 770 зрителях был полностью закономерен. А вот в первом матче сезона клубу с берегов Невы не повезло. СКА проиграл в серии буллитов. При этом судьи не засчитали попытку Ярно Коскиранты. Уже после игры департамент судейства КХЛ признал ошибку арбитров.

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Так или иначе, ЦСКА четырежды оказывался сильнее. С тех пор в Санкт-Петербурге произошли серьезные перемены. В клубе сменился наставник. Алексей Кудашов был в штабе Ильи Воробьева, однако это первое противостояние Кудашова и Никитина как главных тренеров. Когда Алексей Кудашов работал в «Атланте» или «Локомотиве», Игорь Никитин еще значился ассистентом в «Сибири» и потом в ЦСКА. Затем, как вы помните, реальных пересечений тоже не было.

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Сейчас у Кудашова есть шанс не только выиграть первую битву, но и прервать неудачную серию, которая растянулась на год. А последняя победа СКА в чемпионате и вовсе случилась 23 октября 2017-го — еще при Олеге Знарке. Да и из того состава петербуржцев остались немногие: Артем Зуб, Давид Рундблад, Андрей Зубарев, Динар Хафизуллин, Виктор Тихонов, Максим Карпов, Сергей Плотников, Илья Каблуков и Евгений Кетов. Кто-то, как Сергей Калинин и Андрей Кузьменко, может сегодня выйти против бывшей команды. Правда, в случае Кузьменко эта вероятность мала: форвард еще не проходил в состав в чемпионате-2019/20.

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Хоккей

КХЛ 2019-2020
Неделя 3, 13.09.2019, 19:30

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Зато закрепился в обойме СКА талантливый вратарь Петр Кочетков, которому Алексей Кудашов регулярно доверяет место в основе. Голкипер пока справляется, но молодым игрокам свойственна нестабильность. Например, Илья Коновалов, здорово смотревшийся в прошлом сезоне, в начале сентября выглядел менее убедительно. Так и от 20-летнего Кочеткова, на которого рухнуло игровое время после травмы Хелльберга, рано ожидать чего-то сверхъестественного. Это первое для него подобное дерби.

Нагрузка на вратаря выпадет колоссальная, тем более у СКА есть проблемы в обороне, как показал матч против «Автомобилиста». И вряд ли перед дерби кто-то вернется из лазарета.

С другой стороны, расцветает в СКА Владимир Ткачев. Он готов стать новым лидером клуба после ухода Никиты Гусева. Во всех победных играх 23-летний форвард забрасывал, а встречу в Екатеринбурге многие провели блекло и неудачно. Постепенно обретает себя и Йори Лехтеря, который поможет команде как минимум в бригаде большинства.

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Важно то, что и сам ЦСКА буксует в сентябре. Лишь одна безоговорочная победа — над «Северсталью». Трудности против «Авангарда», перепады с «Ак Барсом», поражение в Нижнем Новгороде, непростой матч с «Нефтехимиком», после которого Игорь Никитин отметил, что такой игры будет недостаточно в дальнейшем.

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Безусловно, многое предопределят спецбригады. В большинстве команды забросили по четыре шайбы. И те, и другие часто удаляются. К примеру, ЦСКА получил 16 минут штрафа с «Торпедо», против «Северстали» — 49. Это прилично, даже если не учитывать драку Провольнева и Чмыхова.

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Кроме того, это третья выездная игра для ЦСКА за пять дней. Понятно, что с мотивацией точно все в порядке, но под конец гостевой серии иногда свежести не хватает. Так что букмекеры считают, что шансы хозяев на успех чуть предпочтительнее. Впрочем, армейское дерби — отдельная история, результат которой тяжело спрогнозировать. Напомним, убедительную победу на «Газпром Арене» ЦСКА одержал после осечек в Подольске и Хельсинки.

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Кстати, это редкий случай, когда в армейском дерби бьются не лидеры конференции. Первое место на Западе занимает «Витязь». Его настигнет сегодняшний победитель.

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Для кого мистическая пятница станет счастливой — узнаем совсем скоро.

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