«Авангард» заключил пробный контракт с форвардом Игорем Макаровым
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Омский «Авангард» подписал пробное соглашение с нападающим Игорем Макаровым, сообщается на сайте хоккейного клуба.
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Омский «Авангард» подписал пробное соглашение с нападающим Игорем Макаровым, сообщается на сайте хоккейного клуба.
Макаров сможет принять участие в ближайших матчах «Авангарда», после которых может быть принято решение о подписание полноценного контракта с 31-летним форвардом.
«Макаров — игрок силового плана, поможет нам при активной игре в атаке, а также при обороне. В нынешней ситуации с большим количеством травм нам необходимы опытные хоккеисты. В ближайших матчах у Игоря будет шанс проявить себя, вместе с тренерским штабом мы внимательно будем следить за ним на играх и тренировках», — заявил президент «Авангарда» Максим Сушинский.
В минувшем сезоне КХЛ Макаров сыграл 57 матчей за московское «Динамо» и набрал 14 очков (5 шайб + 9 передач). Ранее в КХЛ он также выступал за «Салават Юлаев» (Уфа), ЦСКА (Москва), СКА (Санкт-Петербург) и «Нефтехимик» (Нижнекамск).