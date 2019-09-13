Защитник минского «Динамо» Олег Евенко заплатит штраф за драку в матче против «Сибири»

Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ рассмотрел эпизод с участием Олега Евенко. На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на защитника минчан по п.3.7. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ, и подвергнуть денежному штрафу. Таким образом, Евенко сможет принять участие уже в воскресном матче «зубров» против «магнитки» 15 сентября.

Свой 12-й сезон в Континентальной хоккейной лиге «зубры» начали с трех поражений подряд, уступив дома нижнекамскому «Нефтехимику» (2:4), а в гостях — московскому «Динамо» (2:3) и «Сочи» (4:5). Первую победу «зубры» отпраздновали, обыграв в Москве хоккеистов «Спартака» со счетом 5:4, но не сумели обыграть на домашнем льду «Сибири», уступив со счетом 2:3 (1:1, 0:1, 1:1). После этого результата «Динамо» замыкает турнирную таблицу в Дивизионе Тарасова с двумя очками в активе и разницей шайб — 4.