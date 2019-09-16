Текущие события
Хоккей. КХЛ
19:00
Ак Барс
Северсталь
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
Локомотив
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо Р
Амур
Хоккей. КХЛ
15.09
СКА
Йокерит
32
Хоккей. КХЛ
15.09
Торпедо
Авангард
30
Хоккей. КХЛ
15.09
Динамо Мн
Металлург Мг
32
Все события
Фоторепортажи
10Парфенов — Кононов — 4:1
10«Спартак» проиграл «Уралу»
11:27 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Авангард» заключил пробный контракт с форвардом Игорем Макаровым

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Омский «Авангард» подписал пробное соглашение с нападающим Игорем Макаровым, сообщается на сайте хоккейного клуба.

Наверх

Макаров сможет принять участие в ближайших матчах «Авангарда», после которых может быть принято решение о подписание полноценного контракта с 31-летним форвардом.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Макаров — игрок силового плана, поможет нам при активной игре в атаке, а также при обороне. В нынешней ситуации с большим количеством травм нам необходимы опытные хоккеисты. В ближайших матчах у Игоря будет шанс проявить себя, вместе с тренерским штабом мы внимательно будем следить за ним на играх и тренировках», — заявил президент «Авангарда» Максим Сушинский.

В минувшем сезоне КХЛ Макаров сыграл 57 матчей за московское «Динамо» и набрал 14 очков (5 шайб + 9 передач). Ранее в КХЛ он также выступал за «Салават Юлаев» (Уфа), ЦСКА (Москва), СКА (Санкт-Петербург) и «Нефтехимик» (Нижнекамск).

Читайте также
Авангард
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Природа щедро одарила ее красотой, чем она очень умело пользуется
Российская спортсменка продает подарок Путина: в чем дело?
Трусова попала в Книгу рекордов Гиннесса? Загитова давно уже там
Ибрагимович разрывает MLS. В 37 лет установил рекорд клуба
Роналду посмотрел видео об умершем отце и расплакался
Битва за Олимпиаду: важнейший старт в карьере Авериных
Чемпионки ОИ нам не по зубам. Россия разгромлена Китаем на КМ
Матч КР «КАМАЗ» — «Спартак» пройдет в Набережных Челнах
«Спартак» остался без главного тренера перед матчем с «Барысом»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь