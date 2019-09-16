Боб Хартли раскритиковал вратаря «Авангарда»

Накануне состоялся матч «Авангарда» с нижегородским «Торпедо», который закончился со счётом 0:3. После проигрыша главный тренер «ястребов» Боб Хартли раскритиковал игру голкипера Игоря Бобкова, который во втором периоде был заменён на Александра Судницина.
— Пока Игорь не показывает своей лучшей игры, мы не видим настоящего Бобкова и ждём этого. Сейчас у «Авангарда» такое время, когда нужно перестать дарить подарки соперникам, нам нужны спасения от вратарей, — заявил Хартли на послематчевой конференции.
Боб Хартли сказал, что хоккеисты «Торпедо» закономерно выиграли матч.
Отметим, что статистика игры омского вратаря Игоря Бобкова пока, действительно, не радует болельщиков. В этом сезоне Бобков пока занимает 23 строчку среди вратарей клубов КХЛ по коэффициенту надёжности (КН). В среднем он пропускает 2,38 шайбы за 60 минут матча. В то время как по итогам прошлого регулярного чемпионата хоккеист входил в десятку лучших с КН 1.99.