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13 сентября, источник: Sport24

Новый тренер СКА провалил первый важный тест. Питерцы проиграли чемпиону пятое дерби подряд

ЦСКА всухую выиграл в Петербурге.

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Армейских дерби в этом регулярном чемпионате будет шесть, два в Петербурге состоятся в сентября с разницей в десять дней. На первое команды готовились по-разному. ЦСКА прилетел за день до матча и на утреннюю раскатку перед игрой вышел только неиграющий состав. В СКА сразу стали шутить, что соперник бережет силы. Тренировка питерцев перед матчем, наоборот, была интенсивная: больше получаса хоккеисты катались на льду. Все максимально серьезные и собранные, все кроме Андрея Зубарева, улыбавшегося журналистам через стекло.

В Петербурге перед дерби настроения были оптимистичные. Хоть на бумаге ЦСКА и стал только сильнее, у СКА в этом году собралась боевитая и кусачая команда. К примеру, главный бомбардир команды Ткачев отнюдь не внушительных габаритов, частенько рвется в драку. А партнеры всякий раз за него заступаются. Прошло слишком мало матчей, чтобы оценивать характер команды, но опять же в клубе верят, что эти ребята не будут бросать играть, уступая в счете, а будут выгрызать победу любой ценой. В битвах с ЦСКА все эти качества могут стать определяющими, особенно в плей-офф. У Игорь Никитина ведь сезон начался не слишком гладко, проигранный в овертайме матч «Торпедо» тому подтверждение, но благо в «регулярке» с таким запасом прочности у них полно времени, чтобы прийти в себя.

Начало игры все ожидания полностью оправдали себя. Хозяева начали бодрее и жестче, а москвичи были совсем незаметны. Нестеров по-дурацки упустил Лехтеря, который создал опасный момент себе и Ткачеву у ворот Сорокина. Еще гости получили глупое удаление за нарушение численного состава. Но СКА нерасторопностью соперника не воспользовался и пропустил. Причем совсем неожиданно. Слепышев сильно бросал с дальнего расстояния, а Кочеткову из-за игроков перед собой и не видел шайбу.

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В первом перерыве состоялось предматчевое световое шоу, которое не смогли провести до матча из-за пожара на электростанции в Красногвардейском районе Петербурга. На некоторое время на арене обрубило звук и сотовую связь. Неполадки удалось быстро устранить, и матч начался лишь с двухминутной задержкой. В дальнейшем никаких проблем не было. Второй период начался с травмы Якупова. Бывальцев длинной передачей хотел вывести шайбу, но попал в голову Наиля. Форвард не смог продолжить игру (вернулся только после перерыва) и ушел в раздевалку. Вместо него начал выходить 18-летний Подколзин. ЦСКА удвоил преимущество — Окулов реализовал большинство. С 0:2 выбираться в игре с действующим чемпионом практически нереально.

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Самое удивительное, что СКА играл ничуть не хуже соперника, а временами даже интереснее и ярче. Барабанов имел несколько убойных моментов, но шайба категорически отказывалась идти в ворота Сорокина. Здорово действовала и первая тройка у Кудашова, в большинстве Ткачев и Лехтеря были хороши, но результата все не было. ЦСКА действовал ровно так, как надо команде в ее положении. Москвичи не перетягивал одеяло, но контролировали ситуацию, строго играли в обороне, здорово блокировали броски. Временами Никитин переигрывал Кудашова, меняя порядок смен и ставя своего соперника в неудобное положение. Плюс Сорокин был похож на себя образца прошлогоднего плей-офф.

СКА пятый раз подряд проиграл армейское дерби в регулярных чемпионатах. И это уже начинает быть похожим на диагноз. Теперь уже Игорь Валерьевич и его игроки — опытные бойцы, которые точно знают, в какой момент нужно прибавить и добить соперника. А обновленному СКА с новым главным тренером только предстоит учиться выигрывать у московских армейцев. У Кудашова есть еще пять попыток сдать этот тест, первая вышла провальной.

СКА
0:3
0:1, 0:1, 0:1
ЦСКА
Хоккей, КХЛ, Неделя 313.09.2019, 19:30 (МСК UTC+3)"Ледовый дворец", 12391 зритель
Главные тренеры
Алексей КудашовИгорь Никитин
Вратари
Петр Кочетков(Петр Кочетков)Илья Сорокин
1-й период
05:05Командный штраф
08:58Антон Слепышев(Богдан Киселевич)
2-й период
24:39Сергей Плотников
25:52Константин Окулов(Кирилл Капризов, Линден Вей)
30:12Ярослав Дыбленко
35:54Константин Окулов
39:22Антон Слепышев
3-й период
41:59Линден Вей
46:55Командный штраф
59:05Сергей Калинин(Сергей Андронов, Михаил Григоренко)
Статистика
6Штрафное время8
4Игра в большинстве3
0Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяМаксим Сидоренко(Беларусь, Минск)
Главный судьяИван Фатеев(Россия, Московская область)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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