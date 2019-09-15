«Торпедо» обыграло «Авангард» и одержало третью победу подряд в КХЛ
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 сен — РИА Новости. Нижегородское «Торпедо» обыграло омский «Авангард» и одержало третью победу подряд в регулярном чемпионате КХЛ.
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 сен — РИА Новости. Нижегородское «Торпедо» обыграло омский «Авангард» и одержало третью победу подряд в регулярном чемпионате КХЛ.
Встреча в Нижнем Новгороде завершилась со счетом 3:0 (1:0, 2:0, 0:0). Шайбы забросили Куинтон Хауден (13-я минута), Станислав Бочаров (27) и Дамир Жафяров (31). Вратарь «Торпедо» Андерс Линдбек отразил 25 бросков.
«Торпедо» 17 сентября примет нижнекамский «Нефтехимик», а «Авангард» в этот же день встретится на выезде с екатеринбургским «Автомобилистом».
|Дэвид Немировски
|Боб Хартли
|Андерс Линдбек(Андрей Тихомиров, Андерс Линдбек)
|Игорь Бобков(Александр Судницин)
|12:22
|Куинтон Хауден(Кирилл Ураков, Михаил Варнаков)
|23:58
|Вилле Покка
|23:58
|Вилле Покка
|26:28
|Станислав Бочаров(Джордан Шредер)
|30:29
|Дамир Жафяров(Чарльз Геноуэй, Джордан Шредер)
|37:06
|Михаил Орлов
|53:39
|Артем Аляев
|4
|Штрафное время
|4
|2
|Игра в большинстве
|2
|1
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Сергей Кулаков(Россия, Тверь)
|Главный судья
|Павел Овчинников(Россия, Москва)