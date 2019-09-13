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13 сентября, источник: Sport24

Легендарный Зарипов в полном порядке и в 38 лет! Отдал, забил и не дал испортить праздник в Казани

«Магнитка» проигрывает при Воробьеве в третий раз подряд.

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Слишком уж разными были расклады перед игрой «Ак Барса» и «Металлурга» для главных тренеров команд. Дмитрий Квартальнов возглавил казанцев в межсезонье, спокойно подготовил их к чемпионату и уже успел выиграть два выездных матча из трех, дав бой и ЦСКА. А вот Илье Воробьеву после сумасшедшего по напряжению года у руля сборной страны и СКА пришлось еще и примерять на себя роль «пожарника» — в «Магнитку» его выписали после неудачного старта регулярки в исполнении чеха Йозефа Яндача. Оперативным «тушение» не получилось — две стартовые встречи под руководством нового коуча уральцы проиграли.

Перед первым домашним матчем сезона «Ак Барс» порадовал двумя крутыми перформансами. Во-первых, главный клуб Татарстана представил новую раздевалку — этим фото должны завидовать боссы любой команды КХЛ.

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Во-вторых, казанцы подняли под своды «Татнефть-арены» именной стяг своего бывшего тренера Зинэтулы Билялетдинова. Даже у скупого на эмоции героя вечера глаза в этот момент заблестели.

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Поднятие штандарта, вручение Билялетдинову Ордена Почета, приветственные речи, гимны России и Татарстана — из-за всех этих церемоний игра началась позже на 10 минут. Возможно, «Ак Барс» теперь будет оштрафован, но куражу хозяев предматчевые мероприятия никак не помешали. До сегодняшнего дня казанцы выиграли все первые периоды сезона и не пропустили ни одной шайбы, можно начали они и встречу с «Магниткой». Гол мог случиться и раньше 11-й минуты, но команде Квартальнова немного не фартило. В итоге, счет она открыла, благодаря коллективному отбору Владимира Ткачева и Даниса Зарипова в чужой зоне, паса ветерана на пятак и точного броска шведского защитника Микаэля Викстранда. Четыре матча, четыре очка — скандинав не дебютировал, а ворвался в КХЛ!

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Вторую половину периода «Ак Барсу» испортили удаления — их случилось сразу три, но «Металлург» ни разу наказать хозяев не смог. Зато у гостей получилось немного перевести дух, в равных составах преимущество казанцев было слишком заметным, а почти каждая их позиционная атака казалась опасной. Перестановки Воробьева, который опустил Николая Кулемина в третье звено, Сергея Мозякина — во второе, а также вывел из состава Пола Постму, в стартовые 20 минут никакой пользы не принесли.

Второй период начался так, что сразу вспомнились слова главного тренера «Металлурга» о неготовности команды к сезону. Яндач уже успел высказать недоумение по поводу этого заявления своего преемника, но «Ак Барс» был настолько быстрее соперника, так часто не давал ему выйти из зоны и выигрывал единоборства, что в опровержения чеха в эти минуты совсем не верилось. Правда, постепенно «Магнитка» отодвинула игру от своих ворот, начала что-то создавать у чужих и в результате устроила двадцатиминутку имени вратаря казанцев Адама Рейдеборна. Швед выручил неоднократно, но вот этому сэйву на Сергее Мозякине хочется сразу же вручить приз лучшего спасения сезона. Феноменально!

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Был свой супермомент и у хозяев. Почему в этой ситуации Мэттью Фрэттин решил пожадничать — большой вопрос. 1:0 в пользу «Ак Барса» после 40 минут.

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«Магнитка» не могла пробить Рейдеборна по правилам и в равных составах и большинстве, зато сделала это в тот момент, когда на скамейке штрафников оказался Архип Неколенко. Виктор Антипин верхом выбросил шайбу из своей зоны, а Андрей Локтионов догнал ее, обработал и сделал все так, чтобы у шведского кипера не осталось ни единого шанса.

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К забитому голу «Металлург» шел больше 150 минут игрового времени, а упустил равный счет через 37 секунд. «Ак Барс», который продолжил играть в формате «5 на 4», обрушил какую-то лавину на ворота Василия Кошечкина, шайба отскочила к Зарипову и тот не промахнулся. Кто-нибудь верит, что Данису уже 38 лет?

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Благодаря легендарному ветерану, праздник открытия чемпионата в Казани, начавшийся с чествования не менее легендарного Билялетдинова, не оказался испорчен. Проблемы же «Металлурга» приобретают какой-то катастрофический характер — пять поражений в шести матчах и предпоследнее место на Востоке. Что теперь придумает Геннадий Величкин?

Ак Барс
2:1
1:0, 0:0, 1:1
Металлург Мг
Хоккей, КХЛ, Неделя 313.09.2019, 19:00 (МСК UTC+3)ЛДС "Татнефть-Арена", 8890 зрителей
Главные тренеры
Дмитрий КвартальновИлья Воробьев
Вратари
Адам РейдеборнВасилий Кошечкин
1-й период
09:56Микаэль Викстранд(Данис Зарипов)
11:20Командный штраф
15:34Альберт Яруллин
18:00Командный штраф
2-й период
26:31Эрик О`Делл
30:53Игорь Ожиганов
39:14Григорий Дронов
3-й период
47:53Архип Неколенко
49:08Андрей Локтионов(Виктор Антипин)
49:45Данис Зарипов(Артем Галимов)
53:32Егор Яковлев
Статистика
8Штрафное время8
4Игра в большинстве4
1Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве1
Судейская бригада
Главный судьяАлексей Белов(Россия, Ярославль)
Главный судьяАлександр Соин(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Ак Барс
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