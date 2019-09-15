«Куньлунь» победил «Трактор» в матче КХЛ
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Китайский «Куньлунь» одержал победу над челябинским «Трактором» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Китайский «Куньлунь» одержал победу над челябинским «Трактором» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Встреча, прошедшая в воскресенье в Шэньчжэне, завершилась со счетом 2:1 (0:0, 0:1, 2:0) в пользу «Куньлуня». Шайбы у победителей забросили Тайлер Вон (42-я минута) и Брэндон Дефацио (45). В составе проигравших отличился Сергей Коньков (22).
«Трактор» в следующем матче 18 сентября сыграет в гостях с новосибирской «Сибирью», «Куньлунь» 17 сентября на выезде встретится с уфимским «Салаватом Юлаевым».
|Курт Фрэйзер
|Петерис Скудра
|Шимон Грубец
|Иван Федотов
|02:30
|Гарет Хант
|05:47
|Итан Уэрек
|11:10
|Йессе Виртанен
|14:19
|Тайлер Вонг
|18:20
|Виктор Бартли
|20:30
|Джейк Челиос
|21:25
|Сергей Коньков(Ярослав Косов, Антон Глинкин)
|23:57
|Виталий Меньшиков
|30:48
|Мэтью Майоне
|36:05
|Юрий Сергиенко
|41:26
|Тайлер Вонг
|42:48
|Александр Тридчиков
|44:54
|Брэндон Дефацио(Тайлер Вонг, Кори Кейн)
|52:20
|Итан Уэрек
|14
|Штрафное время
|8
|4
|Игра в большинстве
|7
|0
|Голы в большинстве
|1
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Евгений Ромасько(Россия, Тверь)
|Главный судья
|Виктор Бирин(Россия, Москва)