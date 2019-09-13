Новый тренер СКА провалил первый важный тест. Питерцы проиграли чемпиону пятое дерби подряд
ЦСКА всухую выиграл в Петербурге.
ЦСКА всухую выиграл в Петербурге.
Армейских дерби в этом регулярном чемпионате будет шесть, два в Петербурге состоятся в сентября с разницей в десять дней. На первое команды готовились
В Петербурге перед дерби настроения были оптимистичные. Хоть на бумаге ЦСКА и стал только сильнее, у СКА в этом году собралась боевитая и кусачая команда. К примеру, главный бомбардир команды Ткачев отнюдь не внушительных габаритов, частенько рвется в драку. А партнеры всякий раз за него заступаются. Прошло слишком мало матчей, чтобы оценивать характер команды, но опять же в клубе верят, что эти ребята не будут бросать играть, уступая в счете, а будут выгрызать победу любой ценой. В битвах с ЦСКА все эти качества могут стать определяющими, особенно в
Начало игры все ожидания полностью оправдали себя. Хозяева начали бодрее и жестче, а москвичи были совсем незаметны. Нестеров
В первом перерыве состоялось предматчевое световое шоу, которое не смогли провести до матча
Самое удивительное, что СКА играл ничуть не хуже соперника, а временами даже интереснее и ярче. Барабанов имел несколько убойных моментов, но шайба категорически отказывалась идти в ворота Сорокина. Здорово действовала и первая тройка у Кудашова, в большинстве Ткачев и Лехтеря были хороши, но результата все не было. ЦСКА действовал ровно так, как надо команде в ее положении. Москвичи не перетягивал одеяло, но контролировали ситуацию, строго играли в обороне, здорово блокировали броски. Временами Никитин переигрывал Кудашова, меняя порядок смен и ставя своего соперника в неудобное положение. Плюс Сорокин был похож на себя образца прошлогоднего
СКА пятый раз подряд проиграл армейское дерби в регулярных чемпионатах. И это уже начинает быть похожим на диагноз. Теперь уже Игорь Валерьевич и его игроки — опытные бойцы, которые точно знают, в какой момент нужно прибавить и добить соперника. А обновленному СКА с новым главным тренером только предстоит учиться выигрывать у московских армейцев. У Кудашова есть еще пять попыток сдать этот тест, первая вышла провальной.
|Алексей Кудашов
|Игорь Никитин
|Петр Кочетков(Петр Кочетков)
|Илья Сорокин
|05:05
|Командный штраф
|08:58
|Антон Слепышев(Богдан Киселевич)
|24:39
|Сергей Плотников
|25:52
|Константин Окулов(Кирилл Капризов, Линден Вей)
|30:12
|Ярослав Дыбленко
|35:54
|Константин Окулов
|39:22
|Антон Слепышев
|41:59
|Линден Вей
|46:55
|Командный штраф
|59:05
|Сергей Калинин(Сергей Андронов, Михаил Григоренко)
|6
|Штрафное время
|8
|4
|Игра в большинстве
|3
|0
|Голы в большинстве
|1
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Максим Сидоренко(Беларусь, Минск)
|Главный судья
|Иван Фатеев(Россия, Московская область)