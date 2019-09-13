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19:25 (мск), источник: БЕЛТА

Трое хоккеистов минского «Динамо» командированы в «Юность»

13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского «Динамо» Иван Дроздов, Роман Дюков и Артем Аносов командированы в расположение столичной «Юности», которая является фарм-клубом «зубров», сообщает корреспондент БЕЛТА со ссылкой на сайт белорусского представителя в КХЛ.

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Хоккеисты смогут помочь «Юности» уже сегодня, в принципиальном поединке чемпионата Беларуси против солигорского «Шахтера».

Иван Дроздов провел за «Динамо» 3 игры со средним временем на площадке 5 мин 52 сек, Роман Дюков сыграл в одном матче, Артем Аносов на лед в матчах КХЛ не выходил.

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