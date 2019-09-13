Легендарный Зарипов в полном порядке и в 38 лет! Отдал, забил и не дал испортить праздник в Казани

Слишком уж разными были расклады перед игрой «Ак Барса» и «Металлурга» для главных тренеров команд. Дмитрий Квартальнов возглавил казанцев в межсезонье, спокойно подготовил их к чемпионату и уже успел выиграть два выездных матча из трех, дав бой и ЦСКА. А вот Илье Воробьеву после сумасшедшего по напряжению года у руля сборной страны и СКА пришлось еще и примерять на себя роль «пожарника» — в «Магнитку» его выписали после неудачного старта регулярки в исполнении чеха Йозефа Яндача. Оперативным «тушение» не получилось — две стартовые встречи под руководством нового коуча уральцы проиграли.

Перед первым домашним матчем сезона «Ак Барс» порадовал двумя крутыми перформансами. Во-первых, главный клуб Татарстана представил новую раздевалку — этим фото должны завидовать боссы любой команды КХЛ.

Во-вторых, казанцы подняли под своды «Татнефть-арены» именной стяг своего бывшего тренера Зинэтулы Билялетдинова. Даже у скупого на эмоции героя вечера глаза в этот момент заблестели.

Поднятие штандарта, вручение Билялетдинову Ордена Почета, приветственные речи, гимны России и Татарстана — из-за всех этих церемоний игра началась позже на 10 минут. Возможно, «Ак Барс» теперь будет оштрафован, но куражу хозяев предматчевые мероприятия никак не помешали. До сегодняшнего дня казанцы выиграли все первые периоды сезона и не пропустили ни одной шайбы, можно начали они и встречу с «Магниткой». Гол мог случиться и раньше 11-й минуты, но команде Квартальнова немного не фартило. В итоге, счет она открыла, благодаря коллективному отбору Владимира Ткачева и Даниса Зарипова в чужой зоне, паса ветерана на пятак и точного броска шведского защитника Микаэля Викстранда. Четыре матча, четыре очка — скандинав не дебютировал, а ворвался в КХЛ!

<iframe frameborder='0' width='100%' height='322' scrolling='no' src='//video.khl.ru/iframe/feed/start/free_2d5c7719a92a6d246c8164f54e2723fb_hd/q617437/4557cc16873c2fc1f9b333035b087edb/4724075271?sr=45&type_id=18&width=100%25&height=100%25&lang=ru' allowfullscreen allow='encrypted-media'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Вторую половину периода «Ак Барсу» испортили удаления — их случилось сразу три, но «Металлург» ни разу наказать хозяев не смог. Зато у гостей получилось немного перевести дух, в равных составах преимущество казанцев было слишком заметным, а почти каждая их позиционная атака казалась опасной. Перестановки Воробьева, который опустил Николая Кулемина в третье звено, Сергея Мозякина — во второе, а также вывел из состава Пола Постму, в стартовые 20 минут никакой пользы не принесли.

Второй период начался так, что сразу вспомнились слова главного тренера «Металлурга» о неготовности команды к сезону. Яндач уже успел высказать недоумение по поводу этого заявления своего преемника, но «Ак Барс» был настолько быстрее соперника, так часто не давал ему выйти из зоны и выигрывал единоборства, что в опровержения чеха в эти минуты совсем не верилось. Правда, постепенно «Магнитка» отодвинула игру от своих ворот, начала что-то создавать у чужих и в результате устроила двадцатиминутку имени вратаря казанцев Адама Рейдеборна. Швед выручил неоднократно, но вот этому сэйву на Сергее Мозякине хочется сразу же вручить приз лучшего спасения сезона. Феноменально!

Был свой супермомент и у хозяев. Почему в этой ситуации Мэттью Фрэттин решил пожадничать — большой вопрос. 1:0 в пользу «Ак Барса» после 40 минут.

«Магнитка» не могла пробить Рейдеборна по правилам и в равных составах и большинстве, зато сделала это в тот момент, когда на скамейке штрафников оказался Архип Неколенко. Виктор Антипин верхом выбросил шайбу из своей зоны, а Андрей Локтионов догнал ее, обработал и сделал все так, чтобы у шведского кипера не осталось ни единого шанса.

<iframe frameborder='0' width='100%' height='322' scrolling='no' src='//video.khl.ru/iframe/feed/start/free_a2cb84aad14ed175382bb9850a9305fa_hd/q617593/079e82faec68f60ebca9c4210a7546e6/4724075314?sr=45&type_id=18&width=100%25&height=100%25&lang=ru' allowfullscreen allow='encrypted-media'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

К забитому голу «Металлург» шел больше 150 минут игрового времени, а упустил равный счет через 37 секунд. «Ак Барс», который продолжил играть в формате «5 на 4», обрушил какую-то лавину на ворота Василия Кошечкина, шайба отскочила к Зарипову и тот не промахнулся. Кто-нибудь верит, что Данису уже 38 лет?

<iframe frameborder='0' width='100%' height='322' scrolling='no' src='//video.khl.ru/iframe/feed/start/free_1a83694073a28f58a6b998ddc143558e_hd/q617597/5d1e11bc8f84d99a44c7984286614764/4724075329?sr=45&type_id=18&width=100%25&height=100%25&lang=ru' allowfullscreen allow='encrypted-media'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.