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19:14 (мск), источник: БЕЛТА

Защитник минского «Динамо» Олег Евенко заплатит штраф за драку в матче против «Сибири»

13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Защитник минского минского «Динамо» Олег Евенко, удаленный до конца игры в первом периоде матча минчан с «Сибирью» за драку, наказан денежным штрафом, сообщает корреспондент БЕЛТА, со ссылкой на пресс-службу столичной команды.

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Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ рассмотрел эпизод с участием Олега Евенко. На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на защитника минчан по п.3.7. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ, и подвергнуть денежному штрафу. Таким образом, Евенко сможет принять участие уже в воскресном матче «зубров» против «магнитки» 15 сентября.

Свой 12-й сезон в Континентальной хоккейной лиге «зубры» начали с трех поражений подряд, уступив дома нижнекамскому «Нефтехимику» (2:4), а в гостях — московскому «Динамо» (2:3) и «Сочи» (4:5). Первую победу «зубры» отпраздновали, обыграв в Москве хоккеистов «Спартака» со счетом 5:4, но не сумели обыграть на домашнем льду «Сибири», уступив со счетом 2:3 (1:1, 0:1, 1:1). После этого результата «Динамо» замыкает турнирную таблицу в Дивизионе Тарасова с двумя очками в активе и разницей шайб — 4.

Динамо Мн
2:3
1:1, 0:1, 1:1
Сибирь
Хоккей, КХЛ, Неделя 312.09.2019, 19:10 (МСК UTC+3)"Минск-Арена", 12356 зрителей
Главные тренеры
Крэйг ВудкрофтНиколай Заварухин
Вратари
Александр Осипков(Александр Осипков)Харри Сятери
1-й период
04:34Шейн Принс(Андрей Костицын, Франсис Паре)
05:50Константин Алексеев
12:25Александр Торченюк
15:44Александр Китаров
16:31Микаэль Руохомаа(Юрки Йокипакка)
17:57Олег Евенко
17:57Олег Евенко
2-й период
30:56Микаэль Руохомаа(Юусо Пуустинен, Илья Морозов)
38:30Константин Алексеев
3-й период
40:47Командный штраф
48:33Андрей Костицын
48:48Егор Миловзоров(Максим Казаков, Александр Логинов)
49:48Андрей Костицын
49:48Ярослав Хабаров
56:23Александр Логинов
59:16Марк-Андре Граньяни(Дрю Шор)
Статистика
33Штрафное время10
4Игра в большинстве4
0Голы в большинстве2
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяАлександр Сергеев(Россия, Жуковский)
Главный судьяСергей Беляев(Россия, Воскресенск)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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