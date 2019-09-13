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18:52 (мск), источник: Vesti.kz

Скабелка объяснил второе поражение «Барыса» от «Адмирала» за десять дней

Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка прокомментировал гостевое поражение от «Адмирала».

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Источник: РИА "Новости"

Игра во Владивостоке завершилась со счетом 0:3. В третьем периоде у «Барыса» после видеопросмотра не засчитали шайбу Никиты Михайлиса.

«Соперник здорово двигался. По нашей игре — очень много брака было и не так много осмысленных действий. Отсюда и результат. “Адмирал” был побыстрее, принимал больше правильных решений, поэтому и выиграли. Проехали поездку, готовимся к следующему матчу», — цитирует Скабелку официальный сайт «Адмирала».

Итоги матча подвел и главный тренер «Адмирала» Сергей Светлов.

«Большое спасибо всем ребятам за хороший счет. Не пропустили — хочу поздравить вратаря Юсси Олкинуору с первым “сухим” матчем в КХЛ. Я считаю, что его хорошая игра помогла нам довести игру до победы», — сказал Светлов.

Отметим, что для «Барыса» это поражение стало третьим в этом чемпионате. В свою очередь, «Адмирал» обыграл казахстанский клуб во второй раз за 10 дней — так, 3 сентября команда Светлова победила со счетом 3:1 в первом матче сезона.

Адмирал
3:0
1:0, 0:0, 2:0
Барыс
Хоккей, КХЛ, Неделя 313.09.2019, 12:30 (МСК UTC+3)КСК "Фетисов Арена", 4324 зрителя
Главные тренеры
Сергей СветловАндрей Скабелка
Вратари
Юсси ОлкинуораЭдвард Паскуале(Эдвард Паскуале)
1-й период
01:28Денис Вихарев(Константин Глазачев, Кирилл Воронин)
10:17Кирилл Дьяков
11:23Ииро Пакаринен
16:18Мартин Бакош
2-й период
22:46Павел Акользин
30:55Дастин Бойд
3-й период
42:03Командный штраф
44:35Константин Глазачев(Кирилл Воронин, Кирилл Дьяков)
51:31Эрик Тангрэди
59:07Константин Глазачев
Овертайм
60:00Эрик Тангрэди
Статистика
6Штрафное время18
4Игра в большинстве3
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяРоман Щенев(Россия, Тольятти)
Главный судьяАнтон Лаврентьев(Россия, Казань)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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