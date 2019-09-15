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19:52 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Торпедо» обыграло «Авангард» и одержало третью победу подряд в КХЛ

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 сен — РИА Новости. Нижегородское «Торпедо» обыграло омский «Авангард» и одержало третью победу подряд в регулярном чемпионате КХЛ.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча в Нижнем Новгороде завершилась со счетом 3:0 (1:0, 2:0, 0:0). Шайбы забросили Куинтон Хауден (13-я минута), Станислав Бочаров (27) и Дамир Жафяров (31). Вратарь «Торпедо» Андерс Линдбек отразил 25 бросков.

«Торпедо» 17 сентября примет нижнекамский «Нефтехимик», а «Авангард» в этот же день встретится на выезде с екатеринбургским «Автомобилистом».

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Торпедо
3:0
1:0, 2:0, 0:0
Авангард
Хоккей, КХЛ, Неделя 315.09.2019, 17:00 (МСК UTC+3)КРК "Нагорный", 5240 зрителей
Главные тренеры
Дэвид НемировскиБоб Хартли
Вратари
Андерс Линдбек(Андрей Тихомиров, Андерс Линдбек)Игорь Бобков(Александр Судницин)
1-й период
12:22Куинтон Хауден(Кирилл Ураков, Михаил Варнаков)
2-й период
23:58Вилле Покка
23:58Вилле Покка
26:28Станислав Бочаров(Джордан Шредер)
30:29Дамир Жафяров(Чарльз Геноуэй, Джордан Шредер)
37:06Михаил Орлов
3-й период
53:39Артем Аляев
Статистика
4Штрафное время4
2Игра в большинстве2
1Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяСергей Кулаков(Россия, Тверь)
Главный судьяПавел Овчинников(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Торпедо
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