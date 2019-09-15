СКА выиграл у «Йокерит» в КХЛ, забив победный гол на последней минуте

В составе победителей шайбы забросили Ярно Коскиранта (23-я минута), Наиль Якупов (31) и Йори Лехтеря (60), у «Йокерита» голы на свой счет записали Петри Контиола (21) и Хенрик Хаапала (54). Команды провели 21-й очный матч, СКА одержал 15-ю победу, на счету финской команды — шесть.

В турнирной таблице Западной конференции СКА поднялся на вторую строчку, в активе клуба из Санкт-Петербурга восемь очков после шести матчей. «Йокерит» идет на восьмой позиции, набрав пять очков. В следующем матче СКА в гостях сыграет с «Сочи» 17 сентября, «Йокерит» на выезде встретится с минским «Динамо» 21 сентября.