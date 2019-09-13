Билялетдинов объяснил, почему считает себя счастливым тренером

«У меня есть хорошая возможность сказать спасибо за поддержку болельщикам за все эти годы. Мои награды — это не только моя заслуга, это и ваша в том числе. Спасибо за все ребятам, с которыми мне посчастливилось работать. Считаю себя счастливым тренером, так как я работал с классными хоккеистами, которые трудились честно, во славу хоккея. Хочу пожелать “Ак Барсу” успехов, удачи и побед. Спасибо вам за все», — сказал Билялетдинов на церемонии.