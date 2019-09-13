«Торпедо» отыгралось с 1:4 и вырвало победу у «Йокерита» в овертайме
«Торпедо» победило «Йокерит» в матче регулярного розыгрыша КХЛ.
«Торпедо» победило «Йокерит» в матче регулярного розыгрыша КХЛ.
Ворота «Торпедо» защищали Андерс Линдбек и Андрей Тихомиров. В воротах «Йокерита» стоял Антти Ниеми.
В составе хозяев отличились Артем Аляев, Михаил Орлов, Дамир Жафяров, Андрей Белевич, Михаил Варнаков и Денис Баранцев. У гостей шайбы забрасывали Петри Контиола, Антти Пильстрем, Микко Лехтонен, Хенри Иконен и Алекс Грант.
|Дэвид Немировски
|Лаури Марьямяки
|Андерс Линдбек(Андрей Тихомиров, Андрей Тихомиров)
|Антти Ниеми
|02:40
|Марко Анттила
|06:24
|Петри Контиола(Хенрик Хаапала)
|15:16
|Антти Пильстрем(Микко II Лехтонен)
|16:05
|Алекс Грант
|18:34
|Никлас Йенсен
|19:27
|Пол Щехура
|22:00
|Микко II Лехтонен(Алекс Грант, Никлас Йенсен)
|29:25
|Петер Регин
|31:23
|Командный штраф
|31:27
|Артем Аляев(Денис Баранцев, Куинтон Хауден)
|33:36
|Хенри Иконен(Петер Регин, Ахти Оксанен)
|35:10
|Пол Щехура
|39:47
|Михаил Орлов(Куинтон Хауден, Кирилл Ураков)
|46:54
|Йессе Йоэнсуу
|48:05
|Дамир Жафяров(Джордан Шредер, Чарльз Геноуэй)
|50:57
|Алекс Грант(Микко II Лехтонен, Петер Регин)
|52:42
|Андрей Белевич(Михаил Варнаков, Георгий Мишарин)
|59:00
|Михаил Варнаков(Андрей Белевич, Станислав Бочаров)
|63:04
|Денис Баранцев(Кирилл Ураков)
|4
|Штрафное время
|12
|6
|Игра в большинстве
|2
|2
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Андрис Ансонс(Латвия, Рига)
|Главный судья
|Сергей Юдаков(Россия, Москва)