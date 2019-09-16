«Авангард» заключил пробный контракт с форвардом Игорем Макаровым

Макаров сможет принять участие в ближайших матчах «Авангарда», после которых может быть принято решение о подписание полноценного контракта с 31-летним форвардом.

«Макаров — игрок силового плана, поможет нам при активной игре в атаке, а также при обороне. В нынешней ситуации с большим количеством травм нам необходимы опытные хоккеисты. В ближайших матчах у Игоря будет шанс проявить себя, вместе с тренерским штабом мы внимательно будем следить за ним на играх и тренировках», — заявил президент «Авангарда» Максим Сушинский.