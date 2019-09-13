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13 сентября, источник: Спорт РИА Новости

Вратарь «Ак Барса» считает, что отбил бросок Мозякина благодаря везению

КАЗАНЬ, 13 сен — РИА Новости, Вадим Кузнецов. Вратарь казанского «Ак Барса» Адам Рейдеборн считает, что ему немного повезло, когда он отбил бросок форварда Сергея Мозякина с близкого расстояния в матче чемпионата КХЛ с магнитогорским «Металлургом».

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Источник: Спорт РИА Новости

«Ак Барс» дома обыграл «Металлург» со счетом 2:1.

«Мне немного повезло в моменте со “спасением” после броска Мозякина. Я уже не успевал занять правильную позицию и просто выбросил клюшку вправо, надеясь на лучшее. Сейв был красивым, но мне повезло. Очень счастлив, что мы победили. Это главное», — сказал Рейдеборн РИА Новости.

«Лучший игрок матча — Данис Зарипов. Он забил, отдал отличный пас. Он заслужил это. Я сегодня немного волновался. Первая игра в Казани, на матче был бывший главный тренер команды Зинэтула Билялетдинов. Только в третьем периоде я раскрепостился и играл, как хотел», — сказал вратарь «Ак Барса».

В третьем периоде арбитры отменили один гол «Металлурга» за атаку на вратаря.

«Игрок “Металлурга” зацепил мою правую ногу. Я не знал, отменят гол или нет. Может, гол и был, но мне повезло, что судьи увидели нарушение правил», — добавил Рейдеборн.

Ак Барс
2:1
1:0, 0:0, 1:1
Металлург Мг
Хоккей, КХЛ, Неделя 313.09.2019, 19:00 (МСК UTC+3)ЛДС "Татнефть-Арена", 8890 зрителей
Главные тренеры
Дмитрий КвартальновИлья Воробьев
Вратари
Адам РейдеборнВасилий Кошечкин
1-й период
09:56Микаэль Викстранд(Данис Зарипов)
11:20Командный штраф
15:34Альберт Яруллин
18:00Командный штраф
2-й период
26:31Эрик О`Делл
30:53Игорь Ожиганов
39:14Григорий Дронов
3-й период
47:53Архип Неколенко
49:08Андрей Локтионов(Виктор Антипин)
49:45Данис Зарипов(Артем Галимов)
53:32Егор Яковлев
Статистика
8Штрафное время8
4Игра в большинстве4
1Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве1
Судейская бригада
Главный судьяАлексей Белов(Россия, Ярославль)
Главный судьяАлександр Соин(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Ак Барс
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