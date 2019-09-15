«Торпедо» обыграло «Авангард» и одержало третью победу подряд в КХЛ

Встреча в Нижнем Новгороде завершилась со счетом 3:0 (1:0, 2:0, 0:0). Шайбы забросили Куинтон Хауден (13-я минута), Станислав Бочаров (27) и Дамир Жафяров (31). Вратарь «Торпедо» Андерс Линдбек отразил 25 бросков.

«Торпедо» 17 сентября примет нижнекамский «Нефтехимик», а «Авангард» в этот же день встретится на выезде с екатеринбургским «Автомобилистом».