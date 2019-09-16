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10:56 (мск), источник: Омск Здесь

Боб Хартли раскритиковал вратаря «Авангарда»

Тренер омского «Авангарда» Боб Хартли заявил, что основной голкипер команды пока не показывает лучшей игры.

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Источник: Омск Здесь

Накануне состоялся матч «Авангарда» с нижегородским «Торпедо», который закончился со счётом 0:3. После проигрыша главный тренер «ястребов» Боб Хартли раскритиковал игру голкипера Игоря Бобкова, который во втором периоде был заменён на Александра Судницина.

— Пока Игорь не показывает своей лучшей игры, мы не видим настоящего Бобкова и ждём этого. Сейчас у «Авангарда» такое время, когда нужно перестать дарить подарки соперникам, нам нужны спасения от вратарей, — заявил Хартли на послематчевой конференции.

Боб Хартли сказал, что хоккеисты «Торпедо» закономерно выиграли матч.

Отметим, что статистика игры омского вратаря Игоря Бобкова пока, действительно, не радует болельщиков. В этом сезоне Бобков пока занимает 23 строчку среди вратарей клубов КХЛ по коэффициенту надёжности (КН). В среднем он пропускает 2,38 шайбы за 60 минут матча. В то время как по итогам прошлого регулярного чемпионата хоккеист входил в десятку лучших с КН 1.99.

Торпедо
3:0
1:0, 2:0, 0:0
Авангард
Хоккей, КХЛ, Неделя 315.09.2019, 17:00 (МСК UTC+3)КРК "Нагорный", 5240 зрителей
Главные тренеры
Дэвид НемировскиБоб Хартли
Вратари
Андерс Линдбек(Андрей Тихомиров, Андерс Линдбек)Игорь Бобков(Александр Судницин)
1-й период
12:22Куинтон Хауден(Кирилл Ураков, Михаил Варнаков)
2-й период
23:58Вилле Покка
23:58Вилле Покка
26:28Станислав Бочаров(Джордан Шредер)
30:29Дамир Жафяров(Чарльз Геноуэй, Джордан Шредер)
37:06Михаил Орлов
3-й период
53:39Артем Аляев
Статистика
4Штрафное время4
2Игра в большинстве2
1Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяСергей Кулаков(Россия, Тверь)
Главный судьяПавел Овчинников(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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