«Автомобилисту» не нужен Дацюк, чтобы быть лучшим в лиге. Клуб с Урала доказал, что он не выскочка
Теперь в Екатеринбурге точно построили
Теперь в Екатеринбурге точно построили
Понятие
На Востоке в последние годы сенсации случаются куда чаще, чем на Западе, но круг
Нечто подобное прочили и «Автомобилисту». Команда, которая на старте прошлого сезона выдала умопомрачительную серию из 20 побед подряд, и выигрывшая Восточную конференцию, должна была испытать на себе синдром второго сезона. На то было сразу несколько причин. Здесь и сам по себе резкий взлет, который превзошел даже амбиции владельцев «Автомобилиста», и кадровые потери вроде ухода Стефана Да Косты и тренера Николая Заварухина, отправившегося в свободное плавание. За нового наставника «Сибири» в Екатеринбурге крепко держались и на то были основания.
Вопреки ожиданиям, карета не превратилась в тыкву. После шести стартовых матчей у «Автомобилиста» шесть побед: четыре в основное время, одна в овертайме и одна по буллитам. Однако
Особенно ценно то, что побеждает «Автомобилист»
Кто оставляет «Автомобилист» на плаву? Прежде всего, это уже привычные Екатеринбургу лидеры. Якуб Коварж в воротах и Найджел Доус в атаке. 34-летний канадец не стареет, не снижает к себе требований и продолжает штамповать голы с передачами, как и восемь лет назад, когда он только приехал в «Барыс». Прямо сейчас Доус — лучший бомбардир КХЛ. Его профессионализмом можно только восхищаться. Свой уровень помимо этой парочки держат Ден Секстон, Алексей Василевский и Никита Трямкин, а Андрей Обидин, набравший шесть очков в шести матчах, откровенно прыгает выше головы.
Летом «Автомобилист» пошел на осознанную перестройку. Это ни в коем случае не была революция. Скорее замена отдельных элементов кузова. На трансферной «шиномонтажке» уральцы подлатали оборону и точечно заменили часть легионерского состава. Если говорить про новых защитников, то Максим Березин и Рафаэль Батыршин пока не особо помогают впереди, а Батыршин еще и частит с «привозами», но в плане игрового времени хотя бы разгружают лидеров. А вот один из
Ударный старт «Автомобилиста» особенно ценен тем, что проходит он без участия Павла Дацюка. Самый узнаваемый игрок лиги и главное приобретение уральского менеджмента начал сезон в лазарете. Там же пребывает и Анатолий Голышев — молодая звезда «Автомобилиста». Когда стало известно, что Дацюк пропустит первый месяц регулярки, мы отмечали, что это может ударить по его родному клубу. Когда вынимаешь кирпич из кладки, особенно если это такой титулованный и авторитетный кирпич, все строение может дать крен. Однако в Екатеринбурге не стали строить команду вокруг Дацюка, чем обезопасили себя от зависимости.
Прямо сейчас в звене с Доусом и Мейсеком выходит Вячеслав Литовченко. Как только Дацюк вернется с больничной койки, Литовченко безболезненно уйдет в третье звено, освободив место под Волшебника. Без особого труда Мартемьянов найдет применение и Голышеву. Либо сам Анатолий, либо Джефф Плэтт усилит все то же третье звено, создав в атаке полноценные топ-9. С тех пор, как УГМК взял под крыло хоккейный клуб, «Автомобилист» планомерно наращивает мускулы. На костяк насаживаются мастера все более и более высокого класса. Кажется, это куда более здоровая модель построения