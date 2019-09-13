Новый тренер СКА провалил первый важный тест. Питерцы проиграли чемпиону пятое дерби подряд

Армейских дерби в этом регулярном чемпионате будет шесть, два в Петербурге состоятся в сентября с разницей в десять дней. На первое команды готовились по-разному. ЦСКА прилетел за день до матча и на утреннюю раскатку перед игрой вышел только неиграющий состав. В СКА сразу стали шутить, что соперник бережет силы. Тренировка питерцев перед матчем, наоборот, была интенсивная: больше получаса хоккеисты катались на льду. Все максимально серьезные и собранные, все кроме Андрея Зубарева, улыбавшегося журналистам через стекло.

В Петербурге перед дерби настроения были оптимистичные. Хоть на бумаге ЦСКА и стал только сильнее, у СКА в этом году собралась боевитая и кусачая команда. К примеру, главный бомбардир команды Ткачев отнюдь не внушительных габаритов, частенько рвется в драку. А партнеры всякий раз за него заступаются. Прошло слишком мало матчей, чтобы оценивать характер команды, но опять же в клубе верят, что эти ребята не будут бросать играть, уступая в счете, а будут выгрызать победу любой ценой. В битвах с ЦСКА все эти качества могут стать определяющими, особенно в плей-офф. У Игорь Никитина ведь сезон начался не слишком гладко, проигранный в овертайме матч «Торпедо» тому подтверждение, но благо в «регулярке» с таким запасом прочности у них полно времени, чтобы прийти в себя.

Начало игры все ожидания полностью оправдали себя. Хозяева начали бодрее и жестче, а москвичи были совсем незаметны. Нестеров по-дурацки упустил Лехтеря, который создал опасный момент себе и Ткачеву у ворот Сорокина. Еще гости получили глупое удаление за нарушение численного состава. Но СКА нерасторопностью соперника не воспользовался и пропустил. Причем совсем неожиданно. Слепышев сильно бросал с дальнего расстояния, а Кочеткову из-за игроков перед собой и не видел шайбу.

<iframe frameborder='0' width='100%' height='322' scrolling='no' src='//video.khl.ru/iframe/feed/start/free_37f12c7df25636bff0aa87d2c116d05d_hd/q617489/cf4e41fe039a4a174df17e5e8c097df1/4724074995?sr=45&type_id=18&width=100%25&height=100%25&lang=ru' allowfullscreen allow='encrypted-media'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В первом перерыве состоялось предматчевое световое шоу, которое не смогли провести до матча из-за пожара на электростанции в Красногвардейском районе Петербурга. На некоторое время на арене обрубило звук и сотовую связь. Неполадки удалось быстро устранить, и матч начался лишь с двухминутной задержкой. В дальнейшем никаких проблем не было. Второй период начался с травмы Якупова. Бывальцев длинной передачей хотел вывести шайбу, но попал в голову Наиля. Форвард не смог продолжить игру (вернулся только после перерыва) и ушел в раздевалку. Вместо него начал выходить 18-летний Подколзин. ЦСКА удвоил преимущество — Окулов реализовал большинство. С 0:2 выбираться в игре с действующим чемпионом практически нереально.

<iframe frameborder='0' width='100%' height='322' scrolling='no' src='//video.khl.ru/iframe/feed/start/free_bc0d4b5f049ffad84b2130ee9bd8a118_hd/q617541/3311b7a9213581076fb7410b3abf717f/4724075019?sr=45&type_id=18&width=100%25&height=100%25&lang=ru' allowfullscreen allow='encrypted-media'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Самое удивительное, что СКА играл ничуть не хуже соперника, а временами даже интереснее и ярче. Барабанов имел несколько убойных моментов, но шайба категорически отказывалась идти в ворота Сорокина. Здорово действовала и первая тройка у Кудашова, в большинстве Ткачев и Лехтеря были хороши, но результата все не было. ЦСКА действовал ровно так, как надо команде в ее положении. Москвичи не перетягивал одеяло, но контролировали ситуацию, строго играли в обороне, здорово блокировали броски. Временами Никитин переигрывал Кудашова, меняя порядок смен и ставя своего соперника в неудобное положение. Плюс Сорокин был похож на себя образца прошлогоднего плей-офф.