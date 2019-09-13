Скабелка объяснил второе поражение «Барыса» от «Адмирала» за десять дней

Источник: РИА "Новости"

Игра во Владивостоке завершилась со счетом 0:3. В третьем периоде у «Барыса» после видеопросмотра не засчитали шайбу Никиты Михайлиса.

«Соперник здорово двигался. По нашей игре — очень много брака было и не так много осмысленных действий. Отсюда и результат. “Адмирал” был побыстрее, принимал больше правильных решений, поэтому и выиграли. Проехали поездку, готовимся к следующему матчу», — цитирует Скабелку официальный сайт «Адмирала».

Итоги матча подвел и главный тренер «Адмирала» Сергей Светлов.

«Большое спасибо всем ребятам за хороший счет. Не пропустили — хочу поздравить вратаря Юсси Олкинуору с первым “сухим” матчем в КХЛ. Я считаю, что его хорошая игра помогла нам довести игру до победы», — сказал Светлов.