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19:44 (мск), источник: БЕЛТА

Хоккеисты минского «Динамо» одержали победу во втором матче домашней серии

15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского «Динамо» одержали победу во втором матче домашней серии нанеся поражение магнитогорскому «Металлургу» со счетом 3:2 (0:0, 2:2, 1:0), сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: РИА "Новости"

Динамо-Минск — Металлург (Магнитогорск) — 3:2 (0:0,2:2, 0:0).

Минск. 15 сентября. «Минск-Арена».

ДИНАМО: Энрот; Дерябин — Граньяни (а), А. Костицын — Паре — Принс; Знахаренко — Эллиотт, Мартынов — Шор — Пулккинен; Евенко — Готовец (к), Павлович — Демков — А. Степанов; Павленко — Ковыршин — Когалев; Дюков, Китаров.

МЕТАЛЛУРГ: Кошечкин; Бирюков — Антипин, Козун — Расмуссен — О’Делл; Верещагин — Яковлев, Паршин — Локтионов — Мозякин; Береглазов — Дронов, Кулемин — Неколенко — Любимов; Авраменко — Галузин — Коробкин; Дорофеев.

Голы: 0:1 — 25:18 Козун (Антипин, Мозякин), 1:1 — 26:27 Китаров (Когалев), 2:1 — 27:11 Принс (Готовец), 2:2 — 33:04 Козун (О’Делл), 3:2 — 59:27 Костицын (Паре).

Броски: 33:25.

Вбрасывания: 30:20.

Штраф: 14:6.

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В первом периоде, который завешился безголевой ничьей игра минчан смотрелась. «Зубры» нагнетали ситуацию, стараясь использовать броски с синей линии и добивания. Полезно действовал Андрей Костицын, закрывавший отбор Василию Кошечкину. Увы, шанс открыть счет нападающие «Динамо» упустили как минимум трижды.

Артем Демков после стремительной атки вышел один на один с голкипером, но не смог переиграть стража ворот гостей. Затем из выгоднейшей позиции не попал в ворота Александр Китаров. Еще один момент упустил Игорь Мартынов, попавший в штангу.

У «лис» впрочем, опасных моментов также хватало. Сначала гости не использовали выход один на один Андрея Локтионова. Еще раз Юнас Энрот выручил хозяев «Минск-Арены» при игре в меньшинстве, парировав бросок Сергея Мозякина.

В во втором периоде команды обменялись результативными атаками. Время матча еще не приблизилось к экватору, когда Брэндон Козун использовал большинство после удаления Андрея Костицына (2 мин+10 мин дисциплинаргого штрафа) и отсутствия на площадке Теему Пулккинена, отбывавшего малое наказание за воспитанника новополоцкого хоккея. Достойный ответ «сталеварам» дали Александр Китаров и Шейн Принс, выведшие «Динамо» вперед. Однако подопечные Петра Воробьева использовали ошибку хозяев, отыгравшись благодаря еще одному голу Козуна.

В третьем периоде команды продолжили играть в зрелищный хоккей. Минчане то и дело запирали соперников в зоне, но извлечь какие-тто дивиденды из этого не торопились. Гости опасно огрызались, стараясь использовать ошибки хозяев. В одном из таких моментов Денис Паршин выходя один на один едва не переиграл Энрота, который в третьем периоде выручая «Динамо» трудился не покладая рук. Исход матча стал ясен менее чем за минуту до конца основного времени встречи. Андрей Костицын неотразимо пробил по воротам Кошечкина.

После встречи с «Металлургом» минчане проведут на льду «Минск-Арены» еще два поединка: 18 сентября — с хабаровским «Амуром» и 21 сентября — с финским «Йокеритом» из Хельсинки.

Свой 12-й сезон в Континентальной хоккейной лиге «зубры» начали с трех поражений подряд, уступив дома нижнекамскому «Нефтехимику» (2:4), а в гостях московскому «Динамо» (2:3) и «Сочи» (4:5). Первую победу «зубры» отпраздновали, обыграв в Москве хоккеистов «Спартака» со счетом 5:4, но неудачно начали новую домашнюю серию, уступив «Сибири» (2:3).

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Динамо Мн
3:2
0:0, 2:2, 1:0
Металлург Мг
Хоккей, КХЛ, Неделя 315.09.2019, 17:10 (МСК UTC+3)"Минск-Арена", 13107 зрителей
Главные тренеры
Крэйг ВудкрофтИлья Воробьев
Вратари
Юнас ЭнротВасилий Кошечкин
1-й период
12:04Стефан Эллиотт
2-й период
23:43Андрей Костицын
23:43Андрей Костицын
25:18Брэндон Козун(Виктор Антипин, Сергей Мозякин)
26:27Александр Китаров(Александр Когалев, Евгений Ковыршин)
27:11Шейн Принс(Кирилл Готовец)
33:04Брэндон Козун(Эрик О`Делл)
34:56Эрик О`Делл
39:54Евгений Бирюков
3-й период
41:25Роман Любимов
59:27Андрей Костицын(Франсис Паре, Шейн Принс)
Статистика
14Штрафное время6
3Игра в большинстве2
0Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяАртур Кулев(Россия, Санкт-Петербург)
Главный судьяИван Фатеев(Россия, Московская область)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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