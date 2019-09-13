Легендарный Зарипов в полном порядке и в 38 лет! Отдал, забил и не дал испортить праздник в Казани
«Магнитка» проигрывает при Воробьеве в третий раз подряд.
«Магнитка» проигрывает при Воробьеве в третий раз подряд.
Слишком уж разными были расклады перед игрой «Ак Барса» и «Металлурга» для главных тренеров команд. Дмитрий Квартальнов возглавил казанцев в межсезонье, спокойно подготовил их к чемпионату и уже успел выиграть два выездных матча из трех, дав бой и ЦСКА. А вот Илье Воробьеву после сумасшедшего по напряжению года у руля сборной страны и СКА пришлось еще и примерять на себя роль «пожарника» — в «Магнитку» его выписали после неудачного старта регулярки в исполнении чеха Йозефа Яндача. Оперативным «тушение» не получилось — две стартовые встречи под руководством нового коуча уральцы проиграли.
Перед первым домашним матчем сезона «Ак Барс» порадовал двумя крутыми перформансами.
Поднятие штандарта, вручение Билялетдинову Ордена Почета, приветственные речи, гимны России и Татарстана —
Вторую половину периода «Ак Барсу» испортили удаления — их случилось сразу три, но «Металлург» ни разу наказать хозяев не смог. Зато у гостей получилось немного перевести дух, в равных составах преимущество казанцев было слишком заметным, а почти каждая их позиционная атака казалась опасной. Перестановки Воробьева, который опустил Николая Кулемина в третье звено, Сергея Мозякина — во второе, а также вывел из состава Пола Постму, в стартовые 20 минут никакой пользы не принесли.
Второй период начался так, что сразу вспомнились слова главного тренера «Металлурга» о неготовности команды к сезону. Яндач уже успел высказать недоумение по поводу этого заявления своего преемника, но «Ак Барс» был настолько быстрее соперника, так часто не давал ему выйти из зоны и выигрывал единоборства, что в опровержения чеха в эти минуты совсем не верилось. Правда, постепенно «Магнитка» отодвинула игру от своих ворот, начала
Был свой супермомент и у хозяев. Почему в этой ситуации Мэттью Фрэттин решил пожадничать — большой вопрос. 1:0 в пользу «Ак Барса» после 40 минут.
«Магнитка» не могла пробить Рейдеборна по правилам и в равных составах и большинстве, зато сделала это в тот момент, когда на скамейке штрафников оказался Архип Неколенко. Виктор Антипин верхом выбросил шайбу из своей зоны, а Андрей Локтионов догнал ее, обработал и сделал все так, чтобы у шведского кипера не осталось ни единого шанса.
К забитому голу «Металлург» шел больше 150 минут игрового времени, а упустил равный счет через 37 секунд. «Ак Барс», который продолжил играть в формате «5 на 4», обрушил
Благодаря легендарному ветерану, праздник открытия чемпионата в Казани, начавшийся с чествования не менее легендарного Билялетдинова, не оказался испорчен. Проблемы же «Металлурга» приобретают
|Дмитрий Квартальнов
|Илья Воробьев
|Адам Рейдеборн
|Василий Кошечкин
|09:56
|Микаэль Викстранд(Данис Зарипов)
|11:20
|Командный штраф
|15:34
|Альберт Яруллин
|18:00
|Командный штраф
|26:31
|Эрик О`Делл
|30:53
|Игорь Ожиганов
|39:14
|Григорий Дронов
|47:53
|Архип Неколенко
|49:08
|Андрей Локтионов(Виктор Антипин)
|49:45
|Данис Зарипов(Артем Галимов)
|53:32
|Егор Яковлев
|8
|Штрафное время
|8
|4
|Игра в большинстве
|4
|1
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|1
|Главный судья
|Алексей Белов(Россия, Ярославль)
|Главный судья
|Александр Соин(Россия, Москва)