Боб Хартли раскритиковал вратаря «Авангарда»

Накануне состоялся матч «Авангарда» с нижегородским «Торпедо», который закончился со счётом 0:3. После проигрыша главный тренер «ястребов» Боб Хартли раскритиковал игру голкипера Игоря Бобкова, который во втором периоде был заменён на Александра Судницина.



— Пока Игорь не показывает своей лучшей игры, мы не видим настоящего Бобкова и ждём этого. Сейчас у «Авангарда» такое время, когда нужно перестать дарить подарки соперникам, нам нужны спасения от вратарей, — заявил Хартли на послематчевой конференции.



Боб Хартли сказал, что хоккеисты «Торпедо» закономерно выиграли матч.