Новичок «Барыса» стал одним из худших игроков в КХЛ по показателю полезности

Источник: РИА "Новости"

В нынешнем сезоне американский легионер сыграл в составе астанинского клуба пять матчей из шести и заработал «-5». Хуже него по показателю «плюс/минус» лишь Шон Коллинз из «Сочи», у которого «-6».

Тангрэйди присоединился к «Барысу» самым последним. Он прибыл в расположение столичной команды во время предсезонных сборов в Швейцарии.

Стоит отметить, что в последнем матче «Барыса» с владивостокским «Адмиралом», в котором казахстанская команда проиграла со счетом 0:3, Тангрэйди применил жесткий силовой прием против экс-защитника карагандинской «Сарыарки», ныне выступающего за «Адмирал» Ивана Мищенко.