«Куньлунь» победил «Трактор» в матче КХЛ

Встреча, прошедшая в воскресенье в Шэньчжэне, завершилась со счетом 2:1 (0:0, 0:1, 2:0) в пользу «Куньлуня». Шайбы у победителей забросили Тайлер Вон (42-я минута) и Брэндон Дефацио (45). В составе проигравших отличился Сергей Коньков (22).