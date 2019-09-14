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16:59 (мск), источник: Vesti.kz

Историческое событие в КХЛ. Что нужно знать о билетах на матчи «Барыса» в Алматы

Казахстанский хоккейный клуб «Барыс» расширяет географию выступлений. Впервые в истории столичные хоккеисты проведут два официальных матча в Алматы. Vesti.kz предлагает вашему вниманию информацию полезному всем любителям хоккея и болельщикам «Барыса».

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Источник: РИА "Новости"

Первые в истории Алматы матчи Континентальной хоккейной лиги пройдут 17 и 20 сентября на «Алматы Арене». В первый день казахстанский клуб сыграет с московским «Спартаком», а следом с челябинским «Трактором». Обе встречи начнутся в 19:30 по местному времени.

«Алматы Арена» была построена для проведения зимней Универсиады-2017. На объекте проходили соревнования по фигурному катанию, футзалу, боксу и национальным видам спорта. В начале этого года, арена приняла финал хоккейного чемпионата Алматы среди любителей. Она вмещает более 15 тысяч человек.

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Билеты на матчи можно приобрести с помощью онлайн сервисов, а также в кассах «Алматы Арены», которые работают с 11:00 до 21:00. Их стоимость варьируется в промежутке от 1000 до 5000 тенге. Обладатели сезонных абонементов получат возможность посетить игру в Алматы бесплатно. Для этого нужно оставлять заявку по телефону: +7 778 364 41 74.

Также клуб планирует провести открытую тренировку и автограф-сессию с болельщиками. О месте и дате проведения мероприятий пресс-служба клуба сообщит заранее.

Напомним, подопечные Андрея Скабелки провели в КХЛ уже шесть игр, в которых три выиграли и три проиграли. С шестью набранными очками «Барыс» занимает восьмое место в Восточной конференции.

В Алматы «Барыс» сыграет два матча, а затем отправится на выезд в Магнитогорск к «Металлургу» и в Челябинск к «Трактору».

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