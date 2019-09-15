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13:33 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Куньлунь» победил «Трактор» в матче КХЛ

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Китайский «Куньлунь» одержал победу над челябинским «Трактором» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

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Источник: Спорт РИА Новости

Встреча, прошедшая в воскресенье в Шэньчжэне, завершилась со счетом 2:1 (0:0, 0:1, 2:0) в пользу «Куньлуня». Шайбы у победителей забросили Тайлер Вон (42-я минута) и Брэндон Дефацио (45). В составе проигравших отличился Сергей Коньков (22).

«Трактор» в следующем матче 18 сентября сыграет в гостях с новосибирской «Сибирью», «Куньлунь» 17 сентября на выезде встретится с уфимским «Салаватом Юлаевым».

Куньлунь
2:1
0:0, 0:1, 2:0
Трактор
Хоккей, КХЛ, Неделя 315.09.2019, 10:00 (МСК UTC+3)Спортивный центр Универсиады, 8115 зрителей
Главные тренеры
Курт ФрэйзерПетерис Скудра
Вратари
Шимон ГрубецИван Федотов
1-й период
02:30Гарет Хант
05:47Итан Уэрек
11:10Йессе Виртанен
14:19Тайлер Вонг
18:20Виктор Бартли
2-й период
20:30Джейк Челиос
21:25Сергей Коньков(Ярослав Косов, Антон Глинкин)
23:57Виталий Меньшиков
30:48Мэтью Майоне
36:05Юрий Сергиенко
3-й период
41:26Тайлер Вонг
42:48Александр Тридчиков
44:54Брэндон Дефацио(Тайлер Вонг, Кори Кейн)
52:20Итан Уэрек
Статистика
14Штрафное время8
4Игра в большинстве7
0Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяЕвгений Ромасько(Россия, Тверь)
Главный судьяВиктор Бирин(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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