«Автомобилисту» не нужен Дацюк, чтобы быть лучшим в лиге. Клуб с Урала доказал, что он не выскочка

Источник: Sport24

Понятие топ-клуба в спорте — штука относительная. Безразмерный бюджет без должного результата не дает этого звания. Точно также, как и выстрелившая однажды золушка не может рассчитывать на абонемент в элитный клуб. В КХЛ круг топ-клубов, или как их еще называют — олигархов, довольно-таки узок и неизменен. Последним в число богачей ворвался ЦСКА, когда легендарный Виктор Тихонов попросил Владимира Путина спасти бедствующий клуб. С тех пор «Роснефть» не просто спасает ЦСКА, а до краев накачивает его деньгами.

На Востоке в последние годы сенсации случаются куда чаще, чем на Западе, но круг топ-клубов еще более консервативен. «Большая четверка» в лице «Ак Барса», «Магнитки», «Салавата» и «Авангарда» еще со времен Суперлиги контролировала всю территорию от Волги до Тихого океана. А если «Трактор» с «Сибирью» и вырывали бронзу, то ценой невероятных усилий и не самых приятных последствий. Уже на следующий год после прорыва их ждало болезненное падение.

Нечто подобное прочили и «Автомобилисту». Команда, которая на старте прошлого сезона выдала умопомрачительную серию из 20 побед подряд, и выигрывшая Восточную конференцию, должна была испытать на себе синдром второго сезона. На то было сразу несколько причин. Здесь и сам по себе резкий взлет, который превзошел даже амбиции владельцев «Автомобилиста», и кадровые потери вроде ухода Стефана Да Косты и тренера Николая Заварухина, отправившегося в свободное плавание. За нового наставника «Сибири» в Екатеринбурге крепко держались и на то были основания.

Вопреки ожиданиям, карета не превратилась в тыкву. После шести стартовых матчей у «Автомобилиста» шесть побед: четыре в основное время, одна в овертайме и одна по буллитам. Однако из-за двухочковой системы в КХЛ результат команды Андрея Мартемьянова можно считать стопроцентным. Календарь уральцев чем-то напоминает прошлогодний: первые четыре игры они проводят дома, в том числе против «армейского» клуба. Только прошлой осенью это был ЦСКА, а теперь — СКА. Исход же один. «Автомобилист» обыгрывает фаворитов и уверенно разбирается с середняками — кастой, к которой еще недавно относился сам уральский клуб.

Особенно ценно то, что побеждает «Автомобилист» по-разному. Подопечные Мартемьянова могут выиграть и на тоненького, как с «Северсталью», и эффектно разнести СКА, и без особых шансов засушить «Салават Юлаев» с его пестрой атакой. Есть место и волевым победам, как накануне в Нижнекамске. Крайне любопытно посмотреть на столкновение «Автомобилиста» с «Авангардом» — двух самых прогрессивных команд образа прошлого сезона. Им хором прочили встречу в финале Востока, но уральцы раньше времени споткнулись о Юху Метсолу. Но даже если «Автомобилист» проиграет, и серия оборвется, можно уже сейчас говорить о том, что на Урале построили новый топ-клуб.

Кто оставляет «Автомобилист» на плаву? Прежде всего, это уже привычные Екатеринбургу лидеры. Якуб Коварж в воротах и Найджел Доус в атаке. 34-летний канадец не стареет, не снижает к себе требований и продолжает штамповать голы с передачами, как и восемь лет назад, когда он только приехал в «Барыс». Прямо сейчас Доус — лучший бомбардир КХЛ. Его профессионализмом можно только восхищаться. Свой уровень помимо этой парочки держат Ден Секстон, Алексей Василевский и Никита Трямкин, а Андрей Обидин, набравший шесть очков в шести матчах, откровенно прыгает выше головы.

Летом «Автомобилист» пошел на осознанную перестройку. Это ни в коем случае не была революция. Скорее замена отдельных элементов кузова. На трансферной «шиномонтажке» уральцы подлатали оборону и точечно заменили часть легионерского состава. Если говорить про новых защитников, то Максим Березин и Рафаэль Батыршин пока не особо помогают впереди, а Батыршин еще и частит с «привозами», но в плане игрового времени хотя бы разгружают лидеров. А вот один из легионеров-новичков уже стал вожаком «Автомобилиста». Немец американского происхождения Брукс Мэйсек начал зажигать еще на предсезонке, а в регулярке успел отгрузиить дубль в ворота СКА.

Ударный старт «Автомобилиста» особенно ценен тем, что проходит он без участия Павла Дацюка. Самый узнаваемый игрок лиги и главное приобретение уральского менеджмента начал сезон в лазарете. Там же пребывает и Анатолий Голышев — молодая звезда «Автомобилиста». Когда стало известно, что Дацюк пропустит первый месяц регулярки, мы отмечали, что это может ударить по его родному клубу. Когда вынимаешь кирпич из кладки, особенно если это такой титулованный и авторитетный кирпич, все строение может дать крен. Однако в Екатеринбурге не стали строить команду вокруг Дацюка, чем обезопасили себя от зависимости.