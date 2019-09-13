Вратарь «Ак Барса» считает, что отбил бросок Мозякина благодаря везению

Источник: Спорт РИА Новости

«Ак Барс» дома обыграл «Металлург» со счетом 2:1.

«Мне немного повезло в моменте со “спасением” после броска Мозякина. Я уже не успевал занять правильную позицию и просто выбросил клюшку вправо, надеясь на лучшее. Сейв был красивым, но мне повезло. Очень счастлив, что мы победили. Это главное», — сказал Рейдеборн РИА Новости.

«Лучший игрок матча — Данис Зарипов. Он забил, отдал отличный пас. Он заслужил это. Я сегодня немного волновался. Первая игра в Казани, на матче был бывший главный тренер команды Зинэтула Билялетдинов. Только в третьем периоде я раскрепостился и играл, как хотел», — сказал вратарь «Ак Барса».

В третьем периоде арбитры отменили один гол «Металлурга» за атаку на вратаря.