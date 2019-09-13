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13 сентября, источник: Sport24

«Торпедо» отыгралось с 1:4 и вырвало победу у «Йокерита» в овертайме

«Торпедо» победило «Йокерит» в матче регулярного розыгрыша КХЛ.

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Ворота «Торпедо» защищали Андерс Линдбек и Андрей Тихомиров. В воротах «Йокерита» стоял Антти Ниеми.

В составе хозяев отличились Артем Аляев, Михаил Орлов, Дамир Жафяров, Андрей Белевич, Михаил Варнаков и Денис Баранцев. У гостей шайбы забрасывали Петри Контиола, Антти Пильстрем, Микко Лехтонен, Хенри Иконен и Алекс Грант.

Торпедо
6:5ОТ
0:2, 2:2, 3:1
Йокерит
Хоккей, КХЛ, Неделя 313.09.2019, 19:00 (МСК UTC+3)КРК "Нагорный", 5270 зрителей
Главные тренеры
Дэвид НемировскиЛаури Марьямяки
Вратари
Андерс Линдбек(Андрей Тихомиров, Андрей Тихомиров)Антти Ниеми
1-й период
02:40Марко Анттила
06:24Петри Контиола(Хенрик Хаапала)
15:16Антти Пильстрем(Микко II Лехтонен)
16:05Алекс Грант
18:34Никлас Йенсен
19:27Пол Щехура
2-й период
22:00Микко II Лехтонен(Алекс Грант, Никлас Йенсен)
29:25Петер Регин
31:23Командный штраф
31:27Артем Аляев(Денис Баранцев, Куинтон Хауден)
33:36Хенри Иконен(Петер Регин, Ахти Оксанен)
35:10Пол Щехура
39:47Михаил Орлов(Куинтон Хауден, Кирилл Ураков)
3-й период
46:54Йессе Йоэнсуу
48:05Дамир Жафяров(Джордан Шредер, Чарльз Геноуэй)
50:57Алекс Грант(Микко II Лехтонен, Петер Регин)
52:42Андрей Белевич(Михаил Варнаков, Георгий Мишарин)
59:00Михаил Варнаков(Андрей Белевич, Станислав Бочаров)
Овертайм
63:04Денис Баранцев(Кирилл Ураков)
Статистика
4Штрафное время12
6Игра в большинстве2
2Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяАндрис Ансонс(Латвия, Рига)
Главный судьяСергей Юдаков(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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