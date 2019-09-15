СКА выиграл у «Йокерит» в КХЛ, забив победный гол на последней минуте
ТАСС, 15 сентября. Петербургский СКА со счетом 3:2 победил хельсинкский «Йокерит» в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
ТАСС, 15 сентября. Петербургский СКА со счетом 3:2 победил хельсинкский «Йокерит» в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
В составе победителей шайбы забросили Ярно Коскиранта (23-я минута), Наиль Якупов (31) и Йори Лехтеря (60), у «Йокерита» голы на свой счет записали Петри Контиола (21) и Хенрик Хаапала (54). Команды провели 21-й очный матч, СКА одержал 15-ю победу, на счету финской команды — шесть.
В турнирной таблице Западной конференции СКА поднялся на вторую строчку, в активе клуба из
В другом матче игрового дня пекинский «Куньлунь» дома обыграл челябинский «Трактор» со счетом 2:1.
|Алексей Кудашов
|Лаури Марьямяки
|Алексей Мельничук
|Янис Калниньш
|11:54
|Оливер Лауридсен
|20:27
|Петри Контиола(Никлас Йенсен)
|22:09
|Ярно Коскиранта(Давид Рундблад, Александр Дергачев)
|24:02
|Владимир Ткачев
|26:09
|Артем Зуб
|29:24
|Виктор Лев
|30:52
|Наиль Якупов(Андрей Кузьменко, Александр Барабанов)
|32:24
|Хенрик Хаапала
|44:35
|Йори Лехтеря
|52:14
|Андрей Зубарев
|53:30
|Хенрик Хаапала(Йон Норман, Петри Контиола)
|57:52
|Сами Леписто
|59:34
|Йори Лехтеря(Алексей Бывальцев, Давид Рундблад)
|8
|Штрафное время
|8
|4
|Игра в большинстве
|4
|2
|Голы в большинстве
|1
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Роман Гофман(Россия, Москва)
|Главный судья
|Мартин Франо(Чехия)