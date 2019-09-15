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19:37 (мск), источник: ТАСС

СКА выиграл у «Йокерит» в КХЛ, забив победный гол на последней минуте

ТАСС, 15 сентября. Петербургский СКА со счетом 3:2 победил хельсинкский «Йокерит» в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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Источник: РИА "Новости"

В составе победителей шайбы забросили Ярно Коскиранта (23-я минута), Наиль Якупов (31) и Йори Лехтеря (60), у «Йокерита» голы на свой счет записали Петри Контиола (21) и Хенрик Хаапала (54). Команды провели 21-й очный матч, СКА одержал 15-ю победу, на счету финской команды — шесть.

В турнирной таблице Западной конференции СКА поднялся на вторую строчку, в активе клуба из Санкт-Петербурга восемь очков после шести матчей. «Йокерит» идет на восьмой позиции, набрав пять очков. В следующем матче СКА в гостях сыграет с «Сочи» 17 сентября, «Йокерит» на выезде встретится с минским «Динамо» 21 сентября.

Во время загрузки произошла ошибка.

В другом матче игрового дня пекинский «Куньлунь» дома обыграл челябинский «Трактор» со счетом 2:1.

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3:2
0:0, 2:1, 1:1
Йокерит
Хоккей, КХЛ, Неделя 315.09.2019, 17:00 (МСК UTC+3)"Ледовый дворец", 12134 зрителя
Главные тренеры
Алексей КудашовЛаури Марьямяки
Вратари
Алексей МельничукЯнис Калниньш
1-й период
11:54Оливер Лауридсен
2-й период
20:27Петри Контиола(Никлас Йенсен)
22:09Ярно Коскиранта(Давид Рундблад, Александр Дергачев)
24:02Владимир Ткачев
26:09Артем Зуб
29:24Виктор Лев
30:52Наиль Якупов(Андрей Кузьменко, Александр Барабанов)
32:24Хенрик Хаапала
3-й период
44:35Йори Лехтеря
52:14Андрей Зубарев
53:30Хенрик Хаапала(Йон Норман, Петри Контиола)
57:52Сами Леписто
59:34Йори Лехтеря(Алексей Бывальцев, Давид Рундблад)
Статистика
8Штрафное время8
4Игра в большинстве4
2Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяРоман Гофман(Россия, Москва)
Главный судьяМартин Франо(Чехия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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